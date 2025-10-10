Transparencia total
DANA VALENCIA

La dana deja en ocho horas 136 l/m2 en las Islas Columbretes (Castellón) y 42 en Alicante

  • El total de intervenciones del día 9 de octubre fue de 176, destacando como pico de emergencias desde la 13:00 hasta las 14:00 horas con 60 intervenciones
  • En Alicante, la AEMET ha emitido aviso rojo por acumulados de 180 litros por metro cuadrado en doce horas desde las 10:00 hasta las 23:59
Varias personas con paraguas pasean, a 9 de octubre de 2025, en Valencia
Varias personas con paraguas pasean, a 9 de octubre de 2025, en Valencia Rober Solsona (EP)

La dana que recorre la Comunitat Valenciana ha dejado en las últimas ocho horas acumulados de 136 litros por metro cuadrado en las Islas Columbretes, en Castellón, y 42,1 l/m2 en Xàbia, en la provincia de Alicante, que estará en aviso rojo por acumulados de 180 l/m2 en doce horas desde las 10:00 horas hasta las 23:59 horas, según informa EFE.

Según datos de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet) y de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), también ha habido acumulados de 41,1 l/m2 en Poble Nou de Benitaxell (Alicante); 39,4 l/m2 en Miramar (Valencia); 38,2 l/m2 en Sueca (Valencia); y 36,8 l/m2 en Oliva (Valencia).

Ontinyent (Valencia) ha acumulado 34,6 l/m2; Gandía (Valencia) 30,8; La Llosa (Castellón), 32,6 l/m2; Dénia (Alicante), 29,7; Almenara (Castellón), 28; Xilxes (Castellón), 25,6; Oropesa (Castellón, 22,4; Vila-real (Castellón), 18,5; Cabanes (Castellón), 17; Valencia, 14,3 l/m2; y Sagunto (Valencia), 11,6 l/m2, entre otros registros.

Desde el Consorcio de Bomberos de Alicante han informado este viernes de que, desde las 19:30 horas de ayer hasta las 7:30 horas de esta mañana han realizado 31 intervenciones, principalmente por achiques, filtraciones de agua, saneamiento de fachadas y retirada de obstáculos sobre la vía pública.

Las intervenciones, según las fuentes, se realizaron especialmente hasta las 00:00 horas y el municipio más destacado fue Mutxamel con 10 intervenciones, otras 5 intervenciones en Orihuela y 4 en Elche, así como dos casos de rescate y achique en Torrevieja.

El total de intervenciones del día 9 de octubre fueron de 176, destacando como pico de emergencias desde la 13:00 hasta las 14:00 horas con 60 intervenciones, y las localidades más afectadas fueron Elche, Orihuela, San Vicente y Mutxamel.

Por su parte, el Consorcio de Bomberos de Valencia ha informado de que sobre las seis de la madrugada de este viernes han retirado un árbol en el Puig, y a las 7:45 horas han revisado un garaje en Alcàsser donde ha entrado agua.

