Trump impondrá aranceles de hasta el 100% para medicamentos, camiones y muebles

11:00 h

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha celebrado la aceleración del crecimiento de la economía española al 0,8 % en el segundo trimestre y ha asegurado que lo importante es que se están manteniendo "cifras de crecimiento récord".

"La valoración es muy positiva. Los datos económicos siguen siendo optimistas (...) Nos sitúa de manera muy confortable para cumplir con nuestras previsiones del 2,7 % (para el conjunto del año)", ha dicho este viernes en declaraciones a los medios tras participar en un evento organizado por Fedea con motivo de su 40 aniversario.

Cuerpo ha afirmado que el crecimiento económico "tiene un impacto en el día a día de ciudadanos y de empresas", porque se prevé que el poder adquisitivo de los trabajadores crezca por encima de los precios y porque las empresas están mejorando sus resultados, que son "históricos en algunos sectores".

"Esto es un círculo virtuoso que queremos seguir potenciando", ha añadido.

Preguntado por el retraso en los plazos para los presupuestos generales del Estado, ha dicho que "día arriba, día abajo" lo importante es que se sigan dando los pasos para aprobar en primer lugar el techo de gasto y la senda de déficit, y poder tener las cuentas de 2026 lo antes posible.