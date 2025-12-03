Detenido el anestesista de la clínica dental de Alzira donde murió una niña
La Policía Nacional ha detenido este miércoles al anestesista de la clínica privada de Alzira (Valencia) en la que una niña de 6 años y otra de 4 recibieron un tratamiento dental tras el cual falleció la primera y la segunda estuvo ingresada varios días en el hospital, según informa EFE.
Fuentes policiales han confirmado a EFE que a este hombre de 43 años se le ha detenido en València como supuesto autor de los delitos de homicidio imprudente, lesiones, omisión del deber de socorro y contra la salud pública.
(En ampliación)