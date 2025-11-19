La Fiscalía Anticorrupción pide al juez revisar la libertad de Ábalos y de Koldo

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez la celebración de una vistilla para revisar las medidas cautelares establecidas sobre el exministro José Luis Ábalos y para el que fuera su asesor Koldo García.

La Fiscalía ha hecho esta petición al juez del Supremo Leopoldo Puente al presentar su escrito de acusación, al que ha tenido acceso EFE este miércoles, en el que pide para Ábalos 24 años de prisión y para Koldo 19 años y medio por seis delitos por la trama que urdieron junto con el empresario Víctor de Aldama para el cobro de comisiones irregulares por la compra de mascarillas durante la pandemia.

Actualmente, tanto Ábalos como Koldo deben comparecer quincenalmente ante el juzgado, tienen prohibido salir de España y se les ha retirado el pasaporte.

El pasado junio, tuvo lugar otra vistilla en la que el juez, de acuerdo con la postura de la Fiscalía y en contra de las acusaciones populares, lideradas por el PP, decidió dejar a ambos en libertad con esas medidas cautelares.

Sin embargo, el magistrado instructor advirtió de que mantenía esa decisión "por el momento", dado que el riesgo de fuga puede aumentar según avanza el procedimiento, por lo que ahora Anticorrupción le pide que revise esas medidas, una vez están procesados y a las puertas del juicio oral.

Por otra parte, la Fiscalía pide como prueba para la vista oral la testifical de 39 personas, entre ellas, Pedro Saura, exsecretario de Estado de Infraestructuras y actual presidente del Grupo Correos; y Carlos Moreno Medina, director del Gabinete de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero.

También de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de ADIF e investigada en la rama del caso que se instruye en la Audiencia Nacional; al ex subsecretario general de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana Jesús Manuel Gómez García y de los exdirectivos de Puertos del Estado Pedro Toledo y Álvaro Sánchez Manzanares.

Igualmente, pide la testifical de Jéssica Rodríguez, la expareja de Ábalos; de Claudia Montes, la ex Miss Asturias que fue colocada en Logirail por la trama; del hijo del exministro Víctor Manuel Ábalos y del ex consejero delegado de Air Europa Francisco Javier Hidalgo.

Y, además, solicita citar a Leonor María González Pano y su madre Carmen Pano, la mujer que dijo haber llevado 90.000 euros en metálico a la sede del PSOE.

Las condenas solicitadas por Anticorrupción

La Fiscalía pide 24 años de cárcel para Ábalos por comisiones en contratos de mascarillas Ver más

En el escrito presentado ante el Supremo por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, además de sus conclusiones provisionales ha reclamado 19 años y medio de prisión para el exasesor ministerial Koldo García y 7 años para el considerado comisionista de la trama, Víctor de Aldama. Para José Luis Ábalos se solicitan 24 años.

En su escrito, la Fiscalía acusa a Ábalos y a Koldo García por seis delitos -organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, dos de tráfico de influencias y malversación-, mientras que a Aldama, le atribuye los dos primeros, además de uso de información privilegiada.

La Fiscalía también pide multas de más de 3,9 millones de euros para Ábalos y Koldo García y más de 3,8 millones para Aldama.