Directo | Sánchez urge a convertir las políticas medioambientales en políticas de Estado

10:38 h

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha asegurado este lunes que el estado de salud del Gobierno de coalición es "estupendo" y que, tras el Debate sobre el Estado de la Nación, la estabilidad es "aún superior".

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, la ministra socialista ha subrayado que la relación entre las dos formaciones que componen el Ejecutivo es de "entendimiento" y que es "lógico" que dentro de las diferentes políticas haya "algún tipo de matiz". "Yo creo que el Debate sobre el Estado de la Nación es plenamente compartido por las dos formaciones políticas que sustentan al Ejecutivo y, por tanto, yo diría que después del Debata si cabe la estabilidad del Gobierno es aún superior a la que teníamos antes de entrar en el mismo que, como les digo, era buena", ha apuntado Montero.

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mostrado su preocupación por el hecho de que la permanencia de Unidas Podemos provoque que no puedan llegarse a grandes acuerdos de Estado con el Partido Popular. "Me preocupa si su permanencia en el Gobierno tiene como consecuencia directa la imposibilidad de llegar a grandes acuerdos con el PP, además de ser triste para el país, supondría desde mi punto de vista un inmenso poder para Podemos. No poder por acción, pero sí por omisión. Eso no nos lo podemos permitir", ha dicho expresamente.