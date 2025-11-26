Transparencia total
Evacúan el hospital Santa Lucía de Cartagena por un incendio en la terraza y la fachada

  • No se han registrado heridos, según informan desde el hospital
  • El fuego se desató en la terraza y afecta a las fachadas del edificio
Hospital Santa Lucía de Cartagena
Hospital Santa Lucía de Cartagena Google

Un incendio declarado alrededor de las siete y media de la mañana de este miércoles en el hospital Santa Lucía de Cartagena ha obligado a evacuar a pacientes y trabajadores, mientras se trabaja en su extinción.

Fuentes del 112 han informado a EFE de que las primeras llamadas de aviso del incendio, más de una treintena, se registraron a las 7:25 horas. El fuego afecta a la terraza y las fachadas y según la fuentes no se han registrado heridos.

(En ampliación)

