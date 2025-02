Las críticas de EEUU a las democracias europeas amplían la grieta transatlántica

La Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC) esperaba del discurso del vicepresidente de EEUU, JD Vance, una presentación de la política de Defensa del Gobierno de Donald Trump, pero con lo que se encontró fue con una crítica a las democracias europeas que puso de relieve la grieta que hay actualmente en las relaciones transatlánticas, informa EFE.

Durante el discurso de Vance hubo en el auditorio algunos aplausos aislados y un ambiente de tensión. Su tesis central fue que la principal amenaza para Europa no venía ni de Rusia ni de China sino del interior mismo del continente, en donde, según él, está amenazada la libertad de opinión e incluso la democracia por una presunta marginación que sufren determinados partidos o posturas.

Así, criticó la anulación de las elecciones presidenciales en Rumanía tras el triunfo del ultraderechista Calin Georgescu por una presunta injerencia rusa y el hecho de que los diputados de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) y de la populista de izquierdas Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) no hubieran sido invitados a la MSC. También aseguró que en una democracia no debía haber lugar para un "cordón sanitario", en clara alusión al hecho de que los partidos democráticos alemanes se hayan negado hasta ahora a cooperar con la AfD.

La reacción al discurso de Vance –pronunciado en Alemania y a diez días de unas elecciones en las que la AfD seguramente se convertirá en la segunda fuerza– produjo una reacción inmediata de parte del ministro de Defensa alemán, el socialdemócrata Boris Pistorius, que estaba entre el auditorio y era el siguiente orador.

Pistorius empezó diciendo que iba a comenzar su discurso, que había escrito en inglés, en alemán, e improvisó una respuesta a Vance, al que calificó de "inaceptable". "La democracia no implica que una minoría ruidosa tenga automáticamente razón", afirmó.

El ministro alemán, además, se mostró orgulloso de vivir en una democracia que se defiende de sus enemigos internos y externos. "Por eso salgo al paso de la impresión que despertó Vance, según la cual en nuestra democracia se oprime y se silencia a las minorías", manifestó.

En Alemana, las críticas al discurso de Vance no vinieron sólo del Gobierno sino también del principal partido de oposición, la Unión Cristianodemócrata (CDU). El experto en Defensa del grupo parlamentario de la CDU, Roderich Kiesewetter, dijo que mostraba "una concepción problemática de la democracia".

Por el contrario, la candidata a la cancillería de AfD, Alice Weidel, celebró el discurso de Vance. "Vance pide un fin del cordón sanitario. También el Gobierno de Trump se ha dado cuenta de que sólo con AfD habrá un cambio en la política migratoria", escribió Weidel en X. Ya antes, en una entrevista con el Wall Street Journal, Vance había dicho que el bloque conservador alemán debía abrirse a hacer una coalición con AfD.

Las expectativas de Berlín frente al discurso de Vance no eran muy positivas, pero lo que se temía eran sorpresas relacionadas con los planes para Ucrania y una mayor exigencia a los europeos en materia de Defensa. También se esperaban posibles alusiones a los planes de Trump con Groenlandia, Canadá o el canal de Panamá. Para Vance, sin embargo, según dijo en su discurso, la principal amenaza para la seguridad no viene de Rusia ni de China sino -además de una presunta falta de libertad de opinión en Europa- de la migración.

Vance no es la primera persona cercana a Trump en salir en defensa de AfD en plena campaña alemana. El magnate Elon Musk ha apoyado abiertamente la campaña del partido ultra, primero con un mensaje en su cuenta de X según el cual "sólo AfD puede salvar a Alemania" y luego por otros caminos e incluso interviniendo en el lanzamiento de campaña de Weidel.

Críticas a EEUU

El presidente alemán, Frank Walter Steinmeier, criticó tácitamente a Musk en su discurso inaugural de la conferencia por su intervención en la campaña alemana. Steinmeier también subrayó la distancia que hay en muchos puntos entre los europeos y la actual administración de EEUU.

"La nueva administración estadounidense tiene una visión del mundo muy diferente a la nuestra. Una que no tiene en cuenta las reglas establecidas, la asociación y la confianza establecida. No podemos cambiar eso. Tenemos que aceptarlo y lidiar con ello", señaló.

"Pero estoy convencido de que a la comunidad internacional no le interesa que esta visión del mundo se convierta en el paradigma dominante. La falta de normas no debe convertirse en el modelo de una reorganización del mundo", insistió en lo que fue uno de los apartados más aplaudidas de su discurso. Si se abandonan las reglas internacionalmente establecidos "sólo estaríamos haciéndole el juego a otros, como Rusia y China", dijo. "Eso no es nuevo, dirá usted. Es cierto. Pero la cosa cambia cuando la principal democracia y potencia mundial dice: podemos prescindir de las normas", señaló Steinmeier.