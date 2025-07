Feijóo abraza el discurso xenófobo de Vox y se abre a expulsar migrantes legales si cometen algún delito

Alberto Núñez Feijóo radicaliza sus tesis migratorias y se abre por primera vez a expulsar a personas que viven regularmente en España en el caso de que cometan determinados delitos, que no ha especificado. "Cuando el inmigrante es irregular, será expulsado de forma inmediata. Cuando es regular, depende del delito que cometa, puede ser expulsado de forma inmediata, o por el contrario habrá que juzgarle y buscar cuál es la pena adecuada", señaló en una entrevista en Cuatro este miércoles.

El líder del Partido Popular ha abrazado el discurso xenófobo de Vox y, además de vincular inmigración con delincuencia, ha puesto el énfasis en la expulsión, la confrontación y la exclusión. "Debemos de replantearnos si determinados delitos que hoy no dan lugar a la expulsión, deben dar lugar en el futuro, para la inmigración regular", señaló. Y para "la irregular", en su opinión, "un delito conlleva la expulsión inmediata". Un compromiso que ha asegurado cumplirá si llega a ser presidente del Gobierno.

"Tenemos que hacer una reflexión sobre el Código Penal y la inmigración ilegal", apostilló tras arremeter contra "el buenismo" de unos y el "populismo" de otros. "La inmigración irregular no puede producir derechos, no puede producir garantías y no es una forma de entrar en los programas sociales". Sin embargo, las personas que llegan por vía irregular no acceden a ningún tipo de ayuda del Estado, contrariamente a lo que defiende la derecha, más allá de prestaciones básicas como sanidad. Tampoco al ingreso mínimo vital, ya que para acceder a esta ayuda es necesario acreditar la residencia legal en España durante al menos un año.

El conservador apostó de manera clara por el punitivismo como vía para "combatir" la inmigración en sintonía con las ideas de Santiago Abascal. "No se puede mirar para otro lado y tenemos que ser realistas en las políticas migratorias", subrayó. Defendió, a su vez, que España necesita inmigración pero solo si es para "trabajar". Es decir, los migrantes como mano de obra.

Las declaraciones de Feijóo implican un cambio retórico —que constata un giro en los planteamientos clásicos del PP— propio de campañas donde se busca marcar perfil para atraer a votantes de ultraderecha. Sus palabras se producen tras los incidentes en Torre Pacheco y después de que la diputada de Vox Rocío de Meer considerase necesario un "proceso de deportación masiva" de personas migrantes para "preservar" la "identidad" del español.

Su amistad con Marcial Dorado, una "cuestioncita del PSOE"

Al igual que hizo su portavoz parlamentaria el lunes, Feijóo ha minimizado su amistad con el narcotraficante Marcial Dorado. El líder del PP nunca ha acabado de explicar ese vínculo, que ha vuelto a la actualidad tras una reciente entrevista de Dorado en El Confidencial, en la que asegura que tanto dirigentes del PSOE como del PP contactaron con él para recabar información sobre Feijóo. "Me he dado cuenta de que la novedad de esa entrevista es que las cloacas del PSOE funcionan", fue la respuesta de Feijóo en Cuatro, calificando el asunto como una "cuestioncita del PSOE" que le "preocupa poco".

El líder del PP ha asegurado que el no llegó a la Xunta hasta mucho después de que fuera condenado, pero en sus años de amistad Dorado ya había sido detenido dos veces. La primera en 1983, en la primera gran redada contra el contrabando de tabaco, y la segunda en 1990, en el marco de la famosa Operación Nécora contra el narcotráfico. "La novedad es que las cloacas del PSOE funcionan y siguen funcionando", fue su explicación. "Esta cloaca del zapaterismo y del sanchismo ha utilizado a una persona condenada para difamarme y no pudiera ser candidato a la Xunta de Galicia primero y a la presidencia del Gobierno después".

La migración, el octavo problema personal de los españoles que la derecha agita con los menores Ver más

El conservador se apoyó en sus resultados electorales para tratar de salir del paso: "Los gallegos me votaron otra vez en el año 16 y en el año 20, saben muy bien qué significan y qué orientación tienen esas fotos". Lo que también revela el contrabandista en El Confidencial —y obvió Feijóo este miércoles— es que lo suyo con el actual presidente del PP no fue una fotografía a bordo de un barco. Fue una estrecha amistad hasta el punto de realizar viajes conjuntamente, cuando el primero ocupaba destacados puestos en la administración de la Xunta y el segundo ya era muy conocido por sus actividades ilegales.

"Lo que está claro es que Montoro llevaba fuera de ese despacho desde el 2008"

Feijóo también habló del exministro Cristóbal Montoro y del despacho que fundó en el año 2006 con el nombre Montoro y Asociados Asesores S.L., dedicado al asesoramiento en "materias económicas", según aparece en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de esa fecha. Dos años después se produjo un cambio en la denominación social de la empresa. Así, con la salida del exministro de la firma y su entrada en el Ejecutivo de Mariano Rajoy, Montoro y Asociados pasó a llamarse Equipo Económico S.L., el nombre sobre el que vuelve una y otra vez el reciente auto del juez y que arrastra sospechas e investigaciones desde 2013.

"Lo que está claro es que Montoro llevaba fuera de ese despacho desde el año 2008 y no volvió nunca más a ese despacho pero, si hay algún indicio, investíguese hasta el final, afecte a Montoro o a quien fuere", señaló el líder del PP. Una explicación muy similar a la que está proporcionado el entorno del exministro a la prensa y sus allegados, tratándose así de desvincular de la trama. Feijóo ha apelado también a la presunción de inocencia de Montoro —no lo ha hecho en el caso de Santos Cerdán, Ábalos y Koldo— y, ante las preguntas del presentador, no se ha comprometido a dimitir si se ve salpicado por algún caso de corrupción si gobierna.