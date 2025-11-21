Al menos dos desaparecidos en un accidente minero en Cangas del Narcea (Asturias)

Al menos dos personas están desaparecidas tras un accidente registrado en una explotación minera ubicada en la localidad de Vega de Rengos, en el concejo asturiano de Cangas del Narcea, a causa de un desprendimiento de carbón, han informado a EFE fuentes del Gobierno del Principado y de la Guardia Civil. Las fuentes apuntan que el accidente se ha producido en el nivel -2 ó -3 de una explotación minera subterránea.

Al lugar del accidente, situado a más de cien kilómetros de Oviedo en el suroccidente asturiano, se están desplazando los servicios de emergencia, incluida la Brigada de Salvamento Minero de Hunosa, han confirmado a EFE fuentes de la hullera publica.

También se han movilizado dos inspectores del servicio de minas del Principado de Asturias, así como el director general de Energía y Minería del Gobierno autonómico, Javier Cueli, han añadido desde el Ejecutivo asturiano.

Aunque aún se dispone de poca información de lo ocurrido, al parecer el accidente se habría producido por un desprendimiento de material de la explotación minera.

Este accidente minero, del que aún no se conocen sus consecuencias más allá de las dos personas desaparecidas, se produce después de que el pasado 31 de marzo perdieran la vida cinco mineros por una explosión de gas grisú en una mina de Cerredo, en el concejo de Degaña, también en el suroccidente asturiano.