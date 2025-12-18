La fiscal rechaza que Ábalos y Koldo García sean acusación en el caso de Leire Díez y Pérez Dolset

La Fiscalía se ha opuesto a que el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García se personen como acusación en la primera investigación abierta a la exmilitante del PSOE Leire Díez y al empresario Javier Pérez-Dolset por intentar obtener presuntamente información de altos cargos para desacreditarlos, según informa EFE.

Ábalos y su exasesor -a la espera de juicio en el Tribunal Supremo por supuestas comisiones en contratos públicos de mascarillas- solicitaron personarse en el Juzgado de Instrucción 9 de Madrid, que investiga a Leire Díez por presunto tráfico de influencias y cohecho, al considerarse perjudicados.

Una petición a la que se ha opuesto la Fiscalía de Madrid, al negar que ambos aparezcan "como perjudicados ni ofendidos directos de los delitos que se tratan de perseguir", según un escrito al que ha tenido acceso EFE este jueves.

Ambos alegaban que, según los medios, Leire Díez habría mantenido varias reuniones en las que habría manifestado tener bajo su control la defensa de Ábalos y Koldo García "con el objeto de beneficiar al PSOE", según expone la fiscal.

El ministerio público subraya que solo aparecen referencias a ellos "de soslayo, mencionados en noticias periodísticas", pero "sin aparecer, ni siquiera indiciariamente, que en algunas reuniones celebradas con la finalidad de obtener información comprometida se hiciera referencia a ellos".

En esta causa, abierta tras una denuncia de la organización Hazte Oír, el juez Arturo Zamarriego investiga si Leire Díez y Javier Pérez Dolset habrían obtenido información comprometida de fiscales, agentes de la UCO de la Guardia Civil o algún juez para tratar de desprestigiarlos ofreciendo a cambio una serie de favores profesionales.

La Fiscalía ha remitido al juzgado otro escrito en el que apoya el recurso que presentó Leire Díez contra la decisión del juez de investigar también en este procedimiento si esta y el exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada intentaron maniobrar contra la juez instructora de la causa abierta a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

La fiscal no cree que la investigación conjunta de ambos casos pueda resultar útil, sino más bien una "dilación" al crecer el procedimiento, y considera que no hay similitud en los hechos que se investigan, al tiempo que pide evitar el "automatismo en la acumulación de causas".

El juez pide información sobre la nueva causa de Leire Díez

El juez Zamarriego también ha dictado un auto en el que ha solicitado a la Audiencia Nacional que le remita información sobre la nueva investigación por la que Leire Díez fue detenida la semana pasada por un presunto amaño de contratos públicos, cuando deje de estar secreta.

A petición de Hazte Oír, el titular del Juzgado de Instrucción 9 de Madrid se dirige a la Audiencia Nacional para que remita "el atestado elaborado por la UCO que motivó" la apertura del procedimiento, que finalmente ha recaído en el Juzgado Central de Instrucción 1.

El titular de este juzgado, Santiago Pedraz, investiga a Leire Díez, al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso, imputado en el caso Koldo, por presunta prevaricación, tráfico de influencias, malversación y organización criminal.

Los investigadores creen que los tres pertenecían a un grupo llamado Hirurok ("nosotros tres" en euskera) y que podrían haber manipulado expedientes de contratación en beneficio propio "aprovechándose de su posición" y capacidad de influencia en determinadas "personas vinculadas a la función pública" a cambio de presuntas comisiones.