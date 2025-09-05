Yolanda Díaz critica la ausencia de Feijóo en el año judicial y tacha al PP de antisistema

10:50 h

El portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha señalado que el PSOE ha nombrado un nuevo interlocutor en sustitución de Santos Cerdán, y que las conversaciones para actualizar el autogobierno vasco con la formación soberanista "se han normalizado" y "se ha retomado el trabajo en el lugar en el que se dejó".

Otxandiano ha hecho estas declaraciones en una entrevista en Euskadi Irratia en la que no ha revelado la identidad del nuevo interlocutor y ha considerado que ese detalle es "irrelevante". Preguntado por las transferencias pendientes, Otxandiano ha afirmado que "está claro que no se podrá completar" el calendario de traspasos al País Vasco previsto.

En todo caso ha instado al PNV y al lehendakari, Imanol Pradales, a "desplazar el foco" del cumplimiento del Estatuto, un asunto en el que ha garantizado que su formación presionará, "al debate sobre un nuevo estatus". "La agenda vasca no puede ser el Estatuto de Gernika únicamente, puede ser parte pero no el todo", ha zanjado.

En relación a las negociaciones entre los partidos vascos sobre este asunto, Otxandiano ha remarcado que "es posible alcanzar un acuerdo pero es necesaria la voluntad política".