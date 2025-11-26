La Generalitat criticó la "imposición climática" de la política energética española en pleno aniversario de la dana

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha defendido este miércoles que su política energética es un "referente internacional" y ha lamentado que el PP quiera "volver atrás" con una propuesta energética "basada en negar el cambio climático y en el antieuropeísmo". Aagesen ha desvelado en el Congreso una carta que ha recibido su ministerio del Govern valenciano en la que "garantizar que la política energética nacional quede exenta de toda imposición climática" de Bruselas, fechada a 30 de octubre de 2025, un día después de cumplirse un año de la dana que acabó con la vida de 229 habitantes de esa Comunidad.

La resolución, firmada por María Ángela Cano, consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, también fue convalidada cuatro días antes de la dimisión del president Carlos Mazón, cuyo sucesor –Juan Francisco Pérez Llorca– necesitará el apoyo de Vox para ser investido este jueves.

"Me preocupa mucho que quieran volver atrás y me preocupa todavía más que quieran ir aún más lejos ¿votarán con la ultraderecha en contra de la ley del clima en Europa? ¿Pactar con ellos? ¿Pactar en Valencia contra la Agenda Verde? ¿En serio eso es lo que me están pidiendo?", le ha dicho Aagesen al diputado del PP Guillermo Mariscal en la sesión de control del Congreso.

La carta se dirige directamente a la ministra para pedirle "promover" en Europa la cancelación del programa que graba las emisiones de CO₂ en la industria y otros sectores, una medida destinada a que las compañías que contaminen, sufraguen el coste de reparar ese daño. Ese dinero también se destina a inversiones para descarbonizar la industria. Por otra parte, el Govern reclama en la misiva prorrogar el cierre de la central nuclear valenciana de Cofrentes, una solicitud que deben hacer primero los dueños de la planta.

La ministra ha asegurado que esta semana ha recibido una carta de la Generalitat valenciana en la que pide al Ejecutivo "un plan energético libre de las imposiciones climáticas de Bruselas".

Por su parte, Mariscal ha dicho que Aagesen es la que está "desconectada de la realidad" y le ha reprochado que "siga sin reconocer las causas del gran apagón" del pasado 28 de abril, que según el PP fueron la "falta de programación de control de tensión y la falta de tecnologías síncronas como la nuclear, que llevó al colapso por sobretensión".

"Por su planificación vamos a pagar 1.500 millones de euros extras y además están marginando la integración de renovables. Han convertido un sistema robusto en frágil", ha espetado el representante del PP a Aagesen.

Mariscal también ha afirmado que la "estrategia antinuclear" del Gobierno de Pedro Sánchez es "proapagón" y ha sostenido que, si el 28 abril Almaraz I no hubiera funcionado al 65 % y Almaraz II no hubiera estado desconectado y ambos equipos hubieran funcionado al cien por cien, hubiera sido "más fácil evitar el apagón".

La ministra ha hecho hincapié en que el PP mira a "políticas del pasado" y a "ocurrencias regulatorias que paralizaron en España el despliegue de las renovables, mermaron la competitividad, perpetuaron la dependencia energética del exterior y dañaron nuestra credibilidad con arbitrajes".

A ese respecto ha incidido en que la "factura en diferido" de la política energética del PP son los más de 10.000 millones de euros en arbitrajes internacionales que se encontraron los socialistas cuando accedieron al gobierno.