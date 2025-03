Elizabeth Duval abandona la dirección de Sumar y no aspirará a liderar el partido

La hasta ahora secretaria de Comunicación de Movimiento Sumar, Elizabeth Duval, ha anunciado este viernes que abandona la dirección del partido y que no aspirará a liderar la formación en esta etapa de renovación, con motivo de la próxima asamblea nacional de los días 29 y 30 de marzo. "Tras una profunda reflexión, he decidido no presentarme en las listas y cerrar mi etapa en los órganos de dirección", ha escrito en sus redes sociales, según recoge EFE.

Duval señala que toma esta decisión tras haber vivido en su etapa en Sumar "algunos momentos difíciles" donde ha comprobado "todas las limitaciones de la política institucional y partidista".

Su renuncia llega en pleno proceso de renovación del partido Movimiento Sumar, que los días 29 y 30 de marzo celebrará su asamblea para aprobar sus nuevos documentos político y organizativo y elegir a sus nuevos líderes entre los candidatos presentados, que aún no se han dado a conocer a pesar de que el pasado 9 de marzo finalizó el registro.

La escritora y filósofa inició su andadura en política en la campaña de Yolanda Díaz para las elecciones generales de 2023 como portavoz de feminismo, igualdad y derechos y libertades LGTBI y con la convicción, según ha recordado este viernes, de que era posible "construir un espacio político fuerte, abierto y con capacidad de transformación".

"Cuando asumí la portavocía afirmé que la política consiste en la responsabilidad de hacerse cargo de la transformación social, de la producción de un horizonte. También que para mí era un requisito seguir siendo independiente, no representar a un partido, sino a una coalición de fuerzas progresistas y que más temprano que tarde volvería a lo que siempre he hecho", comenta Duval en su escrito difundido en redes sociales.

He decidido no presentarme en las listas a la Asamblea y cerrar mi etapa en los órganos de dirección de Sumar.



[image or embed] — Elizabeth Duval ☀️ (@elizabethduval.bsky.social) 21 de marzo de 2025, 13:11

Duval, que actualmente formaba parte de la dirección colegiada que asumió las riendas de Sumar tras la renuncia de Yolanda Díaz como coordinadora general del partido, comenta que también ha vivido alegrías durante este camino en política, como las elecciones de 2023 tras las que lograron gobernar en coalición con el PSOE.

En su escrito, agradece la confianza que ha tenido en ella Yolanda Díaz para confiarle el cargo de portavoz en la campaña, luego el de secretaria de Comunicación tras la primera asamblea de Sumar y en esta última etapa también como miembro de la coordinadora colegiada. Esta dirección, integrada por cuatro personas, asumió las riendas del partido tras la dimisión de Díaz como coordinadora general de Sumar tras los malos resultados de las elecciones europeas de junio de 2024.

Más allá de Duval, que acaba de renunciar a su cargo, forman parte de la dirección colegiada Txema Guijarro (secretario general del grupo parlamentario de Sumar y responsable de Coordinación Institucional), Lara Hernández (secretaria de Organización) y Rosa Martínez (secretaria de Estado de Derechos Sociales y responsable de Transformación Ecosocial). Además, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de los comunes, es otro de los referentes del partido Movimiento Sumar, en el que ejerce como portavoz.

Elizabeth Duval: "Está bien que algo, aunque sea algo tan terrible, ayude a poner los egos en su sitio" Ver más

La dimisión de Duval crea más incógnitas sobre el futuro liderazgo del partido, que para esta nueva etapa ha planteado un modelo de bicefalia con dos personas (un hombre y una mujer o bien dos mujeres).

La única certeza es que entre los cabezas de lista a aspirar al liderazgo no estará la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, quien no ha aclarado aún si repetirá como candidata en las próximas elecciones generales, pero ha rechazado ocupar cargos orgánicos en Sumar.

Díaz ha agradecido en su cuenta de Bluesky el camino compartido en este tiempo con Duval, así como su trabajo y cariño, y le ha dicho que está segura de que seguirán trabajando juntas para construir "un país mejor". En la misma red social, la secretaria de Organización de Sumar, Lara Hernández, ha agradecido a Duval que haya aportado "juventud y frescura" y que sea "un referente ético e intelectual".