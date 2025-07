Al menos una treintena de muertos en Gaza pese a la "pausa táctica" anunciada por Israel

12:10 h

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha señalado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por el acuerdo "francamente decepcionante" sobre financiación cerrado por los gobiernos catalán y central y ha instado al PSOE a "cumplir los pactos" sellados con los republicanos hace un año y ser "ambicioso".

En una entrevista que este domingo publica La Vanguardia, Junqueras ha asegurado: "Con el PSOE teníamos un acuerdo que hablaba de ordinalidad. Ha sido la ministra Montero la que ha decidido que no aparecía en el texto normativo, sino en el preámbulo".

En la parte introductoria del documento firmado se deja constancia de que la Generalitat apuesta por mantener la ordinalidad en un nuevo modelo de financiación autonómica, si bien este no es un principio que el Gobierno central asuma. Incluir el principio de ordinalidad garantizaría que Cataluña no pierda posiciones con respecto al resto de comunidades en el reparto de recursos per cápita con relación a lo aportado inicialmente a la caja común.

Junqueras ha tildado de "decepcionante" el acuerdo de la Comisión Bilateral del pasado 14 de julio por dos razones: porque no se ha concedido suficiente "autonomía" a la Agència Tributària de Catalunya (ATC) -que debería asumir, paulatinamente, las funciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)- y por la falta de "concreciones" sobre la recaudación del IRPF.

El presidente de ERC ha urgido a los socialistas a "cumplir" lo ya firmado con su partido, en el marco de la investidura de Salvador Illa, y ha avisado: "ERC no tiene ningún interés en que haya un Gobierno del PP y Vox. Al mismo tiempo, defiende los intereses de Cataluña. En la defensa de estos intereses hace falta que el PSOE cumpla con sus acuerdos y que sea ambicioso".

Para que el modelo de financiación pactado por la investidura de Illa pueda ser realidad es necesario que el Congreso avale modificar tres leyes y Junqueras ha asegurado que ERC prevé presentar "pronto" una proposición de ley a tal efecto.

Ha remarcado que es "necesario" contar con una mayoría "variada" e incluso "contradictoria", pues se requerirá del voto de formaciones como Junts, Podemos, BNG, Compromís o Sumar.