El gasto en pensiones sube un 6,05% en octubre hasta los 13.675,8 millones de euros

10:11 h
Hamás denunció el asesinato de los supuestos milicianos que el Ejército mató a primera hora de este martes en la zona de Kafr Quds en Yenín, en el norte de la Cisjordania ocupada, denominando el suceso como "una nueva guerra".
"El asesinato supone una nueva guerra que se suma al historial de crímenes sangrientos cometidos por la ocupación contra nuestro pueblo en la Cisjordania ocupada", afirmaron los portavoces de la organización islamista en un comunicado compartido en sus canales oficiales.
Por su parte, el Ejército afirmó esta mañana que los muertos pertenecían a una célula terrorista vinculada a una organización en el campo de refugiados de Yenín que planeaba llevar a cabo un atentado contra Israel.
El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Nacional Palestina informó de la muerte de los tres hombres, cuyos nombres responden a Abdullah Muhammad Omar Jalmana (27 años), Qais Ibrahim Muhammad al-Bitawi (21 años) y Ahmad Azmi Arif Nashti (29 años).
10:04 h
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este martes, durante un discurso a tropas estadounidenses en Japón, los ataques que su país ha llevado a cabo contra embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico supuestamente cargadas de drogas.
"Los demócratas de la izquierda radical dijeron que solo estaban pescando. Bueno, los submarinos no pescan, ¿verdad? Ustedes saben más de submarinos que yo", declaró a bordo del portaaviones USS George Washington, en la base naval de Yokosuka.
El líder republicano insistió en que las fuerzas estadounidenses están destruyendo a embarcaciones diseñadas para traficar drogas y que cargan cantidades suficientes para "matar a 25.000 estadounidenses" de sobredosis.
"Por fin estamos librando una guerra contra los cárteles. Estamos librando una guerra como nunca antes la han visto, y vamos a ganar esa batalla. Ya la estamos ganando en el mar", apuntó Trump, quien también aseguró que va a detener la entrada de drogas "por tierra".
09:47 h
El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha evitado este martes especular con una moción de censura instrumental para convocar elecciones y ha dejado en manos del jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, un hipotético adelanto electoral: "Debe hacer una reflexión en base a sus condiciones democráticas".
La dirección de JxCat decidió ayer lunes por unanimidad, en Perpiñán (Francia), romper sus acuerdos con el PSOE, dejando al Gobierno de Sánchez sin la mayoría de la investidura, una decisión que las bases de Junts deberán ratificar en una consulta interna.
En declaraciones a RAC1, Turull ha dado por "finalizado" el acuerdo de investidura que sellaron JxCat y el PSOE en 2023, por lo que Sánchez "debe reflexionar y decir cómo piensa afrontar esta nueva situación".
Si hoy Sánchez se sometiese a un nuevo debate de investidura, "no tendría nuestros votos", ha advertido Turull, que ha evitado hablar de una eventual moción de censura con PP y Vox para echar al Gobierno y convocar inmediatamente nuevas elecciones.
Es Pedro Sánchez, ha insistido, "quien debe decir cómo piensa afrontar esta situación", ya que "no tiene mayoría parlamentaria".
09:46 h
El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este martes el Decreto 8/2025, de 27 de octubre, por el que la presidenta de la Junta, María Guardiola, disuelve la Asamblea de Extremadura y convoca elecciones autonómicas para el domingo 21 de diciembre de 2025.
Según el texto, la decisión se adopta de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16, 17, 18, 26 y 27 del Estatuto de Autonomía de Extremadura, que permiten a la presidenta acordar la disolución anticipada de la Cámara "previa deliberación del Consejo de Gobierno y bajo su exclusiva responsabilidad".
El decreto, que entrará en vigor este martes, dispone que la Asamblea elegida el 28 de mayo de 2023 queda oficialmente disuelta y convoca nuevos comicios en las circunscripciones electorales de la provincias de Badajoz y Cáceres.
En total, se elegirán 65 diputados, de los cuales 36 corresponderán a la provincia de Badajoz y 29 a la de Cáceres.
09:42 h
La Seguridad Social ha abonado en octubre 10,4 millones de pensiones con un gasto que asciende a 13.675,8 millones de euros, un 6,05 % más que en el mismo mes del año pasado.
Según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, casi las tres cuartas partes de ese gasto corresponden a pensiones de jubilación, con 9.999,2 millones.
A pensiones de viudedad se han destinado 2.199,5 millones, mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 1.262,8 millones, la de orfandad a 177,7 millones de euros y la de las prestaciones en favor de familiares a 36,6 millones.
La pensión media del sistema se ha situado en 1.315,3 euros mensuales, lo que representa un aumento del 4,4 % respecto al mismo mes del año anterior con diferencias entre los distintos tipos.
En concreto, la pensión media de jubilación, que perciben cerca de 6,6 millones de personas (más de dos tercios del total), es ya de 1.510,1 euros mensuales.
Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación procedente del régimen general es de 1.668,7 euros mensuales, mientras que para los autónomos es de 1.011,6 euros al mes.
Por su parte, la pensión media de viudedad aún no llega a los 1.000 euros, con 936,7 euros mensuales.