Un detenido en la protesta de la organización juvenil Revuelta ante la sede del PSOE

Una persona ha sido detenida en la protesta convocada por la organización juvenil Revuelta ante la sede nacional del PSOE, en la madrileña calle Ferraz, contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que considera una "organización criminal", según informa EFE.

Según han trasladado a EFE fuentes de Delegación de Gobierno, han acudido 400 personas a la sede socialista.

Se han sumado de esta forma al llamamiento realizado a través de las redes sociales por la organización Revuelta, próxima a Vox, después de la entrada en prisión del exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García.

La protesta no había sido autorizada por la Delegación del Gobierno de Madrid, que ha confirmado la detención de uno de los asistentes, ni ha acudido a ella ningún dirigente de la formación de Santiago Abascal.

Tras protestar frente a la sede del PSOE, Revuelta ha pedido a los manifestantes dirigirse hacia el Palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno. La Policía les ha cortado el paso, situación que ha derivado en algunos enfrentamientos y cargas policiales.

Los manifestantes han ido provistos de pancartas y carteles con lemas como "Consumado el golpe, estalla la Revuelta" o "Revuelta frente a la organización criminal" e imágenes de Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez, junto a la palabra "Culpables".

La mayoría han portado banderas de España, aunque también se ha podido ver la enseña carlista, y han coreado insistentemente insultos contra Pedro Sánchez.

El presidente de RTVE denuncia el hostigamiento a una reportera en la protesta de Ferraz

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha denunciado este domingo el hostigamiento al que ha sido sometida una periodista de Televisión Española durante una información en directo por los asistentes a la protesta convocada por la organización juvenil Revuelta, próxima a Vox, ante la sede del PSOE en Madrid.

En un mensaje en las red social X, López ha acusado de "fascistas" a quienes han tratado de impedir a la reportera hacer su trabajo desde la calle Ferraz.

"Fascistas haciendo cosas de fascistas dentro del clima creado contra la televisión pública y sus profesionales en el que todo vale", ha denunciado el presidente la corporación.

Mientras trataba de informar de la concentración varios de los asistentes han puesto una bandera de España delante de la reportera de TVE y han tapado la cámara con las manos mientras gritaban muy próximos a ella soflamas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.