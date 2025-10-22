MINUTO A MINUTO
El Gobierno publicará "un catálogo de símbolos y elementos franquistas" para ser retirados
Siga la actualidad de este miércoles 22 de octubre:
09:39 h
"Cacerías nazis en Torrepacheco, franquistas en Ferraz, ultras en la Universidad de Barcelona... todos actúan con total impunidad. El 20-N habrá saludos fascistas y el 'Cara al Sol' sin sanciones ni consecuencias. Es hora de tomar medidas", ha pedido Mertxe Aizpurua, portavoz de EH Bildu. "A la ultraderecha hay que pararla y acabar con los espacios de impunidad de los que gozan. Les exigimos que impidan este tipo de actos, que tomen medidas contra Falange, que hoy sigue siendo legal... Todos pagaremos cara esta permisividad", ha concluido.
El presidente del Gobierno dice que se han tomado "muchas" medidas en relación con la memoria democrática y anuncia que antes de que acabe el mes de noviembre se publicará "un catálogo de símbolos y elementos franquistas" para que sean retirados de las calles de nuestro país "de una vez por todas".
09:28 h
Míriam Nogueras, portavoz de Junts, acusa a Sánchez de envolverse ahora "con la bandera del cambio horario" y le requiere medidas sobre vivienda. "Mucha gente está hasta las narices de no llegar a fin de mes mientras se dan cuenta de que sus impuestos no van a mejorar la tortura de Renfe o a mejorar la habitabilidad, sino a prostitución y a fiestas o a pagar fiestas de medios de comunicación".
"Hay que hablar menos de cambios horarios y más de la hora del cambio", cierra la portavoz de Junts
"La política útil es plantear debates. No entiendo por qué rechazan el cambio horario cuando todas las encuestas del Eurobarómetro dicen que el 84% está en contra del cambio de hora", responde Sánchez.
"Este es el Gobierno que ha hecho más por trabajadores y autónomos de la historia de la democracia. Hay más prestaciones que cuando gobernaba la derecha", presume el presidente.
09:18 h
El líder del PP también culpa a Sánchez en su réplica de "que los españoles hayan perdido poder adquisitivo". "Trata a los trabajadores como cajeros, ofrece a los jóvenes un número de teléfono para hablar de la vivienda mientras parte de su Gobierno pide la dimisión de su ministra de Vivienda", afirma. También le ha reprochado que abra el debate del cambio horario en la UE.
"Le he preguntado dos veces si Cerdán era una persona honrada y me dijo que sí. ¿Desde que usted es secretario general del PSOE se ha financiado ilegalmente el partido?", pregunta el líder del PP a Sánchez.
Y Sánchez responde con un contundente "no". "España va bien gracias a este Gobierno", ha terminado.
09:14 h
Comienza la sesión de control al Gobierno con el cara a cara entre Sánchez y Feijóo.
"Cada vez que le pregunto sobre corrupción me dice que la economía crece, ¿explíquenos lo que dijo ayer Yolanda Díaz de que "queda Gobierno corrupto para rato"?, ha comenzado Feijóo en el Congreso.
"Lapsus los tiene todo el mundo, es un campeón en lapsus... o en incultura", le replica Sánchez, que resume las medidas aprobadas, "ayer dimos 500 millones de euros para la ELA, 27 millones de euros para agricultores afectados por los incendios de este verano, a diferencia de Mazón que tiene nueve millones de euros de la dana sin usar un año después.
El presidente del Gobierno finaliza su intervención diciéndole a Feijóo que "está a un tris de dejar de ser jefe de la oposición y ceder sus escaños a Abascal". "Ha renunciado a hacer una oposición útil, ha renunciado a pedir responsabilidades por los errores en el cribado del cáncer de mama", termina Sánchez.
09:09 h
Los diputados guardan un minuto de silencio por la nueva víctima de violencia machista registrada ayer martes en Madrid, antes de arrancar el pleno de control al Gobierno.
08:54 h
El Centro de Medicina Forense Abu Kabir de Yafa (sur de Tel Aviv) identificó esta madrugada como los secuestrados Arye Zalmanovich y Tamir Adar los cadáveres devueltos por Hamás en la noche del martes, anunció el Ejército de Israel.
En un comunicado paralelo, la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, anunció este miércoles su identificación y aseguró compartir el profundo pesar de sus familias, "así como de las familias de todos los rehenes caídos".
"La organización terrorista Hamás debe cumplir con sus obligaciones con los mediadores y repatriarlos en el marco de la implementación del acuerdo", concluye el comunicado de Netanyahu.
Zalmanovich tenía 85 años en el momento de su muerte. Los milicianos gazatíes le secuestraron con vida de su casa en la comunidad agraria de Nir Oz, junto a la frontera con Gaza, en el ataque del 7 de octubre de 2023.
Adar murió, a los 38 años, a causa de las heridas recibidas el 7 de octubre, según la asociación que representa a las familias de los cautivos. Se enfrentó a los gazatíes asaltantes en Nir Oz, donde era coordinador del equipo de seguridad de la villa.
08:18 h
El presidente interino de Perú, José Jerí, anunció este martes la declaración de un estado de emergencia en la capital Lima y en la vecina provincia portuaria del Callao a partir de la medianoche de este miércoles (05.00 GMT), y por un plazo de 30 días, para luchar contra la delincuencia organizada.
En un mensaje a la nación emitido a través de televisión y redes sociales, Jerí dijo que "la delincuencia ha crecido de manera desmesurada", causando un inmenso dolor a miles de familias y perjuicio a la economía nacional.
Sin embargo, el mandatario, que todavía no llega a las dos semanas en el poder tras haber sucedido a la destituida presidenta Dina Boluarte, agregó que "hoy empezamos a cambiar la historia" y que la lucha contra el crimen organizado permitirá a su país "recuperar la paz y la tranquilidad".
"Las guerras se ganan con acciones y no con palabras", afirmó sin dar más detalles de las medidas que contiene el estado de emergencia declarado por el Gobierno.
08:17 h
El diputado del grupo socialista Luis Alfonso Rey de las Heras ha defendido la apuesta por las energías limpias, que considera que se adaptan a la "realidad de nuestro país" con sol y viento, además de generar una energía "más barata".
"En el PSOE apostamos por la energía limpia, por las renovables, que se adaptan a la realidad de nuestro país, sol y viento, recurso endógeno que ha logrado grandes avances para nuestro país y por cierto, una energía mucho más barata", ha dicho Rey de las Heras en su intervención este martes en el Congreso.
Este martes se debatía una moción del grupo parlamentario Vox, consecuencia de la interpelación urgente para explicar las medidas que ha impulsado el Gobierno para evitar un nuevo apagón, en la que se pedía, entre otros puntos, frenar la expansión de la energía renovable.
El diputado del grupo socialista también ha señalado que existe un protocolo de cierre ordenado de las centrales nucleares, firmado por las empresas propietarias y Enresa, por lo que ha pedido a Vox que dejen de pronosticar un caos, "que parecen más desear que otra cosa".