MINUTO A MINUTO
Los ministros de Sumar urgen al PSOE a declarar persona non grata a Netanyahu y aprobar ya el embargo de armas
Sigue en directo en infoLibre la actualidad de este jueves 4 de septiembre:
11:16 h
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha encargado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que analice el contenido del 'pendrive' que la exmilitante del PSOE Leire Díez entregó el pasado junio al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y que el partido remitió a la Fiscalía General.
Se da la circunstancia de que es la misma unidad del instituto armado respecto de la cual Leire Diez trató de buscar supuestamente información comprometedora para desacreditarla, según ha adelantado 'El Confidencial' y han confirmado a EFE fuentes fiscales
Esta investigación es de carácter reservado y de ella se ocupan la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, y el fiscal jefe Jesús Alonso, quienes han remitido a la UCO el 'pendrive' para averiguar si existen o no indicios de delito.
El pasado 3 de junio Leire Díez entregó el 'pendrive' con información supuestamente relevante a Cerdán, antes de pedir su baja en el partido, y dos días más tarde el PSOE lo derivó a la Fiscalía General. "Nosotros lo que queremos es que se conozca la verdad, que haya luz y taquígrafos y que sigamos avanzando en este país", sostuvo entonces la portavoz del PSOE, Esther Peña.
11:04 h
El abogado general de la Unión Europea consideró este jueves que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) debe declarar el sobreseimiento del recurso que el expresidente catalán Carles Puigdemont y su exconsejera Clara Ponsatí han interpuesto sobre la retirada de su inmunidad porque ya no son eurodiputados.
En cambio, propone dejar abierta la causa del exconsejero Toni Comín porque salió reelegido en las elecciones europeas de 2024 pese a no haber accedido a su escaño, aunque consideró que hay que desestimar el recurso que interpuso contra la sentencia del Tribunal General de la UE (TGUE) que en 2023 dio la razón a la Eurocámara.
Puigdemont y Ponsatí no se presentaron a las elecciones europeas de 2024 por lo que ya no son eurodiputados, mientras que Comín, pese a haber obtenido los votos necesarios, no ha accedido a su escaño porque no se ha presentado ante la Junta Electoral Central en Madrid a acatar la Constitución, condición que le exige el TJUE.
El abogado general Maciej Szpunar se ha centrado en tres de los diez motivos que contenía el recurso y propone al TJUE que desestime todas las alegaciones.
11:01 h
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, propuso este jueves que se utilicen los canales ya existentes y más seguros para llevar ayuda humanitaria a Gaza, en lugar de la iniciativa internacional ‘Global Sumud Flotilla’, que pretende romper el bloqueo israelí a la Franja, aunque garantizó la tutela de los participantes italianos.
En una respuesta a la carta abierta de la líder del progresista Partido Demócrata (PD), Elly Schlein, en la que instaba a la mandataria utlraderechista a explicar qué iba a hacer para proteger a los activistas de la Flotilla, Meloni aseguró que, aunque entiende el objetivo de la iniciativa, considera que utilizar "canales alternativos y más efectivos" evitaría los riesgos derivados de entrar en una zona de conflicto.
"Hacer uso de los canales humanitarios ya activos, no solo por parte del Gobierno italiano, evitaría exponer a los participantes en la iniciativa 'Global Sumud Flotilla' a los riesgos derivados de dirigirse a una zona de crisis y a la consiguiente carga para las distintas autoridades estatales involucradas de garantizar protección y seguridad", afirmó Meloni.
La flotilla, en la que viajan numerosos ciudadanos italianos, incluidos cuatro parlamentarios, tiene previsto zarpar hacia Gaza este domingo, tras verse obligados a retrasar dos días la salida por las condiciones meteorológicas en España.
10:59 h
El lehendakari, Imanol Pradales, ha pedido este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se "involucre" y "ponga orden" en la negociación de las transferencias pendientes con el Ejecutivo vasco.
En una entrevista en RNE, Pradales ha considerado necesario que Sánchez "ponga orden ante las trabas administrativas y las resistencias políticas dentro de su propio gobierno" al negociar los traspasos con Euskadi.
Respecto a la inmigración y su reciente "conversación" con el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, para aclararle que no se ha reconocido a Euskadi como frontera norte -"ojalá", ha dicho-, ha reiterado que uno de cada dos menores inmigrantes no acompañados que llega a Euskadi "viene de Andalucía en autobús y los billetes los paga él".
Ha insistido, no obstante, en que es partidario del diálogo y de no encrespar el ámbito político, y que los consejeros de ambas comunidades se reunirán el próximo lunes para tratar sobre este asunto.
En relación a los incendios forestales que han azotado este verano a diferentes comunidades autónomas, ha criticado que ante las catástrofes, la reacción de algunos partidos sea "incendiar políticamente y dar el espectáculo, cuando habría que poner en el centro la atención a las personas".
10:58 h
Más de 30 personas murieron en los ataques israelíes contra la Franja de Gaza en lo que va de jueves, dijeron fuentes médicas a la agencia oficial de noticias palestina, Wafa. De los muertos, tres fueron abatidos mientras trataban de recibir ayuda humanitaria en la localidad de Jan Yunis, en el sur del enclave.
Otras siete personas, todas miembros de la misma familia, murieron en un bombardeo israelí contra una tienda de campaña en el campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja. Según la cadena catarí Al Jazeera, que cita a sus corresponsales sobre el terreno, entre los siete fallecidos había al menos una niña pequeña.
La agencia Wafa registró además otros siete muertos en varios ataques contra la ciudad de Gaza, en el norte, donde se han concentrado estos días el grueso de los ataques israelíes de cara a la anticipada incursión terrestre anunciada por las autoridades israelíes. Y en Deir al Balah, en el centro del territorio, otro palestino murió por disparos de las fuerzas israelíes, según la agencia.
Al menos 63.746 gazatíes han muerto y más de 161.000 han resultado heridos en los ataques israelíes contra Gaza desde que comenzó la ofensiva, tras los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, según el último recuento de las autoridades sanitarias del enclave, que no diferencia entre civiles y combatientes.
10:48 h
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha expresado su "respaldo" y su "respeto" al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, investigado por supuesta revelación de secretos, y ha tachado de "incomprensibles" aquellas actuaciones que le "ponen al mismo nivel" que a aquellos que presuntamente cometen delitos.
Así lo ha señalado este jueves la ministra en una entrevista en TVE recogida por EFE poco después de que una asociación de jueces y dos de fiscales hayan pedido que García Ortiz "se abstenga de asistir" este viernes al acto de apertura del Año Judicial.
La titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha insistido en que "no podemos olvidar que el fiscal general es quien persigue el delito" y que de tal forma no se puede equiparar su actuación con la de aquellas personas investigadas por la comisión de actos delictivos.
Saiz ha defendido además las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que expresaba "que hay jueces haciendo política y políticos que tratan de hacer justicia". Al respecto ha indicado que Sánchez fue "muy claro en sus declaraciones" y ha añadido que la mayor parte de los jueces de España hacen su trabajo de manera "impecable".
10:42 h
La Fiscalía Provincial de Valencia ha reiterado su apoyo a la posición de la jueza instructora de la causa penal por la gestión de la dana de no citar a declarar como testigo a Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, el pasado 29 de octubre, día de las riadas.
En una resolución firmada el pasado 20 de agosto pero notificada este martes a las partes, a la que ha tenido acceso EFE, el fiscal Cristóbal Melgarejo rechaza el recurso de apelación presentado contra la decisión de la magistrada y se limita a apuntar que es "ajustado a derecho".
La jueza instructora desestimó la petición de declaración de Vilaplana, formulada por un abogado de la acusación, el pasado mes de mayo por considerar que no era “factible” desplazar el objeto de la investigación hacia la actuación del jefe del Consell, dada su condición de aforado y el hecho de que no es parte en el procedimiento.
En opinión de la jueza, la declaración de esta periodista "estaría relacionada en definitiva con la localización y actuación del president durante dicho día", algo que no es posible por su condición de aforado. En el mismo escrito, la instructora recordó que se le ofreció a Mazón la posibilidad de declarar de forma voluntaria como investigado, algo que el president declinó.
10:34 h
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha manifestado este jueves que la decisión del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de no asistir este viernes al acto de apertura del año judicial "es una grave desconsideración al rey", que lo presidirá, y a las instituciones.
Núñez Feijóo ha confirmado que no acudirá al acto porque no quiere avalar con su presencia la intervención frente al rey del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Supremo, el tribunal que le investiga por supuesta revelación de datos del caso seguido por presunto fraude fiscal contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
"Este plante de Feijóo en la apertura del año judicial es una grave desconsideración al rey, al Tribunal Supremo, al Consejo General del Poder Judicial y a las carreras judicial y fiscal al completo", señala Bolaños en un mensaje difundido en la red social X. El ministro añade que "respetar las instituciones democráticas es fundamental en un Estado de derecho".
09:55 h
El avión oficial en el que viajaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a París para participar en una reunión de la Coalición de Voluntarios por Ucrania ha sufrido una avería a mitad de camino que le ha obligado a regresar a Madrid.
El Ejecutivo ha informado de ese problema en el avión que impedirá a Sánchez estar presente físicamente este jueves en esa reunión de líderes en apoyo a Ucrania.
Sin embargo, el jefe del Ejecutivo participará en el encuentro por videoconferencia, como lo harán otros líderes como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o el primer ministro británico, Keir Starmer.
09:35 h
Las dos asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales y una tercera de estos últimos han pedido al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, investigado por supuesta revelación se secretos, que "se abstenga de asistir" este viernes al acto de apertura del año judicial "por respeto al rey", que lo presidirá.
Así lo solicitan en un comunicado conjunto la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
09:10 h
Los cinco ministros de Sumar han planteado a sus socios de Gobierno del PSOE una batería de medidas contra Israel para tratar de frenar el genocidio Palestina, entre ellas declarar persona non grata al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y aprobar de forma inmediata la Ley de embargo de armas.
Sumar ha desgranado este jueves en una nota de prensa las medidas que urge al PSOE a aplicar contra Israel, la mayoría de las cuales asegura que dependen exclusivamente del Gobierno, por lo que podrían ser aplicadas inmediatamente.
Entre ellas figuran algunas reivindicaciones que Sumar ha puesto sobre la mesa hace tiempo, como la retirada de la embajadora española en Tel Aviv o la suspensión de relaciones diplomáticas y comerciales con Israel.
Los ministros de Sumar, liderados por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, también instan al PSOE a acelerar al máximo la aprobación de la Ley de embargo de armas, tras el acuerdo alcanzado antes del verano para tramitar esta iniciativa por urgencia en el Congreso, o a hacerlo más directamente como real decreto ley.
Además, Sumar propone declarar personas non gratas e impedir la entrada de Netanyahu y de los ministros Israel Katz, Itamar Ben Gvir y Bezalel Yoel Smotrich "por su incitación al genocidio, la hambruna forzada y la limpieza étnica".
Por otro lado, los socios del PSOE en el Gobierno de coalición piden impedir el uso de aeropuertos y puertos españoles para el tránsito de armas con origen o destino a Israel, así como la exclusión de empresas con vínculos directos o indirectos con la industria militar israelí o con operaciones comerciales y logísticas relacionadas con el conflicto en Gaza.
Los ministros de Sumar también reclaman a los socialistas que España suscriba las medidas contenidas en la declaración del Grupo de La Haya "en defensa del derecho internacional y en solidaridad con el pueblo palestino".
09:00 h
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, viaja este jueves a París para participar en la reunión de la Coalición de Voluntarios sobre Ucrania, donde ratificará el apoyo de España a este país ante la agresión rusa.
La reunión será presidida por el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, con quien este miércoles se reunió Sánchez en Londres en un encuentro en el que estuvo presente la situación de Ucrania.
La coalición agrupa a 35 países, la mayoría de ellos europeos y otros como Canadá, Japón y Australia, y el encuentro tendrá un formato híbrido, ya que habrá líderes en persona (entre ellos el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski) y otros que participarán por videoconferencia.
El objetivo es analizar el trabajo realizado en las últimas semanas sobre las garantías de seguridad para Ucrania y las consecuencias de que Rusia siga rechazando la paz.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, participó este miércoles en la reunión preparatoria del foro de líderes y recalcó que el apoyo de España a Ucrania es "indiscutible" y que es esencial un alto el fuego para defender una paz justa y duradera.
Es la posición que viene defendiendo el presidente del Gobierno, quien insiste igualmente en que no es posible decidir la paz sin la participación de Ucrania en las conversaciones que pueda haber al respecto.