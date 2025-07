Feijóo condena los "incumplimientos" de Israel contra Gaza pero evita llamarlo genocidio

El lunes, ante la plana mayor del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo no hizo ninguna mención a la situación de hambruna de Gaza y la masacre perpetrada por Israel que se cobrado la vida de 60.000 palestinos, cerca de 146.000 heridos y dos millones de desplazados. Además de los ataques aéreos y terrestres perpetrados por el Gobierno de Benjamin Netanyahu que han causado una destrucción en la Franja, Israel está aplicando un bloqueo sobre Gaza que ha llevado peores niveles de hambre registrados hasta la fecha.

Este jueves, Feijóo en el balance del curso político que hizo ante la prensa, tampoco mencionó la grave situación que atraviesa el país en su discurso. Tuvo que llegar el turno de preguntas para que el conservador se pronunciara. "¿Cree que nos encontramos ante un genocidio?", fue la pregunta que le lanzó uno de los periodistas, tras enumerar las dificultades que atraviesa la población gazatí y la prohibición expresa de la prensa extranjera de entrar en la zona.

Feijóo asume el discurso antiinmigración en el ecuador de la legislatura pero evita Gaza y Trump Ver más

"Lo primero es condenar la violencia de los atentados terroristas de Hamás. Es evidente que cualquier Estado tiene derecho a defenderse y a repeler esas agresiones", se precisó a aclarar el líder del PP, en la línea que ha defendido su partido desde hace casi dos años apelando a ese derecho para defender sus acciones, pasando de puntillas por los derechos de los civiles palestinos.

Sin embargo, la situación ha escalado a un nivel que Feijóo se ha visto obligado a modular su discurso y ha acabado admitiendo que lo que está sucediendo en la Franja "no es admisible": "Debe de censurarse y criticarse por cualquier democracia y principio humanitario", señaló. "La apertura de corredores debería haberse realizado hace tiempo y no debemos mirar hacia otro lado, por mucha organización terrorista que se esconda, no hay que confundirla con los niños desnutridos y en una situación crítica", añadió.

Feijóo, sin embargo, evitó en todo momento utilizar la palabra genocidio, como le requería el periodista, e incluso en un momento se ha referido a Venezuela para argumentar su postura. "Nosotros no celebramos la victoria de Maduro, como han hecho los medios públicos esta semana", señaló para tratar de justificar que en el PP no "hacen demagogia": "Censuramos el incumplimiento de las normas internacionales de derecho humanitario, afecten a quién afecten, incluso a un país democrático como es Israel",zanjó.