Reacciones a la condena del Supremo al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz
Sigue las reacciones a la condena del Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos.
16:53 h
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha asegurado este jueves que prefiere "morderse la lengua" y ser prudente antes de opinar sobre el fallo por el que el Supremo condena a dos años de inhabilitación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos.
López, que participaba esta mañana en un debate en Madrid, ha respondido así cuando, a la salida, los periodistas le han preguntado si el Gobierno esperaba una condena para el fiscal: "Voy a morderme la lengua y voy a ser prudente".
El ministro ha asegurado que no conoce detalles del fallo, que se ha hecho público mientras él estaba en el acto y ha pedido tiempo para verlo y conocerlo antes de hacer una valoración.
16:50 h
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado este jueves que su partido "acata" las sentencias judiciales, también la de condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, aunque ha considerado que el fallo es "una auténtica vergüenza".
López se ha expresado de esta manera a su llegada a la presentación de la serie 'Anatomía de un instante' en el Congreso, donde ha sido preguntado por la decisión del Supremo de condenar a García Ortiz a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de datos reservados con relación a la filtración de un correo con la admisión de un fraude a Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
"Las sentencias se acatan, la acatamos y la acataremos, pero viendo lo que hemos visto, conociendo lo que conocemos, sabiendo lo que sabemos de todo el proceso, me parece una auténtica vergüenza", ha espetado.
16:48 h
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha asegurado que el Gobierno tiene el "deber legal de respetar la sentencia" que ha condenado al fiscal General del Estado, "pero el deber moral de decir que no la comparte".
En una comparecencia desde Moncloa, ha recordado que el Ejecutivo siempre ha defendido la inocencia de Álvaro García Ortiz, pero que este martes "el Poder Judicial ha hablado" y que, por tanto, activarán el procedimiento para nombrar a un nuevo fiscal general del Estado en breve.
Además, ha mandado un mensaje de confianza en la Justicia: "La discrepancia no puede llevar a la desconfianza en las instituciones, España es un Estado de Derecho".
16:15 h
El exsecretario general del PSOE de Madrid Juan Lobato ha pedido este jueves "todos los actores e instituciones políticas" respeten la condena del Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por "el buen funcionamiento de la democracia y del Estado de derecho".
Lobato ha valorado, en declaraciones a los medios en los pasillos de la Asamblea madrileña, la condena del Alto Tribunal al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación especial para ejercer ese cargo y a 7.200 euros de multa por un delito de revelación de datos reservados, en relación con la filtración de un correo con la admisión de un fraude a Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
La resolución, según ha adelantado el Supremo, impondrá también a Álvaro García Ortiz el pago de una indemnización de 10.000 euros por daños morales a la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, y el abono de las cosas procesales del juicio, incluyendo las de la acusación particular que ejerció este empresario.
15:47 h
Gabriel Rufián también se ha hecho eco de la condena al fiscal general del Estado por revelación de secretos asegurando que "es una guerra contra unas ideas y contra unos partidos".
15:42 h
La europarlamentaria de Unidas Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, asegura en un tuit publicado tras conocer la condena al fiscal general que "es golpismo judicial, mediático y político para proteger a Ayuso y demostrar quién manda aquí"
"A 50 años de la muerte de Franco, el poder nos recuerda que si hace falta lo vuelven a hacer", ha dicho la exministra que cree que "urge desarmar el poder golpista de la derecha para proteger la democracia".
15:39 h
Quien fuera líder de IU y ministro de Consumo, Alberto Garzón, también se ha hecho eco de la noticia de la condena a García Ortiz asegurando que "en España el Poder Judicial es independiente, pero no imparcial".
"Las altas instancias judiciales son mayoritariamente idénticas a la derecha conservadora que ha declarado la guerra a este Gobierno progresista. Y eso se acaba notando", ha publicado en X.
15:36 h
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha publicado un escueto tuit en el que dice de Álvaro García Ortiz que "el que debe perseguir delitos, condenado por cometerlos".
"Sanchismo en estado puro", concluye.
15:34 h
El líder de Vox ha asegurado que tras la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, la primera en la historia de España, "también Sánchez será el primer presidente de la historia de España que acabará en la cárcel".
"Por eso es inaceptable celebrar ni conmemorar nada junto a esta mafia que no hace más que ensuciar las instituciones", ha cerrado el tuit con esta frase.
15:32 h
La líder de Sumar, Lara Hernández, ha asegurado este jueves que la condena a dos años de inhabilitación al fiscal general del Estado por parte del Tribunal Supremo estaba escrita "mucho antes de empezar el proceso", y la ha atribuido a la ofensiva de la derecha contra el Gobierno.
"La sentencia estaba escrita desde mucho antes de empezar el proceso porque responde al 'que pueda hacer que haga'", ha escrito en su cuenta de la red social X.
Por su parte, en Bluesky, el partido pide tomar nota y actuar "porque nos jugamos la democracia y recuerdan la frase “quien pueda hacer, que haga” para añadir: "Y vaya si lo hicieron. Seguimos con una democratización del poder judicial pendiente".
15:28 h
El líder del PP ha compartido un tuit en redes sociales en el que recuerda que la sentencia del Supremo es la primera en democracia, en la que un fiscal general del Estado es condenado mientras ejerce el cargo.
"Esta anomalía pesará siempre sobre Sánchez", dice Feijóo que pide a Sánchez que para "evitar un mayor bochorno institucional" pida "perdón a los españoles por esta burda operación política y mostrando su respeto al Tribunal Supremo".
15:21 h
El diputado de Compromis, Alberto Ibañez, ha reaccionado con un tuit a la noticia de la condena al fiscal general, asegurando que hoy, "20 de noviembre de 2025. El franquismo vive".
15:13 h
La líder de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital ha recordado las palabras que pronunciase el presidente del Gobierno: "Quien pueda hacer, que haga".
"Y mientras el 'ciudadano particular' se ha comprado un segundo ático con el dinero defraudado y las comisiones cobradas de Quirón, en el que también vivirá la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha recordado Maestre.
Otro de sus compañeros en Más Madrid, Javier Padilla, también ha querido recordar la misma frase que Maestre "el que pueda hacer, que haga".
15:08 h
Miguel Tellado también ha reaccionado a la condena del Supremo a García Ortiz por un delito de revelación de secretos.
"¿Quién va a pedir perdón al Fiscal?" Nadie, señor Sánchez. Quien tiene que pedir perdón es usted a los españoles por perturbar la normalidad democrática de este país", ha escrito Tellado en X.com.
El popular le dice a Sánchez que "debe seguir el camino de su fiscal general" porque para Tellado "la inhabilitación de Álvaro García Ortiz inhabilita al presidente del Gobierno a seguir".
14:58 h
La líder de Podemos, Ione Belarra, ha acusado a la "derecha judicial y mediática" de "asesinar civilmente" al fiscal general del Estado con la condena del Tribunal Supremo de dos años de inhabilitación para, en su opinión, "tapar la corrupción" de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y su novio.
"Puro golpismo judicial. Basta ya. ¿Qué más tiene que pasar para que el PSOE renueve el Consejo General del Poder Judicial con la mayoría democrática y plurinacional?", ha añadido Belarra en su cuenta de la red social X.
Belarra ha reaccionado así tras conocer este jueves que el Tribunal Supremo ha condenado a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de datos reservados en relación con la filtración de un correo con la admisión de un fraude a Hacienda de la pareja de Ayuso
14:55 h
El Gobierno ha valorado la sentencia que condena al fiscal general del Estado, a dos años de inhabilitación, asegurando que "respeta el fallo, pero no lo comparte".
"En los próximos días, se pondrá en marcha el proceso de nombramiento de un nuevo o una nueva Fiscal General del Estado, que será una persona del máximo prestigio profesional en el ámbito del Derecho", confirma el Gobierno, que "desea reconocer la labor de Álvaro García Ortiz en defensa de la ley y la verdad en su etapa al frente de la Fiscalía General del Estado".
14:51 h
El que fuera uno de los fundadores de Podemos ha publicado en la red social BlueSky su opinión sobre la condena del Supremo al Fiscal General. "El día que se cumple medio siglo de la muerte de Franco. Ya ni se tapan".
Y se pregunta: "¿Qué más hace falta para que el PSOE deje de comprar armas, proteger rentismos, mantener leyes mordaza y pactar CGPJs con los que van, con el fusil en la mano, a por medio país?"
14:46 h
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha publicado un tuit en el que, acompañado de un vídeo de Pedro Sánchez, pide la dimisión del presidente del Gobierno y que convoque elecciones.