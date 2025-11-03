Feijóo reconoce que Mazón "cometió errores" y reclama a Vox "responsabilidad" para elegir a su sucesor

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha pronunciado por primera vez sobre la dimisión del jefe del Consell, Carlos Mazón, que ambos han pactado conjuntamente tras intensas negociaciones durante el fin de semana. El funeral de Estado del pasado miércoles fue un punto de inflexión para Génova tras los insultos y abucheos a Mazón por parte de los familiares de las víctimas, aunque hasta la fecha habían minimizado sus protestas. Feijóo ha admitido que "Mazón cometió errores" pero que los "asumió hasta las últimas consecuencias".

"Ha reconocido equivocaciones que habrán marcado su vida para siempre pero que también ha sufrido una cacería política y personal que debemos denunciar con toda intensidad porque no es un asesino", ha señalado ante la Junta Directiva Nacional del PP. Según Feijóo, Mazón dimite "porque su fortaleza personal ya no le permitía seguir" y por "responsabilidad de quién sabe que está por encima de uno mismo".

Feijóo, que en la misma comparecencia ha reconocido la "decisión coherente y responsable" de la presidenta extremeña, María Guardiola, por convocar elecciones anticipadas, ha defendido sin embargo que ese criterio no aplica en el caso de los valencianos. Así, ha reclamado "responsabilidad" a Vox para elegir al sucesor de Mazón. Según trasladan fuentes de la Generalitat, Mazón seguirá en funciones hasta la publicación en el BOE de un nuevo president y cuando se formalice la dimisión de Mazón, "se activará de forma automática un plazo de 12 días en Les Corts para presentar candidaturas".

El conservador también ha querido lanzar un mensaje al PP valenciano, que en las últimas horas ha liderado una batalla soterrada con la dirección general por el futuro liderazgo del partido. Mientras que el PPCV ha reclamado que se haga con las riendas el president de la Diputació de València, Vicent Mompó, de cara a ser el futuro candidato a la Generalitat, Génova apuesta por la alcaldesa de la capital del Turia, María José Català. "Quiero decirles a los compañeros del PP de la Comunitat Valenciana que la dirección nacional no les va a dejar solos", lanzó Feijóo.

El líder de la oposición no ha estado arropado este lunes por prácticamente ningún dirigente territorial del PP. Solo han acudido a la cita el presiente murciano Fernando López Miras, el presidente del PP en Castilla La Mancha, Paco Núñez, y su homólogo en el PP vasco, Javier de Andrés, que a las puertas de Génova señalaron ante los periodistas que Mazón había "asumido sus responsabilidades". Otros presidentes autonómicos del PP se han escudado en su agenda para no acudir: el aragonés Jorge Azcón está en Estados Unidos, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco tiene un acto de partido, el gallego Alfonso Rueda celebraba su consejo de gobierno, mientras que la citada María Guardiola alegó también problemas de agenda. No se vio tampoco por la sede del PP a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, aunque no constaban actos en sus previsiones.