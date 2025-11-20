Reacciones a la condena del Supremo al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz

16:53 h

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha asegurado este jueves que prefiere "morderse la lengua" y ser prudente antes de opinar sobre el fallo por el que el Supremo condena a dos años de inhabilitación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos.

López, que participaba esta mañana en un debate en Madrid, ha respondido así cuando, a la salida, los periodistas le han preguntado si el Gobierno esperaba una condena para el fiscal: "Voy a morderme la lengua y voy a ser prudente".

El ministro ha asegurado que no conoce detalles del fallo, que se ha hecho público mientras él estaba en el acto y ha pedido tiempo para verlo y conocerlo antes de hacer una valoración.