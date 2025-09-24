Pilar Alegría, sobre la decisión de Peinado: "Surrealista, se explica por sí solo".

10:57 h

La mesa de la comisión de investigación sobre la dana del 29 de octubre de Les Corts Valencianes ha acordado este miércoles citar a comparecer al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, la próxima semana, en la sesión convocada para el martes 30 de septiembre.

La decisión se ha adoptado a petición del PP y de Vox, que tras la declaración del pasado viernes de Miguel Polo como testigo ante la jueza de Catarroja que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana reclamaron que esa comparecencia, que figura en el plan de trabajo aprobado por estos dos partidos, se produjera con urgencia.

La reunión de la comisión de investigación del próximo martes será la segunda sesión dedicada a comparecencias y el orden del día aprobado la semana pasada incluía la asistencia de seis técnicos -al igual que en la primera sesión, celebrada en julio-, como ingenieros y catedráticos, pese a que la oposición había pedido que acudieran primero las víctimas.