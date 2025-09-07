MINUTO A MINUTO
Denuncian pintadas xenófobas en la sede del PSOE de Guadix (Granada)
Sigue con infoLibre el minuto a minuto de este domingo 7 de septiembre:
14:01 h
Un total de 53 personas han resultado heridas, dos de ellas en estado grave y una tercera en estado menos grave, en el accidente del autocar que este domingo ha volcado en la autopista C-32, a su paso por el municipio de Santa Susanna (Barcelona).
El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha informado de que ha atendido en el lugar del accidente un total de 53 personas, de las que dos han sido trasladadas en estado grave al Hospital Germans Trias de Badalona (Barcelona), y otra en estado menos grave al Hospital de Mataró (Barcelona). El resto se encuentran leves.
El accidente, según fuentes del Servicio Catalán de Tráfico (SCT) y de los Bomberos, ha tenido lugar pasadas las doce del mediodía en el kilómetro 127,7 de la citada C-32, autopista por la que solo se puede circular por un carril en sentido Barcelona debido a este siniestro.
Los Bomberos han informado de que la mayoría de los pasajeros, turistas de varias nacionalidades, han salido sin ayuda del autocar, que se ha salido de la vía y ha ido a parar a un talud, en el que permanecen los turistas que viajaban en el mismo.— Leer más
13:54 h
Continúa activo el incendio forestal en el municipio ourensano de Carballeda de Valdeorras, en la parroquia de Casaio, que según los últimos datos facilitados por la Consellería de Medio Rural afecta ya a una superficie estimada de 500 hectáreas.
Fuertes rachas de viento dificultan las tareas de extinción en la zona, en un fuego que se originó alrededor de las tres de la tarde de este sábado.
Para extinguirlo se han movilizado tres técnicos, 18 agentes, 22 brigadas, 21 motobombas, cuatro palas, tres unidades de apoyo técnico, seis helicópteros y cuatro aviones.
Este fuego es el único activo en Galicia después de un mes de agosto catastrófico, en el que ardieron más de 100.000 hectáreas en la peor ola de incendios que se recuerda en la comunidad.
13:31 h
Un autocar en el que viajaban unos 70 turistas ha volcado y se ha salido de la carretera cuando circulaba por la autopista C-32 a la altura de Santa Susanna (Barcelona), aunque la mayoría de viajeros ha salido del vehículo por su propio pie, según los Bomberos de la Generalitat de Cataluña.
El accidente, según fuentes del Servicio Catalán de Tráfico y de los Bomberos, ha tenido lugar pasadas las doce del mediodía en el kilómetro 127,7 de la citada C-32, autopista por la que solo se puede circular por un carril en sentido Barcelona debido a este siniestro.
Los Bomberos han informado de que la mayoría de los pasajeros han salido sin ayuda del autocar, que se ha salido de la vía y ha ido a parar a un talud, en el que permanecen los turistas que viajaban en el mismo.
13:29 h
El nombre y los apellidos de cada uno de los más de 18.500 niños asesinados por Israel en Gaza en los últimos dos años están siendo recitados este domingo a través de un megáfono en la madrileña plaza del Callao, en una concentración que se prolongará durante doce horas.
De diez de la mañana a diez de la noche es el tiempo estimado para la mención del nombre de cada uno de los niños palestinas, tras la cual los varios centenares de personas que se han congregado formando un corro en la plaza en las primeras horas están coreando: "Asesinado".
Esta protesta contra la ocupación israelí de Palestina, titulada 'Pasamos lista', está organizada en el inicio del curso escolar por una asociación de profesores, denominada 'Marea Palestina, la educación contra el genocidio', la misma que desde hace una semana protagoniza un encierro en el Círculo de Bellas Artes.
Su portavoz, Jesús Bartolomé, ha explicado a los periodistas que mencionar el nombre de cada uno de los niños "masacrados en Gaza en estos últimos dos años" es su manera de denunciar la "agresión del Estado de Israel", que está "cercando" la Franja e impidiendo la distribución de alimentos, "generando una enorme hambruna" y un "auténtico genocidio".
13:26 h
IU ha presentado en el Congreso de los Diputados una iniciativa a través de su grupo parlamentario Sumar en la que pide homenajear a las personas que fueron ejecutadas durante la dictadura franquista con motivo del 50 aniversario de los últimos fusilamientos, ocurridos el 27 de septiembre de 1975.
En concreto, IU ha registrado una proposición no de ley para su debate en la Comisión Constitucional del Congreso con el objetivo de que la Cámara Baja rinda homenaje a aquellas personas ejecutadas durante la dictadura por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa o de orientación e identidad sexual.
El escrito insta también al Gobierno a promover un acto institucional de reparación y reconocimiento general para todas estas personas con la participación de representantes de los grupos parlamentarios, agentes sociales y asociaciones de memoria democrática, entre otros colectivos.
Todo ello con motivo de los últimos fusilamientos franquistas que tuvieron lugar el 27 de septiembre de 1975 en Hoyo de Manzanares (Madrid), Barcelona y Burgos, donde fueron ejecutadas cinco personas: Xosé Humberto Baena Alonso, José Luis Sánchez-Bravo, Ramón García Sanz, Jon Paredes Manot (Txiki) y Ángel Otaegui.
13:24 h
El excomisario José Manuel Villarejo volverá a sentarse este lunes en el banquillo de los acusados por uno de sus presuntos proyectos de espionaje, por el que estuvo investigado el exsenador del PSOE Francisco Rodríguez Martín, para quien se acabó archivando el caso.
La Audiencia Nacional arranca el curso judicial con el juicio a una de las ramas del denominado caso Tándem, protagonizado por el excomisario, que aún está pendiente de la resolución de la Sala de Apelación, que lleva meses revisando la segunda sentencia que un tribunal dictó contra él en su primer juicio: la que le condenó a 19 años de cárcel por varios delitos, pero le absolvió de cohecho.
Este último delito vertebra buena parte de la tesis acusatoria de la Fiscalía Anticorrupción en las numerosas líneas de investigación que se han ido abriendo al excomisario desde que fue detenido en noviembre de 2017.
Y por este delito -junto a varios de descubrimiento y revelación de secretos y falsedad documental-, el fiscal pide 23 años y medio de cárcel para Villarejo, y 18 años y nueve meses para el abogado Rafael Redondo, otro de los principales acusados del procedimiento.
Se trata de la pieza donde se ha investigado el denominado proyecto Saving, que se remonta a 2011, cuando Villarejo estaba en activo en la Policía.
13:23 h
Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, volverá a comparecer este miércoles ante el juez Juan Carlos Peinado como investigada por presunta malversación en la contratación de su asesora en Moncloa, nueve meses después de que lo hiciera por última vez para mantener que no hubo irregularidades en otras líneas de la investigación.
Será la cuarta ocasión en que Begoña Gómez acuda a los madrileños juzgados de Plaza de Castilla: dos veces estuvo en la sala de vistas pero no llegó a declarar -la primera vez alegó que no tenía traslado de una querella y la segunda se acogió a su derecho a no hacerlo-, y la tercera sí declaró a preguntas de su letrado.
Esta última fue el 18 de diciembre de 2024, después de que el magistrado que la investigaba por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios le imputara además intrusismo y apropiación indebida en relación con su trabajo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
13:16 h
El PSOE de Guadix (Granada) ha denunciado en la Guardia Civil el ataque a la Casa del Pueblo con pintadas xenófobas e insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
"Este ataque no solo constituye una agresión contra nuestra sede, sino también un intento de intimidación política que atenta contra los valores democráticos que defendemos desde nuestra ciudad", han afirmado los socialistas en un comunicado, en el que condenan dichas pintadas.
Han añadido además que no tolerarán ningún tipo de violencia, odio o intolerancia; y han recordado que la pluralidad política y el respeto a las ideas son pilares fundamentales de la convivencia.
"Actos como este solo refuerzan nuestro compromiso con una sociedad más justa, inclusiva y libre de discursos de odio", han recalcado, antes de hacer un llamamiento a los accitanos par que rechacen este tipo de comportamientos.
13:12 h
El Congreso estrena el nuevo periodo de sesiones con un pleno de alta tensión donde se debatirá la enmienda a la totalidad de Junts a la reducción de jornada, una de las iniciativas estrella del ministerio que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz.
La norma afronta el próximo miércoles el debate a la totalidad de las enmiendas de Junts, PP y Vox, con todas las miradas puestas en el partido de Carles Puigdemont, con quien se sigue trabajando para lograr que la iniciativa pueda continuar su trámite parlamentario.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha asegurado que el Gobierno sacará adelante esta medida porque "está ganada en la calle", pero fuentes parlamentarias reconocen que la situación en estos momentos es muy complicada, aunque aseguran que se seguirá trabajando hasta el último minuto.
El PP, por su parte, inicia el curso parlamentario con una batería de preguntas en la sesión de control con las que pretende acorralar al Gobierno en asuntos como los presupuestos, la condonación de la deuda o la inmigración.