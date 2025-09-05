MINUTO A MINUTO
Yolanda Díaz critica la ausencia de Feijóo en el año judicial y tacha al PP de antisistema
Sigue en directo en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este viernes 5 de septiembre:
10:50 h
El portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha señalado que el PSOE ha nombrado un nuevo interlocutor en sustitución de Santos Cerdán, y que las conversaciones para actualizar el autogobierno vasco con la formación soberanista "se han normalizado" y "se ha retomado el trabajo en el lugar en el que se dejó".
Otxandiano ha hecho estas declaraciones en una entrevista en Euskadi Irratia en la que no ha revelado la identidad del nuevo interlocutor y ha considerado que ese detalle es "irrelevante". Preguntado por las transferencias pendientes, Otxandiano ha afirmado que "está claro que no se podrá completar" el calendario de traspasos al País Vasco previsto.
En todo caso ha instado al PNV y al lehendakari, Imanol Pradales, a "desplazar el foco" del cumplimiento del Estatuto, un asunto en el que ha garantizado que su formación presionará, "al debate sobre un nuevo estatus". "La agenda vasca no puede ser el Estatuto de Gernika únicamente, puede ser parte pero no el todo", ha zanjado.
En relación a las negociaciones entre los partidos vascos sobre este asunto, Otxandiano ha remarcado que "es posible alcanzar un acuerdo pero es necesaria la voluntad política".
10:42 h
La organización islamista Hamás tildó de "vergüenza para la humanidad" la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza que este viernes cumple 700 días mientras los militares israelíes continúan con su asedio contra el enclave y avanzando en los planes de ocupación de la ciudad de Gaza.
"La brutal guerra de exterminio librada por la entidad fascista de ocupación contra civiles inocentes y la infraestructura de nuestro pueblo en la Franja de Gaza cumple 700 días. Su ejército terrorista continúa con sus sangrientas masacres, dejando decenas de miles de muertos y desaparecidos, la mayoría niños y mujeres", denuncia Hamás en su comunicado.
Los islamistas lamentan que el "mundo haya presenciado en sonido e imagen, el genocidio más horrible de la historia moderna" y acusó al Gobierno de Benjamín Netnayahu de haber "violado todas las leyes internacionales y normas humanitarias diseñadas para proteger a los civiles en las guerras".
"(...) Ha declarado abiertamente su intención de exterminar y desplazar a nuestro pueblo mediante masacres, hambruna, asedio y privación de todos los bienes básicos", agregó.
10:25 h
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado este viernes la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell, en la que ofrece a los accionistas del banco catalán una acción de nueva emisión de BBVA más el pago de 0,70 euros en metálico por cada 5,5483 acciones del banco catalán.
Según ha informado el supervisor bursátil, la opa del BBVA, presentada el 24 de mayo de 2024, ha sido autorizada al considerar ajustados sus términos a las normas vigentes tras considerar suficiente el contenido del folleto explicativo presentado por el BBVA tras las últimas modificaciones que registró el pasado miércoles 3 de septiembre.
El precio ofrecido por el BBVA no presenta cambios respecto a los última actualización de la ecuación de canje que la entidad realizó el pasado 29 de agosto.
10:20 h
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este viernes que el Gobierno "va a sacar adelante la reducción de jornada porque está ganada en la calle". En una entrevista en RNE, la titular de trabajo ha dejado claro su apuesta por esta norma, que se afronta el próximo miércoles el debate a la totalidad de las enmiendas de Junts, PP y Vox, porque "las causas que están ganadas socialmente siempre acaban ganando".
"Vamos a trabajar hasta el miércoles que viene para ello (...) y, ante una medida que socialmente está ganada, vamos a ver con luz y taquígrafos cómo se comporta la clase política", ha añadido.
Ha apuntado que sigue trabajando con Junts para lograr su apoyo y que retire su enmienda a la totalidad y ha criticado al PP porque "quiere llegar a La Moncloa pero lo único que hace es maltratar a la clase trabajadora".
Ha defendido esta reducción para "mejorar la salud pública de la ciudadanía" y ha recordado que durante la negociación en el diálogo social se incluyeron medidas para facilitar la aplicación de la norma en las pymes, pero que se retiraron al no haber acuerdo con la patronal y para dar margen a la negociación parlamentaria.
10:15 h
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha criticado la ausencia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la apertura este viernes del año judicial y ha tachado de antisistema al principal partido de la oposición por estar en su opinión "hackeando" y "atacando" a las instituciones.
En una entrevista en RNE, la líder de Sumar en el Gobierno de coalición con el PSOE ha acusado al PP de haber "traspasado una barrera" con la decisión de Feijóo de no asistir a la apertura del Año Judicial presidida por el rey para no coincidir con el fiscal general, Álvaro García Ortiz, procesado por presunta revelación de secretos.
En su opinión, el PP está "hackeando" y "golpeando" las instituciones, incluyendo la jefatura del Estado, y su única propuesta es "tumbar" al Gobierno de Pedro Sánchez.
Preguntada a continuación si considera que el PP es un partido antisistema, ha respondido que no tiene "ninguna duda" al respecto y ha añadido que, a su juicio, "lo peor es que Feijóo no sabe que trabaja para Vox" con esta actitud.
10:00 h
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado este viernes que España como país integrante de la Coalición de Voluntarios sobre Ucrania ayudará a Ucrania "desde todos los ámbitos, incluido la entrega de equipamiento militar".
En una entrevista en Canal Sur Radio, Albares se ha referido a la reunión de este jueves en París de la Coalición de Voluntarios sobre Ucrania, que agrupa a 35 países, la mayoría de ellos europeos y otros como Canadá, Japón y Australia, y ha afirmado que España está con las "garantías de seguridad" para Ucrania frente a la agresión rusa.
"Hoy la única garantía de seguridad al alcance de nuestra mano es el apoyo a Ucrania para que no pierda esta guerra de agresión porque si no mañana el mundo tendrá mas inseguridad", ha apostillado Albares, quien ha dejado claro que España "ayudará desde todos los ámbitos, incluido desde la entrega de equipamiento militar".
Esas garantías de seguridad incluirán el envío de tropas para algunos países y para otros Estados otro tipo de garantías, según Albares, quien ha incidido en que España forma parte de esa coalición y está "al lado de Ucrania para defender su libertad".
09:45 h
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró este viernes que es importante que las garantías de seguridad a Ucrania proporcionadas por la Coalición de Voluntarios "comiencen hoy y no solo cuando el conflicto haya terminado", en una intervención online en un foro en Cernobbio (norte de Italia).
"Hay 45 países en la coalición de los voluntarios y 26 están listos para garantizar un apoyo real, e Italia forma parte de ellos. El presidente (de EE.UU. Donald) Trump está listo para empezar y en las próximas semanas hablaremos con cada uno de los países para entender cómo contribuirán", explicó en la inauguración del Foro Ambrosetti, que reúne junto al lago Como a destacados exponentes políticos y económicos.
La Coalición de Voluntarios concretó este jueves en una reunión en París los compromisos de sus 35 países miembros con las garantías de seguridad a Ucrania en caso de alto el fuego, lo que incluye el despliegue de tropas por tierra, mar o aire de 26 de ellos, mientras que en breve se concretará el respaldo de EE.UU.
Hoy, el presidente ruso, Vladímir Putin, quiso dejar claro que no aceptará el despliegue de tropas occidentales en Ucrania ni durante ni después de la guerra. "Esa es una de las causas originales del conflicto, el acercamiento de Ucrania a la OTAN. Por eso, si aparecen allí tropas, especialmente ahora, durante las acciones militares, serán objetivos legítimos", declaró.
08:30 h
El presidente ruso, Vladímir Putin, invitó a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, a celebrar negociaciones de paz en Moscú, algo que éste ya ha rechazado.
"Yo ya dije: 'Estoy dispuesto, por favor, vengan, nosotros garantizamos con seguridad y totalmente las condiciones de trabajo y seguridad. La garantía es del 100 %'", dijo en el marco de su intervención en el Foro Económico Oriental que se celebra en la ciudad portuaria de Vladivostok.