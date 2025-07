Feijóo pide a la plana mayor del PP "estar preparados" para unas elecciones que Sánchez sitúa en 2027

Alberto Núñez Feijóo quiere que el Partido Popular esté "preparado" para una convocatoria electoral pese a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ha descartado este mismo lunes durante el balance del ecuador de la legislatura. "Queda mucho trabajo", ha señalado el socialista, que ha dejado clara su intención de aguantar hasta 2027 y de presentar los Presupuestos Generales del Estado. Un compromiso que el PP cree que no podrá mantener.

Feijóo, que busca proyectarse como presidenciable ante la opinión pública, ha pedido a los suyos que "activen el modo electoral" ante la esperanza de que esos comicios se celebren pronto. "Tenemos que electoralizar el partido. Estaremos preparados para las elecciones, cuando sean. Y llegaremos preparados para empezar el cambio en España, cuando sea", ha señalado. Unas palabras que llegan solo unas horas después de que el vicesecretario de análisis electoral del PP, Elías Bendodo, reclamara la convocatoria electoral.

Lo que también ha confirmado el líder del PP es que mantendrá su estrategia de acoso y derribo contra Sánchez y no le apoyará en ninguna votación —comparta el fondo de la iniciativa o no—: "Han decidido que esta legislatura sea a su manera, pues van a tener una oposición a su medida. Este Gobierno no está en condiciones de ser ayudado por el primer partido de España, solo puede ser vigilado en el Parlamento y será derrotado en las urnas. No vamos a callar ante sus atropellos ni a picar en sus anzuelos".

Además, el conservador ha incidido en la cuestión migratoria emulando el discurso de la extrema derecha. "En la inmigración se ha enviado un mensaje letal, que aquí se puede llegar de cualquier manera y se puede estar de cualquier manera. Sin integrarse y sin respetar", ha afirmado, después de que la semana pasada propusiera facilitar la expulsión de los inmigrantes con residencia legal en España que delincan.

Asimismo, Feijóo ha anunciado que en septiembre el PP tendrá preparado un listado de leyes aprobadas por el Gobierno de Sánchez en los últimos siete años que derogará si llega al poder —tal y como contó infoLibre— como la ley de vivienda, la de amnistía o la de memoria, junto a otro listado de leyes "a sustituir": "Toca hacer una limpieza total. Y la haremos", ha zanjado. Durante su comparecencia, sin preguntas, ha obviado cuestiones como la situación de Gaza, el reciente acuerdo de la Unión Europea con Estados Unidos sobre los aranceles y el caso Montoro.