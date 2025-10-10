La dana deja en ocho horas 136 l/m2 en las Islas Columbretes (Castellón) y 42 en Alicante

La dana que recorre la Comunitat Valenciana ha dejado en las últimas ocho horas acumulados de 136 litros por metro cuadrado en las Islas Columbretes, en Castellón, y 42,1 l/m2 en Xàbia, en la provincia de Alicante, que estará en aviso rojo por acumulados de 180 l/m2 en doce horas desde las 10:00 horas hasta las 23:59 horas, según informa EFE.

Según datos de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet) y de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), también ha habido acumulados de 41,1 l/m2 en Poble Nou de Benitaxell (Alicante); 39,4 l/m2 en Miramar (Valencia); 38,2 l/m2 en Sueca (Valencia); y 36,8 l/m2 en Oliva (Valencia).

Ontinyent (Valencia) ha acumulado 34,6 l/m2; Gandía (Valencia) 30,8; La Llosa (Castellón), 32,6 l/m2; Dénia (Alicante), 29,7; Almenara (Castellón), 28; Xilxes (Castellón), 25,6; Oropesa (Castellón, 22,4; Vila-real (Castellón), 18,5; Cabanes (Castellón), 17; Valencia, 14,3 l/m2; y Sagunto (Valencia), 11,6 l/m2, entre otros registros.

Desde el Consorcio de Bomberos de Alicante han informado este viernes de que, desde las 19:30 horas de ayer hasta las 7:30 horas de esta mañana han realizado 31 intervenciones, principalmente por achiques, filtraciones de agua, saneamiento de fachadas y retirada de obstáculos sobre la vía pública.

Las intervenciones, según las fuentes, se realizaron especialmente hasta las 00:00 horas y el municipio más destacado fue Mutxamel con 10 intervenciones, otras 5 intervenciones en Orihuela y 4 en Elche, así como dos casos de rescate y achique en Torrevieja.

El total de intervenciones del día 9 de octubre fueron de 176, destacando como pico de emergencias desde la 13:00 hasta las 14:00 horas con 60 intervenciones, y las localidades más afectadas fueron Elche, Orihuela, San Vicente y Mutxamel.

Por su parte, el Consorcio de Bomberos de Valencia ha informado de que sobre las seis de la madrugada de este viernes han retirado un árbol en el Puig, y a las 7:45 horas han revisado un garaje en Alcàsser donde ha entrado agua.