Fernando Martínez, Luis Tudanca o Manuel Rico entre los premiados por Foro Milicia y Democracia

El Foro Milicia y Democracia (FMD) celebrará este lunes 24 de noviembre en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales la entrega de sus galardones anuales, una cita que se ha convertido en uno de los principales espacios civiles dedicados a preservar la memoria de la Unión Militar Democrática (UMD) y a promover, desde el presente, una cultura constitucional en las Fuerzas Armadas. Desde su creación, el FMD —que agrupa a militares demócratas, historiadores y defensores de los derechos humanos— ha convertido estos premios en un instrumento de reconocimiento público a quienes contribuyen a mantener vivo ese legado.

El Foro vuelve así a otorgar las distinciones Capitanes y Capitanas de la Democracia, instauradas en 2007 como homenaje a los fundadores de la UMD y como forma de situar en el debate público un episodio clave —y durante años silenciado— de la lucha por la democratización de las Fuerzas Armadas. Hasta hoy las han recibido 44 personas, siguiendo un modelo inspirado en los “Capitanes de Abril” portugueses.

Este año, el FMD reconoce a tres perfiles cuya trayectoria dialoga con ese espíritu. La primera galardonada es Rosa Laviña, viuda del teniente coronel de Ingenieros Antonio Herreros Robles, que fue expulsado del Ejército con el empleo de capitán por su pertenencia y activismo en la Unión Militar Democrática. Laviña participó activamente en labores de difusión de la organización junto a su esposo y, como persona de mayor edad entre las mujeres de los represaliados de la UMD, se le concede esta distinción en representación de todas ellas.

También será reconocido Manuel Rico, periodista y director de Público, por su labor investigadora y por facilitar, desde los medios, la difusión del trabajo del Foro y su empeño por mantener vigente la memoria de los militares que se opusieron a la dictadura. Para el FMD, su contribución periodística ha sido clave para combatir la desinformación histórica y reforzar el vínculo entre memoria y ciudadanía.

El tercer galardonado será el senador socialista Luis Tudanca, cuya trayectoria parlamentaria incorpora aportaciones centrales a la modernización democrática de las Fuerzas Armadas. Como ponente de la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los miembros de las FAS de 2011, participó en la redacción del marco legal que abrió la puerta al asociacionismo profesional militar. El Foro destaca ese impulso como una pieza imprescindible para normalizar la cultura de derechos en los cuarteles.

Además, se entregará el IV Premio Bernardo Vidal a los Valores Constitucionales y Fuerzas Armadas, un reconocimiento que honra la memoria del comandante Bernardo Vidal Garcías, figura clave de la UMD y primer represaliado del movimiento. El Foro ha decidido conceder este premio a Fernando Martínez López, secretario de Estado de Memoria Democrática, por su trayectoria académica y política en defensa de la memoria democrática y por su implicación institucional en el reconocimiento de los militares demócratas. El premio lo entregará Joan Vidal Thomas, hijo del comandante que da nombre al galardón, y que representa en este acto a su madre Ángela Thomas Andreu.

La clausura del acto correrá a cargo del presidente del Foro, Fernando Reinlein. Más allá de la dimensión simbólica, el premio subraya la vocación del FMD de mantener viva una memoria incómoda para quienes pretenden presentar la democratización militar como un proceso meramente administrativo, y no como la conquista cívica y arriesgada que fue.

El evento vuelve a situar al Foro Milicia y Democracia como un actor imprescindible en el debate público sobre Fuerzas Armadas, democracia y memoria, reivindicando la vigencia de los valores constitucionales en un contexto en el que la extrema derecha cuestiona abiertamente conquistas democráticas que costaron décadas de movilización y no pocos sacrificios personales.

El aforo al acto es limitado y la inscripción se realiza online.