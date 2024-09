Feijóo exige la dimisión de Albares y pide explicaciones a Sánchez por la "coacción" a González Urrutia

13:39 h

La presidenta de JxCat, Laura Borràs, ha señalado este jueves que si el presidente catalán, Salvador Illa, se está reuniendo con expresidentes de la Generalitat, debería incluir en esta ronda a Carles Puigdemont.

En declaraciones a TV3, Borràs ha recordado que Illa ya ha recibido en el Palau de la Generalitat a José Montilla y Jordi Pujol, este jueves se reúne con Artur Mas y "próximamente" lo hará con Quim Torra.

Para Borràs, "es muy positivo que el presidente de la Generalitat quiera verse con otros presidentes de la Generalitat".

"No sé cómo lo hará para ir a ver al president Puigdemont. Si está haciendo una ronda de contactos con los presidentes de la Generalitat, el 130 presidente de la Generalitat se llama Carles Puigdemont y no puede estar allí donde debería estar porque hay una ley de amnistía que no amnistía", ha añadido.