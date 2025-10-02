Los estudiantes españoles se manifiestan contra el genocidio de Israel y piden romper relaciones

Estudiantes de todos los niveles de enseñanza se movilizan este jueves en la mayoría de las capitales de provincia contra el "genocidio" en Palestina y para pedir la ruptura de todo tipo de relaciones con Israel.

El Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga estudiantil en todos los territorios para que a las 12.00 horas la comunidad educativa pare y se manifieste en diferentes plazas, centros universitarios o escuelas.

"No vamos a mirar hacia otro lado. La causa palestina es la causa de la juventud y de los millones que defendemos los derechos humanos y la justicia social. Por eso, desde el Sindicato de Estudiantes llamamos a la huelga general estudiantil para vaciar las aulas y llenar las calles de dignidad", señala esta organización en un comunicado en redes en el que critica dos años de "genocidio" y el asesinato de más de 60.000 palestinos, entre ellos 18.000 niños y niñas.

Bajo el lema '¡Paremos el genocidio contra el pueblo palestino!', los estudiantes son llamados a esta huelga después de que la plataforma Marea Palestina: la educación contra el genocidio haya movilizado también a claustros de docentes y respaldado diversos actos, como un encierro en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y otro en la Escuela de Arte en Huelva.

Más de 60 de organizaciones de docentes de todos los niveles educativos, personal administrativo, asociaciones de familias y de estudiantes, y colectivos vinculados al mundo de la educación a nivel estatal han promovido una declaración de condena del genocidio perpetrado por Israel y han dado apoyo a otros actos, como las lecturas públicas de los nombres de niños y niñas palestinos asesinados.

También los sindicatos de la enseñanza pública de Madrid han convocado para este viernes paros en los centros educativos de 11:30 horas a 13:30 horas y de 17:00 a 19:00 horas.

Bajo el lema 'Educación contra la barbarie. Libertad para enseñar, libertad para aprender', los sindicatos piden a la comunidad educativa alzar su voz frente a los intentos de censura y represión vividos recientemente en varios centros educativos de Madrid, donde el Gobierno autonómico ha intentado prohibir banderas, carteles y símbolos que reclaman el fin del genocidio en Gaza.