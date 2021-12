Fernández Díaz sostiene que no dio órdenes a su número dos "ni a nadie" para montar el operativo 'Kitchen'

El exministro del Interior con el PP Jorge Fernández Díaz ha defendido este jueves en el Congreso que no dio órdenes a su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, para montar un operativo como Kitchen, en el que se usó recursos de la Policía al margen de las investigaciones judiciales para supuestamente sustraer información del extesorero del PP Luis Bárcenas, informa Europa Press.

"Ni al señor Martínez ni a nadie. Sé muy bien lo que significa intentar obstruir a la justicia", ha comentado Fernández Díaz en respuesta al PSOE durante su comparecencia en la investigación del caso Kitchen. El exministro ha reconocido que su número dos le ha "decepcionado profundamente" y ha reiterado que él "nunca tuvo conocimiento" de nada relacionado con este operativo. "En el Ministerio del Interior hay casi 200.000 personas y un servidor tenía una agenda muy intensa en un Ministerio muy jerarquizado", ha subrayado en respuesta al PP.

Siendo ministro, ni sabía del registro de Génova

En este sentido, ha puesto como ejemplo que durante el registro que se llevó a cabo en la sede del PP en Génova se le puso "cara de tonto" porque, al ser por orden judicial, "el ministro no sabía nada". "Son las reglas del juego del Estado de derecho", ha apuntado sobre la necesidad de secretos en actuaciones judiciales.

Fernández Díaz ha recordado que ha presentado un escrito contra su procesamiento en la pieza Kitchen dentro de la macrocausa tras la detención del comisario José Manuel Villarejo, un polémico policía con el que, en cinco años en Interior, "no despachó" y sólo saludó "circunstancialmente" en dos ocasiones en actos del cuerpo.

El PSOE le ha preguntado si está dispuesto "salvaguardar" al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, a lo que Fernández Díaz ha contestado que él no tiene conocimiento de la implicación del PP en el operativo bautizado como Kitchen. "No lo hubiera tolerado nunca, le doy mi palabra de que no. Todo el mundo tiene códigos", ha apuntado.

"Yo no acuso a nadie"

Sobre la posible implicación de Rajoy, Fernández Díaz ha dicho que él "no acusa a nadie". "Yo estoy ejerciendo mi derecho a la defensa, me estoy defendiendo", ha comentado sobre su imputación, quejándose de que "a veces se invierte la presunción de inocencia".

También ha dicho que fue su director en la Policía, Ignacio Cosidó, quien propuso a Eugenio Pino como director adjunto operativo (DAO) y ha reconocido que su entrevista con el director Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, se grabó a propuesta del propio Pino, pasando luego a ser custodiado por Asuntos Internos al objeto de "tratar cuestiones operativas" extraídas de aquella conversación de 2014 y filtrada a la prensa en plena campaña electoral de 2016.