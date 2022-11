Sánchez exige a la CEOE que "se siente con los sindicatos para lograr ya un acuerdo salarial"

14:06 h

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado durante su primera intervención como líder de la Internacional Socialista que "la socialdemocracia debe ser firme contra el machismo" ya que en el mundo muere una mujer de manera violenta cada once minuto: " Es un dato barbárico que tiene que acabarse". "El feminismo es la revolución de nuestro tiempo y es fundamental actuar de su lado", ha afirmado.

A renglón seguido, Sánchez ha transmitido que su "compromiso" con la paridad "es firme". "No hay una senda que haya que aceptar de manera inevitable y ya está. De ser así, estamos siendo cómplices de ello", ha explicado. "Me niego a creer que no podamos corregir esa clase de desequilibrios y que no podamos hacer nada para cambiar las cosa", ha asegurado.