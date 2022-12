Bolaños acusa al PP de "tratar de controlar la democracia por la puerta de atrás" con su recurso ante el TC

10:20 h

La expresidenta del Parlament y presidenta de Junts, Laura Borràs, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de comportarse exactamente igual -ha dicho- que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy (PP) respecto al independentismo "o peor, porque va de progresista y en realidad el objetivo es el mismo". En una entrevista en el programa Aquí Parlem en RTVE recogida por Europa Press este domingo, ha dicho que la táctica de Sánchez tiene "la misma finalidad de no conceder una resolución política a un conflicto que es de carácter político, y por lo tanto hacer servir las herramienta a su alcance para conseguir este objetivo".

Preguntada por si ella se beneficiaría de la modificación de la malversación, lo ha negado porque dice que no está "acusada de malversación: Hace cuatro años que a mí me imputan cuatro delitos, pero yo no he cometido ninguno", ha asegurado.

Ha dicho que a ella le quitaron sus funciones de manera fraudulenta y con intención política de apartarla, y ha defendido su legitimidad: "Soy la presidenta del Parlament porque no hay otra. Me han suspendido de mis funciones y ha quedado acreditado que me suspendieron arbitrariamente". "Como todo está tan politizado, hemos criticado siempre que los jueces hagan de políticos, y ahora nos encontramos que los políticos hacen de jueces", ha añadido.