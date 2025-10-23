Estados Unidos informa de otro ataque "letal" contra una narcolancha en el Pacífico

11:37 h

El director general de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica, Manuel García Hernández, ha asegurado este jueves que su departamento no tuvo "constancia ni conocimiento ni alerta de que pudiera haber un riesgo de interrupción del suministro" eléctrico con carácter previo al apagón peninsular del pasado 28 de abril.

Ante la comisión del Senado que investiga el cero eléctrico, García Hernández ha explicado que el "único incidente" que se conoció días antes del apagón y "por los medios" fue un "episodio puntual", el 22 de abril, que provocó la desconexión de una refinería de Repsol y que abordó con el operador del sistema, Red Eléctrica, que informó de los hechos pero sin elevar alerta alguna.

"No hemos tenido ninguna otra evidencia, ni referencia, informe, comunicación, alerta o alarma (por parte de Red Eléctrica) sobre que el sistema pudiera estar en una situación de inestabilidad o riesgo de colapso", ha respondido a preguntas de la senadora popular Elena Castillo.

Sobre el "episodio puntual" del 22 de abril, García Hernández ha relatado que, cuando fue consciente de lo ocurrido, informó a su superior jerárquico -el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard- y, en paralelo, pidió información a Red Eléctrica, que era quien tenía que valorar "la naturaleza, las consecuencias y los riesgos" que este suceso podría llegar a tener para el sistema.