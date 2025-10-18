La fosa común de Montcada, con 1.200 fusilados, se une a la red de espacios de Memoria

La fosa común del cementerio de Montcada i Reixac (Barcelona), la mayor de la retaguardia republicana durante la Guerra Civil y donde murieron fusiladas 1.200 personas de derechas o creyentes, se ha incorporado oficialmente este sábado a la Red de Espacios y Memoria Democrática de Cataluña, según recoge EFE.

El conseller de Justicia, Ramon Espadaler, y el alcalde de Montcada, Bartolomé Egea, han presidido hoy un acto celebrado en el cementerio para escenificar la incorporación de la fosa a la Red de Memoria.

El cementerio de Montcada alberga la mayor fosa común de represaliados de la retaguardia republicana durante la Guerra Civil, de la que solo se conserva un parte: entre julio de 1936 y mayo de 1937 fueron enterradas en ella cerca de 1.200 víctimas de la violencia política y social desatada tras el golpe de estado.

Los ejecutados que fueron enterrados en esta fosa fueron, en su mayoría, personas represaliadas por sus creencias religiosas, su militancia en formaciones catalanistas de derecha o centroderecha o por pertenecer a familias acomodadas.

Entre 1937 y 1938, la propia Generalitat republicana nombró a un juez especial encargado de investigar los hechos. Fueron exhumados entonces 450 cuerpos, 155 de los cuales pudieron ser identificados.

Posteriormente, entre abril y julio de 1940, el régimen franquista reanudó los trabajos de exhumación y recuperó otros 748 cuerpos, mientras que el resto de cadáveres no identificados fueron enterrados de nuevo en la fosa común.

Durante su intervención en el acto, Espadaler ha destacado que la incorporación del cementerio de Montcada a la red de espacios de memoria constituye un "acto de justicia, de reparación", que pretende "curar heridas y no dejar caer en el olvido ese espacio de dolor".