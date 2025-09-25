MINUTO A MINUTO
Víctimas de la dana critican la "falta de empatía y sensibilidad" de Gan Pampols
Sigue la última hora del jueves 25 de septiembre:
10:09 h
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha reiterado que nunca cometió ningún delito y ha defendido su actuación en defensa del prestigio de la Fiscalía ante una "operación perfectamente orquestada" desde la Comunidad de Madrid para presentar al novio de Isabel Díaz Ayuso como "víctima de una operación política".
La Abogacía del Estado ha remitido al Tribunal Supremo el escrito de defensa de García Ortiz, para quien las acusaciones piden entre 4 y 6 años de cárcel por la filtración de un correo del 2 de febrero de 2024 donde el abogado de Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso, admitía en su nombre un fraude a Hacienda para alcanzar un pacto con Fiscalía.
El escrito, al que ha tenido acceso EFE, defiende que "los hechos atribuidos no constituyen ilícito penal alguno, no existiendo responsabilidad penal por parte del fiscal general" dado que "no ha existido hecho delictivo".
Pide así su absolución del delito de revelación de secretos, al tiempo que plantea citar como testigos a González Amador, a su abogado, al jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez; a fiscales y periodistas.
09:48 h
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó de "acto de tiranía" los recientes ataques militares de Estados Unidos en aguas cercanas a Venezuela contra embarcaciones presuntamente usadas para el narcotráfico, en declaraciones difundidas este jueves por la BBC.
"Lanzar misiles sobre aguas soberanas fuera de Estados Unidos, es un acto de tiranía. Y lo que está pasando es una tiranía", afirmó Petro, cuya alocución la BBC tradujo al inglés.
"No podemos saber si estos jóvenes eran migrantes o si estaban trabajando para mafias del narcotráfico, y en ambas situaciones, no tienen derecho -el señor Trump no tiene derecho- a lanzar un misil contra ellos", mantuvo.
Si se confirma que entre esos jóvenes hay colombianos, hay la obligación de que "la Justicia colombiana abra una investigación criminal por asesinato, y serían los funcionarios responsables de estos asesinatos los que serían procesados".
"¿Qué funcionarios del Gobierno de Estados Unidos permitieron el asesinato de estos jóvenes al lanzar un misil contra esa lancha rápida, independiente de lo que transportaban? Porque allí mismo rompieron el derecho internacional", subrayó.
Petro habló con la BBC en Nueva York (EE.UU) durante la Asamblea General de la ONU, donde también denunció que la "llamada guerra contra las drogas" es un "fracaso rotundo".
En su intervención ante el pleno, sostuvo que nunca fue una lucha real contra narcotraficantes, sino "una política de dominación del norte sobre el sur", que culpa a las sustancias en vez de señalar a "los que viven en Nueva York o en Miami o Dubái", en aparente referencia a los grandes beneficiarios del negocio.
09:09 h
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, antes de viajar a Nueva York para dirigirse a la Asamblea General de la ONU, afirmó que censurará a los líderes que, según dijo, buscan otorgar un Estado a "asesinos, violadores y quemadores de niños".
"En la Asamblea General hablaré de nuestra verdad: la de los ciudadanos de Israel, la de los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel y la de nuestro país", señaló el mandatario en un comunicado difundido por su oficina este jueves por la madrugada.
"Censuraré a aquellos dirigentes que, en lugar de condenar a los asesinos, violadores y quemadores de niños, pretenden darles un Estado en el corazón de la tierra de Israel. Eso no ocurrirá", añadió.
Solo en la última semana, diez países se han sumado al reconocimiento del Estado palestino, elevando a 157 el número de naciones que lo reconocen, una clara mayoría de los 193 miembros de Naciones Unidas.
Entre los nuevos reconocimientos destacan los de Francia y el Reino Unido, ambos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU con derecho a veto y parte del G7, que agrupa a las siete mayores economías del mundo. Ambos países albergan, además, a las comunidades judías más numerosas de Europa.
09:07 h
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aprobado este jueves la oferta mejorada del BBVA por el Banco Sabadell, cuyos accionistas tendrán ahora hasta el 10 de octubre, incluido, para aceptarla.
En un hecho relevante, la CNMV ha anunciado que autoriza la modificación de las características de la opa lanzada por el BBVA sobre el Banco Sabadell, que fue autorizada el pasado 5 de septiembre, y por la cual, la contraprestación pasa a ser íntegramente en acciones, a razón de un título de nueva emisión del BBVA por 4,8376 de la entidad catalana.
Después de que el BBVA presentara el pasado lunes la solicitud de autorización a la CNMV de la mejora de la oferta, el periodo de aceptación -que se abrió el 8 de septiembre- ha permanecido suspendido hasta que la CNMV ha aprobado el folleto.
Tras dicha aprobación, y tal y como ha explicado la CNMV, el plazo de aceptación de la oferta queda ampliado hasta el 10 de octubre incluido.
09:04 h
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado este miércoles que ya ha hablado con su familia y con el PSOE para volver a ser el candidato socialista a la jefatura del Ejecutivo, y ha afirmado que tiene confianza de que puede conseguir la reelección.
Sánchez se ha referido a su futuro político en una entrevista en Bloomberg en Nueva York con motivo de su presencia en la semana de alto nivel de la ONU.
Al plantearle si se presentará a la reelección en las elecciones generales de 2027, que es cuando se agota la legislatura, el presidente del Gobierno ha sido tajante: "sí, sí, seguro que lo haré".
"Esto es algo que ya he hablado con mi familia y con mi partido", ha asegurado Sánchez.
A renglón seguido ha explicado que, si se lo permiten, tiene la confianza de que el PSOE podrá conseguir la mayoría suficiente y seguir adelante con el trabajo que está realizando.
08:46 h
Drones sobrevolaron varios aeropuertos en Dinamarca y obligaron a las autoridades a cerrar el espacio aéreo sobre uno de ellos durante parte de la noche, informó la Policía danesa, en lo que es el segundo incidente de este tipo tras el registrado a principios de esta semana en el país nórdico.
Según comunicados de la Policía danesa, se avistaron drones en los aeropuertos de Aalborg, -cuyo espacio aéreo tuvo que ser cerrado y donde dos vuelos tuvieron que ser desviados a otros dos aeropuertos-, Esbjerg, Sønderborg y la base aérea de Skrydstrup.
El primer dron fue visto en el espacio aéreo cercano al aeropuerto de Aalborg, en el norte del país y la cuarta ciudad danesa, a las 21.44 hora local (19.44 GMT) el miércoles y el último sobre las 00.54 hora local (22.54 GMT) del jueves.
El inspector jefe de Policía de Jutlandia del Norte, Jesper Bøjgaard Madsen, declaró que las fuerzas de seguridad no han logrado derribar los drones, "que han sobrevolado un área muy grande durante un par de horas".
Por el momento, no se ha detenido a los operadores de los drones, "pero está claro que el siguiente paso es profundizar en todas las pistas y observaciones que hemos recopilado", añadió.
Señaló que se está colaborando con todas las autoridades competentes, incluidas las Fuerzas Armadas, en los esfuerzos por poner fin a la situación y detener a los operadores de los drones.
La Policía de Jutlandia del Sur y Suroeste a su vez explicó que el miércoles por la noche, poco antes de las 22.00 hora local (20.00 GMT), recibió varios reportes de actividad de drones en los aeropuertos de Esbjerg, Sønderborg y Skrydstrup, y también se observaron drones sobrevolando el norte de Esbjerg.
Los drones volaban con luces y fueron observados desde tierra, pero aún no se ha aclarado qué tipo de drones son.
08:18 h
La Asociación de Damnificados por la dana Horta Sud ha criticado la "enorme falta de empatía y sensibilidad" hacia las personas afectadas mostrada por el vicepresidente segundo del Gobierno valenciano, Francisco José Gan Pampols, y ha cuestionado su "capacidad" para "asumir sus responsabilidades".
La entidad presidida por Christian Lesaec se han referido así en un comunicado a las declaraciones realizadas este miércoles por Gan Pampols en un desayuno informativo del Fórum Europa "sobre la autoprotección durante la dana".
"Minimizar la tragedia afirmando que 'autoprotección es no bajar al garaje por el coche' muestra claramente su ignorancia sobre lo que son las Danas en la Comunitat Valenciana, y sobre los hechos acontecidos aquel fatídico día, y ofende a la memoria de los fallecidos, familiares y supervivientes", ha indicado.
Según la Asociación "la ciudadanía, de haber recibido una aviso a tiempo y convenientemente escrito, donde se le informara de la inminente llegada de una riada de más de dos metros de altura, habría podido dimensionar el riesgo real, actuando de forma distinta".
A juicio de la entidad, las declaraciones de Gan Pampols "muestran limitaciones claras en el conocimiento del terreno y la realidad de nuestras poblaciones y sus gentes".
Esto, afirma, "nos suscita serias dudas en su gestión: lentitud en planes y diagnósticos, coordinación insuficiente entre administraciones, comunicación pública desafortunada que culpabiliza a las víctimas mortales, familiares y damnificados en general, mostrando una enorme falta de empatía y sensibilidad hacia las personas afectadas, así como escasa visión estratégica sobre las causas estructurales de la catástrofe".
"Todo ello cuestiona su capacidad para asumir sus responsabilidades", asevera en el comunicado la Asociación de Damnificados por la Dana Horta Sud, que afirma que seguirá exigiendo "un trato humano, empático y respetuoso hacia todas las personas afectadas por la catástrofe del 29 de octubre 2024, y continuará reclamando justicia, responsabilidad y una gestión adecuada de las emergencias".