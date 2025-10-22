El Gobierno publicará "un catálogo de símbolos y elementos franquistas" para ser retirados

09:28 h

Míriam Nogueras, portavoz de Junts, acusa a Sánchez de envolverse ahora "con la bandera del cambio horario" y le requiere medidas sobre vivienda. "Mucha gente está hasta las narices de no llegar a fin de mes mientras se dan cuenta de que sus impuestos no van a mejorar la tortura de Renfe o a mejorar la habitabilidad, sino a prostitución y a fiestas o a pagar fiestas de medios de comunicación".

"Hay que hablar menos de cambios horarios y más de la hora del cambio", cierra la portavoz de Junts

"La política útil es plantear debates. No entiendo por qué rechazan el cambio horario cuando todas las encuestas del Eurobarómetro dicen que el 84% está en contra del cambio de hora", responde Sánchez.

"Este es el Gobierno que ha hecho más por trabajadores y autónomos de la historia de la democracia. Hay más prestaciones que cuando gobernaba la derecha", presume el presidente.