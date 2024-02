Díaz agita en Ferrol a trabajadores y a mujeres y avisa: "Si votamos Sumar, Rueda cae"

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha recalado este primer sábado electoral para el 18 de febrero en su tierra natal para levantar la bandera sindical y feminista. A los trabajadores y a las mujeres se dirigió para, especialmente, que se movilicen y acudan a las urnas y ha advertido de que ocurre "igual" que el 23 de julio, Sumar es la pata del "cambio". "Con PSdeG y BNG no llega, así Rueda está tranquilo", ha enfatizado, informa Europa Press.

"Os pido el voto a Marta Lois, que concentréis el voto en Sumar como hicisteis el 23 de julio para poder ganar la Xunta. No me creían que éramos la fuerza decisiva para tener un gobierno de coalición progresista", ha apelado Yolanda Díaz, quien advirtió: "Si Sumar no sacara el resultado que sacamos, hoy sería presidente Feijóo y vicepresidente Abascal".

Por ello, Díaz ha enfatizado que "votar a Sumar". "Ahora mismo la Xunta de Galicia pasa por lo mismo, exactamente lo mismo. No llega con PSdeG y Bloque, así Rueda está tranquilo. Votad a Sumar, votad a Marta Lois", ha apelado.

Yolanda Díaz ha llamado a "anticipar la primavera" para "poder sonreír con esperanza por un futuro en Galicia y un futuro mejor". "Porque queremos un país en el que nuestros hijos no tengan que emigrar, porque el país del PP regala maletas a los mejores expedientes académicos", ha incidido Díaz.

Díaz ha remarcado que Marta Lois es "buena persona" y "está en sus manos que Rueda salga de la Xunta de Galicia". "Si votamos Sumar, Rueda cae", ha remarcado Díaz, quien en su discurso apeló al sindicalismo, a los trabajadores que reivindicaron en las calles los derechos laborales y a las mujeres y feministas, como Concepción Arenal.

Defiende la reducción de la jornada laboral y pide ayuda a los trabajadores para lograrlo

La vicepresidenta segunda del Gobierno ha pedido también "ayuda" a las fuerzas sindicales y a todos los trabajadores para conseguir la reducción de la jornada laboral que ha comprometido y que ha dicho que cumplirá, para lo cual cuenta con el beneplácito del Papa. Pero, como también advirtió el futuro portavoz del grupo parlamentario, Íñigo Errejón, ella "sola" no puede y es preciso el empuje de la gente.

Un día después de su visita al Vaticano, Yolanda Díaz ha asegurado que cuenta con el beneplácito del jefe de Estado religioso. "Ayer el papa Francisco me dijo que era clave tener tiempo para vivir, para pasear, para disfrutar y para amar", ha manifestado la líder de la formación laborista, quien recordó los augurios de que se iban "a cargar el país" subiendo el salario mínimo pero lo que hizo fue "salvarlo", singularmente, en la pandemia.

"¿Pensáis que si no estuviese Sumar en el gobierno se iba a hacer esto?", preguntó ante varios cientos de asistentes el mitin electoral que protagoniza también Marta Lois, la candidata a la Presidencia de la Xunta.

"Sé que voy a tener muchos problemas con la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial. Pido que nos ayudéis, a los sindicalistas, a los trabajadores", ha enfatizado Yolanda Díaz, quien ha aseverado que "tenemos derecho a vivir mejor".

Errejón también reclamó "empujar" para conseguir la reducción laboral que defiende Díaz, una mujer que "multiplicó por cinco" la suya para conseguir las mejoras para los trabajadores, afirmó. Díaz reconoció las "críticas por ir lenta" en algunas promesas pero ha incidido en que se hará realidad igual que la subida del SMI, que se aprobará el próximo martes en el Consejo de Ministros, tal y como confirmó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, algo antes, en un mitin del 18F desde Ourense.

Marta Lois: "me comprometo el primer día a negociar una coalición"

Marta Lois: "Hay una concepción fatalista de que en Galicia somos conservadores y no es así"

Por su parte, la cabeza de lista de Sumar Galicia y número uno por A Coruña, Marta Lois, ha explicitado la convicción de que la formación laborista conseguirá entrar en el Parlamento de Galicia y, no solo, eso, ha afirmado: "Si dejamos a Rueda fuera, me comprometo el primer día a negociar una coalición".

Lois es la candidata que con más claridad ha abordado un eventual gobierno de coalición, como el del Estado, y la primera que ha introducido esta cuestión en un mitin electoral, a un día de que las tres fuerzas políticas de izquerda coincidan en la manifestación en defensa de la sanidad pública, en Santiago de Compostela. Esta movilización, que estaba fijada antes de que se supiese la cita electoral, supondrá la primera coincidencia de las fuerzas en esta carrera hacia las urnas y tendrá lugar un día antes del debate electoral de la CRTVG, en la que también estará.

"Cuando dejemos a Rueda fuera, porque si se vota a Sumar, Rueda cae, me comprometo desde el primer día a negociar un gobierno de coalición, en el que Sumar Galicia va a empujar las políticas transformadoras y valientes que necesita nuestro país", ha enfatizado Marta Lois, quien ha apelado también al voto feminista para conseguir el cambio político en quince días.