La factura que dejará Gan Pampols en la Generalitat Valenciana será de más de 100.000 euros

Gan Pampols, el flamante fichaje de Mazón para la reconstrucción de la región valenciana tras la dana del pasado octubre, dejará su cargo después de ocuparlo durante poco más de 11 meses.

El teniente general del Ejército de Tierra, ya retirado, accedió al puesto de vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana el pasado 22 de noviembre de 2024, y lo abandonará el próximo 5 de noviembre, en el marco de una reorganización anunciada por el presidente Mazón.

En los 10 meses en los que ha formado parte del Govern, Gan Pampols habrá percibido de las arcas autonómicas más de 100.000 euros entre sueldo, complementos y dietas. El aún vicepresidente tiene asignado un salario anual de 101.761 euros, según el portal de transparencia de la Generalitat, una cantidad que supera a la inicialmente anunciada por el Gobierno de Mazón anunciado por la misma, y también a la que recibe el propio presidente.

De ese total, 23.902 euros corresponden a un complemento personal, 9.561 euros son por concepto de indemnización para residencia, y el resto corresponden a su salario base.

Dado que Pampols, cuando cese, no habrá llegado a ocupar el cargo durante un año completo, sino durante un 95,6% de él, habrá recibido del Ejecutivo de Mazón unos 97.301 euros brutos.

Al sueldo base y los complementos se debe añadir también los gastos de representación abonados a Pampols, que solo de enero a julio de este año superaron los 6.000 euros en comidas y cenas, incluyendo “facturas de dos euros de un café o un refresco”, según denunció el diputado de Compromís, Joan Baldoví, o una cena de 188 euros con vino y chupitos. No existen datos relativos al resto de meses en los que ha ocupado el cargo.

Àgueda Micó, diputada en el Congreso por Compromís (Sumar), la segunda fuerza de oposición en la Comunitat Valenciana, critica en declaraciones a infoLibre la gestión de Pampols en estos diez meses: "su presencia no ha supuesto ni recuperación ni construcción. Nos ha costado mucho dinero que haga un trabajo que no marca ninguna diferencia", declara la diputada. El militar retirado, en cambio

El militar en la reserva, por el contrario, afirmó el pasado jueves que "todo lo que había que hacer está hecho", y ya había avanzado en julio que su salida del Govern se produciría antes de fin de año, una vez hubiera concluido su trabajo.

La consellería de Pampols adjudicó un servicio de consultoría por procedimiento de emergencia, es decir, sin concurso público, a la multinacional PricewaterhouseCoopers (PwC) por valor de 2,19 millones de euros para la elaboración del Plan de Recuperación Económico-Social de la Comunitat Valenciana.