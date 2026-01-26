España expulsa al embajador de Nicaragua tras ser expulsado el español en Managua

El Gobierno ha ordenado la expulsión del embajador de Nicaragua en Madrid y de otro diplomático de ese país en "estricta reciprocidad" por la "injusta expulsión" del embajador de España en Managua y de la segunda jefatura de España en el país centroamericano, han informado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores y recoge EFE.

La oposición de Nicaragua celebra la liberación de presos políticos, pero recuerda que hay muchos más Ver más

La orden fue dada ayer domingo, aunque no ha trascendido hasta este lunes. "El gobierno de España seguirá trabajando por tener las mejores relaciones con el pueblo hermano de Nicaragua", asegura Exteriores.