MINUTO A MINUTO
Trump impondrá aranceles de hasta el 100% para medicamentos, camiones y muebles
Sigue la última hora del viernes 26 de septiembre:
11:00 h
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha celebrado la aceleración del crecimiento de la economía española al 0,8 % en el segundo trimestre y ha asegurado que lo importante es que se están manteniendo "cifras de crecimiento récord".
"La valoración es muy positiva. Los datos económicos siguen siendo optimistas (...) Nos sitúa de manera muy confortable para cumplir con nuestras previsiones del 2,7 % (para el conjunto del año)", ha dicho este viernes en declaraciones a los medios tras participar en un evento organizado por Fedea con motivo de su 40 aniversario.
Cuerpo ha afirmado que el crecimiento económico "tiene un impacto en el día a día de ciudadanos y de empresas", porque se prevé que el poder adquisitivo de los trabajadores crezca por encima de los precios y porque las empresas están mejorando sus resultados, que son "históricos en algunos sectores".
"Esto es un círculo virtuoso que queremos seguir potenciando", ha añadido.
Preguntado por el retraso en los plazos para los presupuestos generales del Estado, ha dicho que "día arriba, día abajo" lo importante es que se sigan dando los pasos para aprobar en primer lugar el techo de gasto y la senda de déficit, y poder tener las cuentas de 2026 lo antes posible.
10:39 h
Los vuelos que había programados para este viernes desde o hacia el archipiélago portugués de las Azores, en el océano Atlántico, han sido cancelados o retrasados debido al paso de la tormenta postropical Gabrielle. Según el diario portugués Público.pt, desde su llegada a las 22:00 horas del jueves, el ciclón dejado 59 avisos de emergencias, y la ráfaga de viento más fuerte ha sido de 123 km/h. También ha provocado fuertes lluvias anoche, con una precipitación máxima de 21 litros por metro cuadrado en una hora.
La aerolínea de las Azores SATA informó en un comunicado publicado por medios locales de la cancelación de todos los vuelos previstos para la mañana de este viernes hasta las 14.00 hora local. Explicó que ha activado un plan de contingencia, con alertas a los pasajeros y la posibilidad de cambiar el billete sin costes adicionales durante este periodo.
Por su parte, la aerolínea nacional portuguesa TAP publica un aviso en su página web donde señala que sus operaciones en los aeropuertos de Ponta Delgada y Terceira, de las Azores, puede verse afectada entre el 25 y el 27 de septiembre por "condiciones meteorológicas adversas" debido al paso de Gabrielle.
Recomendó a los pasajeros comprobar el estado de sus vuelos antes de ir a los aeropuertos.
En la página de internet del aeropuerto de Ponta Delgada, el principal del archipiélago, ningún vuelo ha aterrizado de los programados esta mañana y aparecen con retrasos y alguna cancelación. Lo mismo ocurre con las salidas, no se ha producido ninguna y están todas con demora.
09:15 h
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha revisado una décima al alza el crecimiento de la economía española en el segundo trimestre, hasta el 0,8 %, dos décimas superior al del trimestre anterior (0,6 %), debido a la buena marcha de la inversión y, en menor medida, del consumo de los hogares.
De acuerdo con los datos de contabilidad nacional publicados este viernes por el INE, el crecimiento se ha sustentado en la demanda interna, que ha aportado 0,8 puntos, mientras que la contribución de la demanda externa (exportaciones e importaciones) ha sido prácticamente nula.
La inversión se ha incrementado un 1,8 % en el segundo trimestre, el consumo de los hogares un 0,8 % y el consumo público un 0,1 %, mientras que las exportaciones de bienes y servicios se han frenado 1,1 puntos, hasta el 1,3 %, y las importaciones, cuatro décimas, hasta el 1,6 %.
09:10 h
El aeropuerto danés de Aalborg (norte) permaneció cerrado una hora esta madrugada al tráfico por el posible avistamiento de drones en la zona, un día después de que varios aeródromos e instalaciones militares se vieran afectados por estos vehículos.
El aeródromo de la cuarta ciudad danesa en población estuvo cerrado entre las 23.40 del jueves y las 00.35 del viernes y dos vuelos fueron desviados tras detectar la policía posible actividad de drones, que luego no fue confirmada.
"No hemos podido encontrar nada y no hemos podido verificar la presencia de ningún dron en la zona", dijo Christian Tilsted, portavoz de la policía local, a la agencia Ritzau.
Varios drones fueron avistados un día antes en los aeropuertos de Aalborg, Esbjerg y Sønderborg, así como en la base aérea de Skrydstrup y un cuartel en Holstebro.
Las autoridades no han determinado todavía quién está detrás, aunque hablan de un "actor profesional" y de "ataque híbrido".
Los movimientos de diversos barcos, entre ellos un buque de guerra ruso, forman parte de la investigación, han revelado las autoridades, que no obstante han resaltado que no se ha podido establecer una conexión "directa" con Rusia.
El aeropuerto de Copenhague ya había estado cerrado al tráfico varias horas la pasada semana por un incidente similar.
08:51 h
El ex secretario general de Vox Iván Espinosa de los Monteros ha presentado este jueves la plataforma política Atenea, en un acto al que han asistido pocos miembros en activo del que fuera su partido (Javier Ortega Smith e Inés Cañizares) y al que no ha acudido Miguel Tellado, pero sí otros miembros destacados del PP, como Juan Bravo y Cayetana Álvarez de Toledo.
El secretario general del PP, Miguel Tellado, anunció su presencia y no ha acudido finalmente para preparar el encuentro de dirigentes de su partido en Murcia este fin de semana, según fuentes del PP.
En su intervención, Espinosa, que sigue afiliado Vox, ha querido dejar claro que con su plataforma no intenta ocupar un lugar entre un partido político y otro, "ni mucho menos acomodarse en uno de ellos", sino ayudar a acabar con el Gobierno de Pedro Sánchez y a poner en marcha una agenda reformista que desmonte el andamiaje político e ideológico del "sanchismo".
Pero para ello ha incidido en la necesidad de que cesen las hostilidades entre el PP y Vox, porque ambos "les guste o no" están obligados a entenderse para formar un nuevo gobierno e investir un nuevo presidente o, de lo contrario, ha advertido, no se puede descartar otro ejecutivo de izquierda.
"Si lo que de verdad importa es España, no nuestro pequeño interés particular, tenemos que demostrar esta capacidad de generosidad", ha recalcado y ha subrayado que Atenea nace para contribuir a diseñar una España mejor, dar voz a quien sabe identificar los problemas de hoy y ofrecer soluciones sensatas.
08:47 h
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha avalado por segunda vez la exigencia del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para que Airbnb retirara de su plataforma 34.728 alojamientos turísticos sin licencia a finales de 2024, ha informado el ministerio en un comunicado.
Este segundo auto del TSJM deniega el recurso de Airbnb, que pedía retirar las medidas cautelares, tras la petición de Consumo, ejecutada ya por la plataforma en mayo, de eliminar miles de anuncios de pisos turísticos por publicitarse sin indicar la licencia correspondiente, ni tampoco su naturaleza jurídica.
En total, el ministerio instó a Airbnb a retirar 65.000 anuncios a través de tres resoluciones: una primera de 5.800 anuncios ya avalada por el TSJM en el primer auto de mayo, la segunda de 34.728 anuncios que acaba de ser avalada en este segundo auto, y una tercera resolución con los anuncios restantes, no recurrida por Airbnb.
Tras recibir las resoluciones de Consumo y después del primer aval de la justicia, la multinacional retiró estos 65.000 anuncios en julio.
Consumo argumentó en mayo que los anuncios no incluyen el número de licencia, obligatorio en varias normativas autonómicas; tampoco indican la naturaleza jurídica de los arrendadores, "fundamental para saber si quien contrata está protegido como consumidor", y en esos anuncios se incorporan números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades.
En el comunicado, el ministerio ha recordado que la Dirección General de Consumo mantiene abiertos expedientes sancionadores a grandes gestoras de pisos turísticos por posibles prácticas engañosas, así como expedientes sancionadores a inmobiliarias por posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler.
08:45 h
El fundador de la formación de izquierdas La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, pide que el Gobierno francés se sume a la iniciativa de Italia y España con el envío de un buque en apoyo a la Global Sumud Flotilla, que lleva ayuda a la Franja de Gaza, tras los ataques sufridos por varios de sus componentes.
Mélenchon participó en la jornada ‘Geopolítica de la Policrisis’, celebrada este jueves en la Universidad Complutense de Madrid, donde se refirió a los integrantes de la flotilla, entre los que viajan cinco diputados de LFI, como "el honor de la humanidad".
Por ello, exige que la marina francesa "esté junto a la flotilla", después de que los Gobiernos italiano y español hayan anunciado que dos buques italianos y uno español escoltarán a las 51 embarcaciones que llevan ayuda a Gaza después de los ataques sufridos en las últimas horas.
"Hay cinco diputados franceses en esos barcos, ¿dónde está el buque francés?", se preguntó.
El diputado en la Asamblea Nacional francesa se refirió también al embargo de armas a Israel anunciado por el Ejecutivo español, algo que considera "muy importante" para frenar "el genocidio en Gaza".
Mélenchon dijo que la decisión española es "un punto de apoyo" para los ciudadanos franceses que reclaman acciones similares por parte de su Gobierno. "Si otro Gobierno lo decidió, ¿por qué no lo hace el francés?", señaló.
Consideró que el ejemplo de España y otras naciones es lo que impulsó el reconocimiento del Estado de Palestina por parte del presidente de su país, Emmanuel Macron, el pasado lunes ante la Asamblea General de la ONU.
El líder izquierdista también valoró que el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, se negase a suscribir el aumento del 5 % en el gasto en defensa de los socios de la OTAN en la cumbre del bloque del pasado junio. "Me gustó mucho", dijo al respecto.
08:33 h
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves que impondrá nuevos aranceles a partir del 1 de octubre: 100% a los medicamentos farmacéuticos y otros productos serán afectados. A través de sus redes sociales, Trump subrayó que estas tarifas forman parte de su plan para disminuir el déficit federal y estimular la manufactura dentro del país.
Las nuevas tarifas incluyen también un 50% a los gabinetes de cocina y tocadores de baño, 30% a los muebles tapizados y 25% a los camiones pesados.
El mandatario, con esta acción, mantiene su postura proteccionista tras haber impuesto ya gravámenes sobre otros productos en agosto, reflejando su convicción de que los aranceles pueden fortalecer la economía nacional.
Expertos advierten que los nuevos impuestos podrían tener consecuencias negativas sobre la economía.
Entre los posibles efectos se mencionan un incremento de la inflación, que ya se encuentra elevada, y un freno al crecimiento económico, en un contexto donde los empleadores aún se ajustan a los aranceles previos.
El sector privado podría verse particularmente afectado, ya que los aumentos en los costos de insumos y bienes podrían trasladarse a los consumidores. Desde productos farmacéuticos hasta artículos para el hogar y transporte pesado, los expertos alertan sobre la presión adicional que estas medidas podrían generar en los hogares estadounidenses.
"Comenzamos a ver que los precios de los bienes se reflejan en una mayor inflación", advirtió el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en una reciente conferencia de prensa.