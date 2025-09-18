MINUTO A MINUTO
Ayuso premiará al ganador de la Vuelta y a los organizadores tras las protestas por Gaza
Sigue la última hora del jueves 18 de septiembre:
11:13 h
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves que entregarán la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid al ganador de la Vuelta Ciclista, el danés Jonas Vingegaard, y a la propia organización del evento deportivo con la Medalla de Oro del Dos de Mayo.
Así lo ha indicado Ayuso durante la sesión de control que se celebra en la Asamblea de Madrid, donde ha expresado su apoyo "a los 22 policías que fueron abandonados a su suerte en la Vuelta Ciclista a España y que fueron agredidos en una situación bochornosa", en referencia a las protestas propalestinas del pasado domingo que paralizaron la etapa final de la Vuelta.
Ayuso ha asegurado que la Medalla Internacional para Vingegaard se debe a que es un ciclista internacional que no se merece recibir su reconocimiento por la victoria en La Vuelta "sobre cajas de hielo por culpa de lo que ustedes (la izquierda) provocaron".
La Medalla de Oro a la Vuelta la ha justificado la presidenta regional porque es una competición internacional de las que "dan nombre al pueblo de Madrid", una región que ha definido como de integración, abierta al mundo y alegre, y que, ha rematado en su intervención, el Gobierno de España "ha intentado desguazar".
10:35 h
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha arremetido este jueves contra la "catadura moral" del expresidente José María Aznar y ha defendido que denunciar el genocidio del pueblo palestino es una cuestión de valores y principios éticos.
Montero ha cargado contra Aznar durante la presentación del ministro de Agricultura, Luis Planas, en un desayuno informativo, en el que ha subrayado que el genocidio en Gaza constituye el principal factor de preocupación mundial en estos momentos.
Ha asegurado que la mayoría de la sociedad española y el Gobierno están al lado de los derechos humanos y de la paz y que denunciar este genocidio por parte de Israel es una cuestión de valores y de principios éticos.
Por eso, ha criticado "la declaración de ayer del expresidente Aznar diciendo que si Israel pierde, el mundo se pondría al borde de la derrota". "Esta es la catadura moral de quién metió a nuestro país en una guerra ilegal con la excusa de unas armas de destrucción masiva que nunca llegaron a demostrarse", ha lamentado.
10:11 h
La defensa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha pedido al Tribunal Supremo que anule la fianza de 75.000 euros que le impuso el juez Ángel Hurtado de cara al juicio por la filtración de información sobre el caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
García Ortiz ha recurrido en apelación directamente ante la Sala las dos decisiones del juez instructor, primero la fianza de 150.000 euros y después la de 75.000 que rebajó el magistrado tras percatarse de que había incluido la eventual multa que se le pudiera imponer por el delito de revelación de secretos, lo que es inconstitucional, según ha avanzado la SER y ha confirmado EFE en fuentes jurídicas.
La Abogacía del Estado pide la anulación de las dos fianzas porque entiende que no debe de pagar ninguna en virtud de la Ley de Asistencia Jurídica al Estado y subsidiariamente solicita que se rebaje la cuantía alegando una demanda de González Amador a la vicepresidenta María Jesús Montero que el Supremo desestimó.
Ocurre que el juez toma como referencia para la fianza los 40.000 euros que el novio de Ayuso reclamaba a Montero por haberle llamado "defraudador confeso", cuando la Sala rechazó la demanda por ser "una cuestión de interés general" y que afecta a "una persona de relevancia social (la pareja de una importante política que es en realidad la destinataria última de la crítica)".
El pasado día 9, Hurtado impuso al fiscal general el pago de una fianza de 150.000 euros, dispuesta para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias que se puedan derivar, como costas o la multa contemplada para el delito de revelación de secretos.
Sin embargo, una semana después el magistrado rectificó de oficio esa cuantía al excluir la eventual multa para el delito de revelación de secretos que se pudiera imponer al fiscal general.
09:03 h
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha autorizado este jueves investigar si los bombardeos y ataques terrestres llevados a cabo por Israel el Gaza podrían ser "graves violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, constitutivas de crímenes previstos en los artículos 607 y siguientes del Código Penal", según ha adelantado la Cadena SER.
08:58 h
La organización Andalucía Laica ha denunciado este jueves que el próximo 20 de septiembre la Iglesia católica organizará una procesión religiosa en la ciudad de Huelva en la que se procesionarán distintas estatuas marianas con apoyo económico del PP. El Ayuntamiento de la ciudad y la Diputación provincial se han comprometido a sufragar el traslado de estatuas, exornos y el acompañamiento musical con 120.000 euros 100.000 euros, respectivamente. Se trata de una "vulneración grave del principio de aconfesionalidad de las instituciones públicas", según los activistas.
La procesión Magna mariana en Huelva tiene un precedente histórico, 1954, en plena dictadura nacional católica.
"De nuevo observamos que grupos de presión religiosa (cofradías) consiguen que una celebración particular, y socialmente muy controvertida, sea sufragada con fondos públicos, contraviniendo la aconfesionalidad de la Constitución española. Hay que recordar que según el último barómetro del CIS la religión católica es practicada por sólo un 19,9 % de la ciudadanía española", recuerdan desde la organización. "Andalucía Laica, organización territorial de Europa Laica, exige el cumplimiento de la aconfesionalidad del Estado y del respeto a la neutralidad religiosa de las instituciones públicas que representan a toda la ciudadanía", añaden.
08:25 h
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles la designación del movimiento antifascista Antifa como una "gran organización terrorista", calificándola de "un desastre radical de izquierda, peligroso y enfermo".
Trump indicó en su cuenta de Truth Social que también recomendará investigar a quienes financien a Antifa "de acuerdo con los más altos estándares legales". La medida se produce tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk el pasado 10 de septiembre.
El mandatario, que se encuentra en un viaje oficial en Reino Unido, agregó que su decisión busca proteger a los ciudadanos y subrayó que cualquier acción violenta atribuida a Antifa será tratada con todo el peso de la ley.
En su publicación el republicano no dejó claro qué mecanismo usaría Trump para hacer la designación, ya Antifa es una red muy descentralizada en EE UU. que aglutina activistas que se definen como anarquistas, anticapitalistas o comunistas que carece de un liderazgo definido, lo que hace incierto quién o qué sería exactamente el objetivo.
El presidente estadounidense ha acusado a esta red en numerosas ocasiones de incitar la violencia, ncluyendo los disturbios posteriores a la muerte de George Floyd en 2020 en su primer mandato, y había manifestado su deseo de designarlo como grupo terrorista en múltiples ocasiones, aunque expertos y funcionarios han subrayado la dificultad legal de sancionar a un colectivo tan descentralizado.
Desde el 10 de septiembre, día en el Kirk fue asesinado en Utah, Trump ha responsabilizado en sus apariciones públicas a la "izquierda radical" de la violencia política que vive el país.
Varios empleados de empresas y universidades en Estados Unidos han sido despedidos o sancionados por comentarios considerados inapropiados sobre el asesinato de Kirk. Entre ellos figuran trabajadores de Nasdaq, Perkins Coie y un estudiante de la Universidad Estatal de Texas, expulsado por imitar el asesinato durante una vigilia.
Los republicanos han intentado sancionar y eliminar de espacios legislativos a representantes demócratas que han sido críticos sobre el papel y los comentarios que el activista ultra emitía durante sus programas en línea o en sus actividades en espacios públicos y universidades, donde confrontaba a jóvenes estudiantes de pensamiento liberal.
08:19 h
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el canciller alemán, Friedrich Merz, mantendrán este jueves una reunión en Madrid en la que pretenden certificar la buena relación bilateral y el trabajo conjunto en el seno de la UE pese a sus diferencias sobre Israel.
Aunque ambos ya han coincidido en diversas cumbres internacionales, esta será la primera visita oficial de Merz a España desde que asumió el cargo de canciller el pasado mes de mayo.
La intención, según fuentes del Gobierno español, es mantener el entendimiento entre España y Alemania en medio de un contexto internacional complejo como dos países claves que son en la Unión Europea para avanzar hacia una Europa más fuerte y cohesionada.
Además, resaltan el dinamismo comercial entre los dos países, las inversiones mutuas y los sólidos vínculos entre ambas sociedades.
En la agenda de la reunión se prevé que esté el apoyo a Ucrania ante la invasión rusa y el problema de la migración, y en medio de la evolución de la situación en Gaza, es previsible que aborden asimismo este asunto.
Una cuestión ante la que los gobiernos de España y Alemania tienen notables diferencias.
Sánchez se ha situado a la vanguardia de los líderes europeos para pedir sanciones a Israel y avanzar hacia la solución de los dos Estados en Oriente Medio.
Además, habla claramente de "genocidio" ante las consecuencias en La Franja de los ataques israelíes.
Merz ha considerado que no es aceptable la actuación de Israel en la Franja, pero no utiliza el término genocidio y mantiene su determinación de que Alemania no reconozca a Palestina como Estado.
08:17 h
El ministro venezolano de Interior, Diosdado Cabello, dijo este miércoles que los pescadores en el mar Caribe están amenazados por el despliegue militar que EE. UU. mantiene en esa zona, bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico, y en medio del cual Caracas denunció la "ilegal" intercepción de una embarcación de pescadores.
"Hay un asedio contra el pueblo de Venezuela y, con el pueblo de Venezuela, asedian a otros pueblos. Por ejemplo, el pueblo pescador de todo el Caribe está siendo amenazado de muerte. Cualquier pescador de cualquier isla, de cualquier país que salga, no sabe si lo bombardean. Es una sentencia de muerte", advirtió Cabello durante su programa de televisión semanal, 'Con el Mazo Dando'.
Este sábado, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro aseguró que un "destructor" estadounidense abordó de manera "ilegal" y ocupó durante ocho horas una embarcación venezolana con "nueve pescadores", con la intención, dijo, de justificar "una escalada bélica" en el Caribe.
Según un comunicado de la Cancillería en Caracas, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana "monitoreó y registró el incidente minuto a minuto con los medios aéreos, navales y de vigilancia que posee, acompañando en todo momento a los pescadores hasta su liberación".
En ese contexto, el titular de Interior señaló este miércoles que "no puede salir barco que no tenga cámara" e instó al Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA) a comenzar a instalar esos equipos.
08:13 h
La cadena ABC anunció este miércoles que retirará "indefinidamente" de su programación el popular programa nocturno de Jimmy Kimmel debido a los comentarios vertidos por el presentador sobre Charlie Kirk, el activista conservador asesinado el pasado 10 de septiembre.
El anuncio llega después de que Nexstar Media, empresa que posee una enorme red de canales por todo Estados Unidos asociados a las grandes cadenas, anunciara que no emitiría el programa debido a los mencionados comentarios.
"La pandilla MAGA trató desesperadamente de tildar a este muchacho (Tyler Robinson) que asesinó a Charlie Kirk de cualquier cosa menos de ser uno de ellos y de hacer todo lo posible por sacar rédito político", dijo Kimmel el lunes por la noche.
"Nexstar se opone firmemente a los recientes comentarios hechos por el Sr. Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk y reemplazará el programa con otra programación en sus mercados afiliados a ABC", señaló la compañía.
El comediante se burló del impacto que la muerte de Kirk tuvo en el presidente de EE.UU.,, Donald Trump, y emitió un clip grabado la semana pasada donde un periodista pregunta al mandatario cómo estaba afrontando el asesinato y él responde "creo que muy bien" y pasa directamente a hacer comentarios sobre la construcción de la nueva sala de baile de la Casa Blanca.
Kimmel, nacido el 13 de noviembre de 1967 en Nueva York, conduce Jimmy Kimmel Live! en ABC desde 2003, un programa nocturno que regularmente lidera en audiencia entre los shows de entretenimiento y se ha vuelto viral por sus entrevistas y sketches.
Antes trabajó en radio y televisión local, donde desarrolló su estilo satírico. Ha participado como actor y productor, y ha recibido premios Emmy por su labor en la comedia televisiva.