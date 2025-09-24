MINUTO A MINUTO
Pilar Alegría, sobre la decisión de Peinado: "Surrealista, se explica por sí solo".
Sigue la última hora del miércoles 24 de septiembre:
10:57 h
La mesa de la comisión de investigación sobre la dana del 29 de octubre de Les Corts Valencianes ha acordado este miércoles citar a comparecer al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, la próxima semana, en la sesión convocada para el martes 30 de septiembre.
La decisión se ha adoptado a petición del PP y de Vox, que tras la declaración del pasado viernes de Miguel Polo como testigo ante la jueza de Catarroja que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana reclamaron que esa comparecencia, que figura en el plan de trabajo aprobado por estos dos partidos, se produjera con urgencia.
La reunión de la comisión de investigación del próximo martes será la segunda sesión dedicada a comparecencias y el orden del día aprobado la semana pasada incluía la asistencia de seis técnicos -al igual que en la primera sesión, celebrada en julio-, como ingenieros y catedráticos, pese a que la oposición había pedido que acudieran primero lasMiguel polo víctimas.
10:44 h
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha señalado en relación a la decisión del juez de que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular: "Surrealista, se juzga por sí solo".
De esta manera breve pero rotunda se ha expresado Alegría ante los periodistas al salir de la sesión de control al Gobierno en el Congres"pilar alegría"o.
10:42 h
El PP ha pedido la dimisión del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por la crisis de las pulseras de control de agresores sexuales, después de que en los últimos días haya reclamado la de la titular de Igualdad, Ana Redondo.
En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha recalcado que con un Gobierno "decente", Redondo ya debería haber dimitido y ha insistido en que el "escándalo" de las pulseras exige respuestas, responsabilidades y dimisiones.
Entre ellas también la del ministro Bolaños porque, según ha dicho, se van a sobreseer y archivar causas por su "incompetencia" ya que fueron advertidos del problema y "no movió un dedo" por las víctimas de la violencia de género pues "dedicaba todo su tiempo a poner la mano en el fuego por Santos Cerdán".
"Todo el mundo detectó el problema menos ustedes, que fueron los que lo causaron", ha denunciado Tellado, para quien el Gobierno está sumido en el "caos", la "total incompetencia" y la "indignidad".
En el mismo sentido se ha pronunciado la portavoz del PP, Pepa Millán, quien ha acusado al Gobierno de alentar, indultar y premiar al "crimen" porque "entre el delito y las víctimas eligen lo primero".
10:39 h
La vicepresidenta segunda y líder de Sumar en el Gobierno de coalición, Yolanda Díaz, ha pedido al Ministerio de Asuntos Exteriores que haga "todo lo que esté en su mano" para garantizar la seguridad de la Flotilla que va a Gaza, que ha denunciado explosiones y cortes de comunicación en su travesía.
En un mensaje publicado este miércoles en la red social Bluesky, Díaz ha dicho que la Flotilla debe ser protegida según el derecho humanitario y, en este sentido, ha pedido a los países en tránsito y al Ministerio de Asuntos Exteriores que hagan "todo lo que esté en su mano para garantizar su seguridad".
Además, ha exigido a Israel que cese los "ataques y amenazas" contra esta Flotilla y permita su llegada a Gaza con ayuda humanitaria.
Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de IU, ha dicho en la misma red social que "urge una investigación sobre estos ataques".
10:08 h
La organización islamista Hamás considera que el embargo total de armas aprobado por el Gobierno español contra Israel "constituye un paso importante para presionar al criminal de guerra Netanyahu a que ponga fin a la guerra de genocidio y al crimen de limpieza étnica".
"La aprobación por parte del gobierno español de un embargo total de armas contra la criminal ocupación sionista refleja el compromiso moral y político de España con las atrocidades y los crímenes de guerra perpetrados contra nuestro pueblo palestino en la Franja de Gaza", recoge un comunicado del grupo palestino difundido este miércoles.
Además, los islamistas pidieron a todos los países que "impongan un boicot integral" para aislar "legal, política y económicamente" a Israel.
"Esto es para evitar que continúen el crimen de genocidio y la limpieza étnica, y para apoyar la justicia de nuestra causa y el derecho de nuestro pueblo palestino a la autodeterminación y al establecimiento de un Estado palestino independiente con Jerusalén como su capital", concluye el comunicado.
10:00 h
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha acusado al PP de hablar de las mujeres solo cuando se trata de provocar "una alarma infundada", como están haciendo con el caso de las pulseras antimaltrato.
En la sesión de control al Gobierno, Montero ha dicho que los populares quieren crear "una alerta social" que lo que hace es "redoblar el dolor que las mujeres sienten por tener que estar protegidas de sus agresores".
El PP, ha dicho Montero, tiene "un problema en relación con el feminismo" y está haciendo con las incidencias en el sistema de las pulseras de control telemático de agresores machistas lo mismo que hizo con la 'ley del solo sí es sí', "sacar rentabilidad política".
Además, les ha reclamado que pactan con un partido (Vox), que niega la violencia machista y que votan en contra de todas las medidas que permiten hacer efectiva la igualdad.
La ministra ha insistido en que las mujeres han estado protegidas en todo momento y ha animado al PP a apoyar la ley de abolición de la prostitución cuando el Gobierno la traiga al Congreso.
08:52 h
Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, tiene en Madrid desde 2022 un negocio de pisos turísticos en el barrio de Usera, donde alquila apartamentos por días con precios de entre 66 y 202 euros la noche, según publica elDiario.es este miércoles. Sin embargo, en las últimas cuentas de October Twelve Accomodation SL, la empresa de Amador, figura que su actividad principal es la de “alquiler de locales industriales”.
Según la información publicada, el local tiene más de 450 reseñas desde marzo de 2023 en la plataforma Booking. Esta misma semana podía reservarse una habitación “deluxe” para cuatro personas, tres noches (del 13 al 16 de noviembre) y sin desayuno a 934 euros.
08:49 h
El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, criticó duramente a Israel durante su discurso este martes en la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), insinuando un eventual reconocimiento de Palestina si la ofensiva israelí obstruye el camino hacia la solución de los dos Estados.
"La cuestión no es si reconocer un Estado palestino, sino cuándo hacerlo", declaró Ishiba durante su alegato, en el que señaló que las acciones unilaterales del gobierno israelí "nunca deben ser aceptadas" y exigió el cese inmediato de sus operaciones militares.
"Sentimos indignación ante las declaraciones que niegan totalmente la idea de un Estado palestino", agregó Ishiba, que aseguró que si la evolución del conflicto cierra el camino a una solución de dos Estados, "Japón adoptará medidas en consecuencia".
Japón ha evitado sumarse a las potencias que han reconocido al Estado palestino con motivo de la cita internacional, cuestionando la efectividad real que tendría esa decisión en este momento, pero el primer ministro Ishiba se mostró más contundente en su alocución.
El mandatario nipón afirmó que "no podemos permitirnos ignorar el sufrimiento extremo del pueblo de Gaza" y condenó "enérgicamente" los ataques de Israel, que "agravan la crisis humanitaria en la región", a la par que llamó a judíos y árabes a recuperar la coexistencia pacífica de la que hicieron gala durante siglos.
08:42 h
La ministra de Defensa, Margarita Robles, viaja este miércoles a Lituania para realizar una visita al contingente español desplegado en ese país, formado por ocho cazas Eurofigther y 150 militares, integrados en la misión de Policía Aérea de la OTAN en el Báltico, en la base de Siauliai, al norte del país.
La visita de Robles se produce después de que varios países aliados, entre ellos Lituania, hayan sufrido recientemente violaciones de su espacio aéreo por parte de drones o aviones rusos, lo que ha llevado al Consejo de Seguridad de la OTAN a celebrar consultas en dos ocasiones.
La última ha tenido lugar este martes tras invocar Estonia el artículo 4 del Tratado de Washington, el que permite celebrar consultas cuando un país teme por su seguridad, por la incursión el 19 de septiembre de tres aviones de combate rusos MiG-31 en su espacio aéreo.
El pasado día 10 de septiembre, el Consejo ya celebró consultas en respuesta a la violación del espacio aéreo polaco por parte de drones rusos.
Durante su estancia en Lituania, país que tiene frontera con Rusia y Bielorrusia, Robles mantendrá un encuentro bilateral con su homóloRoblesga lituana Dovilė Šakalienė y, posteriormente, presidirá un homenaje a los caídos para finalizar su visita con un recorrido a las instalaciones.
08:32 h
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, denunció este martes por la noche (hora española) ante el Consejo de Seguridad de la ONU las "inaceptables" violaciones por Rusia del espacio aéreo europeo, que junto a los ataques a la población civil de Ucrania cree que demuestran que Vladímir Putin no tiene voluntad de conseguir la paz.
Sánchez advirtió de la actuación del presidente ruso en su intervención en la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU convocada para analizar la actual situación en Ucrania.
El jefe del Ejecutivo, quien tiene previsto reunirse este miércoles en Nueva York con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, resaltó la importancia de esta reunión del Consejo de Seguridad porque dijo que una de sus prioridades tiene que ser que la paz llegue a este país "de una vez por todas".
Aseguró que Ucrania ha demostrado reiteradamente su disposición a lograr un alto el fuego y una solución negociada, pero que la respuesta de Putin siempre ha sido la escalada de la violencia y el lanzamiento de nuevos ataques deliberados contra la población civil demostrando que no tiene ninguna voluntad de conseguir la paz.
A ello sumó las violaciones del espacio aéreo europeo que recalcó que son "inaceptables".
Insistió Sánchez en que la agresión rusa a Ucrania es una violación inaceptable del Derecho internacional y es especialmente alarmante al haber sido "perpetrada" por un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU.
"Si permitimos que la fuerza y la coacción sustituyan al diálogo y al respeto mutuo, estaremos sentando un peligroso precedente que pondrá en riesgo la estabilidad de las fronteras y el orden internacional, especialmente en Europa, pero también en otras regiones del mundo", añadió.
Sánchez exigió que cualquier acuerdo de paz que se alcance "debe estar firmemente anclado" en el respeto al Derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas.
"No podemos aceptar soluciones que impliquen la legitimación de la violencia o la alteración por la fuerza de las fronteras reconocidas internacionalmente", advirtió el presidente del Gobierno, quien consideró que si se renuncia a esos principios se estará traicionando la confianza de los pueblos y se estará abriendo la puerta a nuevas crisis y conflictos en el futuro.
Tras recordar el apoyo de España a Ucrania tanto en ayuda humanitaria como militar, instó a la comunidad internacional a actuar con determinación y unidad, utilizando todos los instrumentos políticos, diplomáticos y humanitarios a su alcance para poner fin a esta tragedia y sentar las bases de una solución sostenible.
Por todo ello, pidió que en la semana de alto nivel de la ONU con motivo de la apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General, la comunidad internacional reafirme su compromiso con la paz, la justicia y el respeto del Derecho Internacional porque ha alertado de que la indiferencia o el cansancio no deben paralizar ese objetivo.