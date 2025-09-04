Los ministros de Sumar urgen al PSOE a declarar persona non grata a Netanyahu y aprobar ya el embargo de armas

11:16 h

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha encargado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que analice el contenido del 'pendrive' que la exmilitante del PSOE Leire Díez entregó el pasado junio al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y que el partido remitió a la Fiscalía General.

Se da la circunstancia de que es la misma unidad del instituto armado respecto de la cual Leire Diez trató de buscar supuestamente información comprometedora para desacreditarla, según ha adelantado 'El Confidencial' y han confirmado a EFE fuentes fiscales

Esta investigación es de carácter reservado y de ella se ocupan la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, y el fiscal jefe Jesús Alonso, quienes han remitido a la UCO el 'pendrive' para averiguar si existen o no indicios de delito.

El pasado 3 de junio Leire Díez entregó el 'pendrive' con información supuestamente relevante a Cerdán, antes de pedir su baja en el partido, y dos días más tarde el PSOE lo derivó a la Fiscalía General. "Nosotros lo que queremos es que se conozca la verdad, que haya luz y taquígrafos y que sigamos avanzando en este país", sostuvo entonces la portavoz del PSOE, Esther Peña.