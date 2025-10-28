El gasto en pensiones sube un 6,05% en octubre hasta los 13.675,8 millones de euros

10:11 h

Hamás denunció el asesinato de los supuestos milicianos que el Ejército mató a primera hora de este martes en la zona de Kafr Quds en Yenín, en el norte de la Cisjordania ocupada, denominando el suceso como "una nueva guerra".

"El asesinato supone una nueva guerra que se suma al historial de crímenes sangrientos cometidos por la ocupación contra nuestro pueblo en la Cisjordania ocupada", afirmaron los portavoces de la organización islamista en un comunicado compartido en sus canales oficiales.

Por su parte, el Ejército afirmó esta mañana que los muertos pertenecían a una célula terrorista vinculada a una organización en el campo de refugiados de Yenín que planeaba llevar a cabo un atentado contra Israel.

El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Nacional Palestina informó de la muerte de los tres hombres, cuyos nombres responden a Abdullah Muhammad Omar Jalmana (27 años), Qais Ibrahim Muhammad al-Bitawi (21 años) y Ahmad Azmi Arif Nashti (29 años).