Doce años de la tragedia de Angrois y primer aniversario sin manifestación en Santiago

Este jueves 24 de julio se cumplen 12 años del accidente de Angrois en el que murieron 79 personas y 143 resultaron heridas. El aniversario llega después de que, hace casi un año, el Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago emitiera la primera sentencia sobre el caso, condenando como igualmente responsables al maquinista del tren y al entonces director de Seguridad en la Circulación de Adif. La sentencia está pendiente de varios recursos, pero a la espera de lo que pueda suceder con ellos, la Plataforma de Víctimas del siniestro considera que ya no tiene sentido realizar este año su tradicional manifestación por Santiago reclamando justicia.

La petición de justicia por parte de los afectados se ve matizada por la sentencia ya dictada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago, pendiente de recursos, mientras que el acto de recuerdo a los fallecidos que se celebraba en la curva de A Grandeira ha sido sustituido por un acto privado

Tampoco se celebrará el otro acto que las víctimas solían organizar, el de recuerdo a las personas fallecidas en la propia curva de A Grandeira, en Angrois. En su lugar, la plataforma celebrará un encuentro privado de familiares este 23 de julio. El único acto público será una convocatoria el día 24 a las 11 de la mañana frente a la estación de tren de Santiago para leer un comunicado y atender a los medios de comunicación.

Tras la condena penal, y a la espera de los recursos presentados contra ella, siguen pendientes las investigaciones técnica y política del siniestro.

Este duodécimo aniversario llega después de que la Plataforma de Víctimas mostrara hace unos días su indignación con las declaraciones del expresidente Rajoy, que ocupaba el cargo cuando ocurrió el siniestro, al afirmar que con él “los trenes funcionaban”. “Hay que tener poca vergüenza”, lamentaron los afectados.

Tras la sentencia, el presidente de la Plataforma, Jesús Domínguez, valoró para Praza.gal que el pronunciamiento judicial “es un triunfo no solo de las víctimas y familiares, es de todos, porque la próxima vez, antes de inaugurar una infraestructura, lo van a pensar, y hasta que no estén todos los sistemas de seguridad y toda la normativa cumplida no se hará. Hemos contribuido a que las cosas se hagan mejor”.

A la espera de lo que pueda decidir la Audiencia Provincial de A Coruña sobre los recursos presentados contra la condena penal ya dictada —pronunciamiento que a su vez podrá ser recurrido ante el Tribunal Supremo—, la plataforma de víctimas mantiene abiertas otras luchas en torno al siniestro. En particular, quieren que España realice, como exige la Comisión Europea, una investigación técnica del accidente conforme a la normativa comunitaria. Esta cuestión está siendo analizada desde comienzos de este año por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Además de la sentencia penal ya dictada y de la investigación técnica pendiente, también continúa sin concluir la investigación política iniciada en 2018 en el Congreso.