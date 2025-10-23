MINUTO A MINUTO
Estados Unidos informa de otro ataque "letal" contra una narcolancha en el Pacífico
Siga la actualidad de este jueves 23 de octubre:
11:37 h
El director general de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica, Manuel García Hernández, ha asegurado este jueves que su departamento no tuvo "constancia ni conocimiento ni alerta de que pudiera haber un riesgo de interrupción del suministro" eléctrico con carácter previo al apagón peninsular del pasado 28 de abril.
Ante la comisión del Senado que investiga el cero eléctrico, García Hernández ha explicado que el "único incidente" que se conoció días antes del apagón y "por los medios" fue un "episodio puntual", el 22 de abril, que provocó la desconexión de una refinería de Repsol y que abordó con el operador del sistema, Red Eléctrica, que informó de los hechos pero sin elevar alerta alguna.
"No hemos tenido ninguna otra evidencia, ni referencia, informe, comunicación, alerta o alarma (por parte de Red Eléctrica) sobre que el sistema pudiera estar en una situación de inestabilidad o riesgo de colapso", ha respondido a preguntas de la senadora popular Elena Castillo.
Sobre el "episodio puntual" del 22 de abril, García Hernández ha relatado que, cuando fue consciente de lo ocurrido, informó a su superior jerárquico -el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard- y, en paralelo, pidió información a Red Eléctrica, que era quien tenía que valorar "la naturaleza, las consecuencias y los riesgos" que este suceso podría llegar a tener para el sistema.
11:19 h
Madrid, seguida de cerca por las tres diputaciones del País Vasco y La Rioja, son los territorios fiscalmente "más competitivos", es decir, con los impuestos más bajos de España, según un estudio que mantiene a Cataluña en el último lugar, con el doble de gravámenes autonómicos que la media nacional.
El 'ranking', hecho público este jueves, lo elabora anualmente la Fundación para el Avance de la Libertad, con sede en Madrid, y la Tax Foundation, de Washington DC (EEUU), de carácter liberal, con el objetivo de comparar los diferentes sistemas fiscales y servir de "guía" a los gobernantes para hacer su mapa tributario "más competitivo y atractivo para empresarios y residentes".
En su novena edición, el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF) mantiene en cabeza a Madrid (gobernada por el PP), que pese a un leve descenso respecto al año anterior sigue destacando por su baja presión fiscal, un IRPF más moderado y bonificaciones amplias en el Impuesto sobre Sucesiones.
Añade que País Vasco "consolida su fortaleza fiscal" con las diputaciones de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa (gobernadas por el PNV) en los puestos segundo al cuarto, impulsadas por reformas en las reducciones del rendimiento neto del trabajo.
10:09 h
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, celebró este jueves las nuevas sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea han aprobado contra Rusia pero les pidió que sigan presionando al presidente ruso, Vladimir Putin, para que acepte un alto el fuego.
"Este paquete de sanciones es crucial para nosotros. Muchas gracias. (Es una medida que) Llega tras la decisión que ayer tomó el presidente (de Estados Unidos, Donald Trump), al sector energético. Los esperábamos. Ojalá funcione. Es muy importante", dijo Zelenski en declaraciones a la prensa, a su llegada a la cumbre que los líderes europeos celebran hoy en Bruselas.
"Rusia no demuestra que quiere parar esta guerra con la que nos atacan. Vemos (ataques contra) guarderías, escuelas, civiles, lo que significa que no solo tenemos que defendernos, junto a Europa, junto a Estados Unidos, tenemos que presionar a Putin para que pare la guerra", continuó.
09:33 h
El Gobierno de España ha condenado este jueves la aprobación por el Parlamento de Israel en lectura preliminar del proyecto de ley para anexionar y aplicar soberanía plena en Cisjordania.
En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores advierte de que el proyecto de ley, a pesar de carecer aún de validez jurídica, es contrario al derecho internacional y, en particular, de la Opinión Consultiva del 19 de julio de 2024 de la Corte Internacional de Justicia, que determina que la ocupación es ilegal.
Para el Ejecutivo, el acuerdo del Parlamento israelí es contrario además al espíritu del plan de paz estadounidense y a los principios recogidos en la Declaración de Nueva York para la implementación de la solución de los dos Estados.
El Gobierno reitera en la nota su condena a la expansión de los asentamientos, ilegales según el derecho internacional, y a cualquier iniciativa para impedir la solución de los dos Estados, "única vía para una paz duradera en la región", subraya.
08:59 h
Tanques militares israelíes bombardearon a primera hora de este jueves la zona de Sheikh Nasser, al sur de Jan Yunis, "con potentes explosiones que se escucharon en toda la zona" indicaron fuentes locales a EFE, pese al alto el fuego firmado entre Israel y Hamás.
De momento, no se han reportado víctimas por estos ataques.
La zona de Sheikh Nasser se encuentra junto a la recién designada como "línea amarilla", el punto al que se han retirado las tropas israelíes dentro del territorio gazatí como parte de este acuerdo y al que la población gazatí tiene prohibido acercarse
08:39 h
El grupo europeo Airbus, el italiano Leonardo y el francés Thales anunciaron este jueves la fusión de sus actividades espaciales en una empresa común que tendrá una plantilla de unas 25.000 personas y una facturación anual de 6.500 millones de euros.
La fusión, que está sometida a las condiciones habituales en este tipo de operaciones, incluido el visto bueno de las autoridades de la competencia, debería permitir la entrada en funcionamiento de la nueva compañía en 2027, señalaron las tres empresas en un comunicado.
Los tres consejeros delegados, Guillaume Faury (Airbus), Roberto Cingolani (Leonardo) y Patrice Caine (Thales), destacaron que eso marcará "un hito decisivo para el sector espacial europeo".
Airbus aportará a la nueva empresa sus negocios de Space Systems y Space Digital, que forman parte actualmente de la división de defensa y espacio; Leonardo su división Space, lo que incluye su participación en Telespazio y en Thales Alenia Space; y Thales "principalmente" su participación en Thales Alenia Space, Telespazio y Thales SESO.
08:33 h
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles sanciones contra las dos principales petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, como respuesta a la "falta de compromiso serio por parte de Rusia con un proceso de paz para poner fin a la guerra en Ucrania".
"Dada la negativa del presidente Putin a poner fin a esta guerra sin sentido, el Tesoro está sancionando a las dos mayores empresas petroleras de Rusia que financian la maquinaria bélica del Kremlin", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, según un comunicado del Departamento.
El Tesoro, que hizo públicas las sanciones poco después de que el secretario las anunciara en la Casa Blanca, afirmó que se hacían con el objetivo de "mermar la capacidad del Kremlin" y defendió la voluntad de Washington de encontrar "una resolución pacífica de la guerra".
"El Tesoro está dispuesto a tomar nuevas medidas si es necesario para apoyar los esfuerzos del presidente Trump por poner fin a otra guerra más. Animamos a nuestros aliados a que se unan a nosotros y se adhieran a estas sanciones", añadió Bessent.
08:22 h
El titular del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, informó este miércoles que el Comando Sur de Estados Unidos realizó otro "ataque cinético letal" contra una embarcación en el océano Pacífico, eliminando a los tres tripulantes y comparó a los supuestos narcotraficantes con el grupo terrorista Al Qaeda.
"Estos ataques continuarán, día tras día", dijo Hegseth en su cuenta oficial de Truth y agregó que no se trata de "simples narcotraficantes" sino de "Al Qaeda" de "nuestro hemisferio y no escaparán de la justicia".
El secretario señaló que el ataque fue autorizado por el presidente, Donald Trump, y que la nave destruida había sido identificada por la inteligencia por su supuesta "participación en el contrabando de ilícitos".
Durante el ataque, el segundo anunciado en menos de 24 horas en aguas internacionales en el Pacífico cerca de las costas colombianas, tres tripulantes fueron asesinados de acuerdo con la información difundida por el titular del Departamento de Guerra.
Este sería el noveno ataque conocido de las fuerzas estadounidenses a supuestas "narcolanchas" y el segundo en el Pacífico, desde que el Pentágono iniciara una operación antidrogas en el Caribe sur, - en su mayoría cerca de las costas de Venezuela-, donde ha hundido al menos siete embarcaciones que, asegura, están relacionadas con el narcotráfico.