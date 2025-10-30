BBVA gana un 4,7 % más hasta septiembre y logra un beneficio récord de 7.978 millones

08:50 h

El BBVA, que hace unas semanas no logró sacar adelante su opa sobre el Sabadell, obtuvo en los nueve primeros meses del año un beneficio atribuido récord de 7.978 millones de euros, un 4,7 % más que en el mismo periodo de 2024, gracias al crecimiento del crédito y los ingresos recurrentes.

El margen de intereses de la entidad, que ha comunicado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sus resultados, creció un 2 % (12,6 % sin tener en cuenta la variación de divisas), hasta los 19.246 millones de euros, impulsado por España, México y Turquía.

Las comisiones netas alcanzaron los 6.071 millones de euros, un 5,5 % más (16,6 % en términos constantes) que un año antes, destacando la contribución de los negocios de medios de pago y gestión de activos, y de Turquía.