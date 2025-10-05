BBVA augura que puede lograr hasta el 70 % de Sabadell y este lo rebaja a un 25 %

12:50 h

El presidente de BBVA, Carlos Torres, augura que "conseguirá entre el 60 y el 70 %" de Banco Sabadell tras el período de aceptación de la opa lanzada por este banco, mientras que el consejero delegado del Sabadell, César González-Bueno, augura que la opa fracasará, ya que la aceptación del canje ofrecido por BBVA "rondará solo el 25 %".

En sendas entrevistas concedidas a La Vanguardia, ambos directivos hacen así balance de la recta final de la opa, dado que el viernes 10 de octubre finaliza el período de aceptación.

"Tenemos información directa de accionistas institucionales que nos trasladan en una abrumadora mayoría su intención de aceptar la oferta, pero sus aceptaciones formales solo las conoceremos cuando termine el proceso", subraya Torres.

En cuanto a las aceptaciones depositadas en BBVA, dice que suman "casi un tercio" y con un patrón de aceleración; y pronostica que, aunque es "difícil calcular" porcentajes, el grado de aceptación puede estar "entre el 60 y el 70 %" del total de las acciones de Banco Sabadell.

Por su parte, González-Bueno califica de "barbaridad" la estimación de BBVA y añade: "La aceptación a la opa puede estar un poco por debajo o un poco por encima del 30 %. Mi predicción es que estará solo alrededor del 25 %".