BBVA augura que puede lograr hasta el 70 % de Sabadell y este lo rebaja a un 25 %
Siga la actualidad, en directo, de este domingo 5 de octubre
12:50 h
El presidente de BBVA, Carlos Torres, augura que "conseguirá entre el 60 y el 70 %" de Banco Sabadell tras el período de aceptación de la opa lanzada por este banco, mientras que el consejero delegado del Sabadell, César González-Bueno, augura que la opa fracasará, ya que la aceptación del canje ofrecido por BBVA "rondará solo el 25 %".
En sendas entrevistas concedidas a La Vanguardia, ambos directivos hacen así balance de la recta final de la opa, dado que el viernes 10 de octubre finaliza el período de aceptación.
"Tenemos información directa de accionistas institucionales que nos trasladan en una abrumadora mayoría su intención de aceptar la oferta, pero sus aceptaciones formales solo las conoceremos cuando termine el proceso", subraya Torres.
En cuanto a las aceptaciones depositadas en BBVA, dice que suman "casi un tercio" y con un patrón de aceleración; y pronostica que, aunque es "difícil calcular" porcentajes, el grado de aceptación puede estar "entre el 60 y el 70 %" del total de las acciones de Banco Sabadell.
Por su parte, González-Bueno califica de "barbaridad" la estimación de BBVA y añade: "La aceptación a la opa puede estar un poco por debajo o un poco por encima del 30 %. Mi predicción es que estará solo alrededor del 25 %".
12:32 h
Un grupo de 21 activistas españoles de los 49 que formaban parte de la Flotilla Global Sumud retenidos por Israel saldrán este domingo de Tel Aviv, según ha avanzado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.
Albares ha apuntado en TVE que los tripulantes que abandonarán hoy Israel "si nada se tuerce", ha precisado, son los que han firmado el documento aceptando que su entrada en el país fue ilegal.
El ministro ha confirmado que este primer grupo llegará este mismo domingo a España, aunque no ha querido precisar la hora exacta, y se ha mostrado convencido de que los 29 activistas restantes saldrán en los próximos días.
Según ha explicado, el Ministerio ha llegado a un acuerdo para repatriar a estos primeros 21 españoles y ha organizado todo el dispositivo para que puedan volar.