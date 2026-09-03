El Gobierno convocó a la embajadora marroquí por declaraciones de ministros sobre Ceuta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha informado este jueves de que el Ejecutivo convocó el pasado 21 de agosto a la embajadora marroquí en España por las declaraciones "inaceptables" de dos ministros de su país sobre Ceuta y Melilla.

La reacción se produjo después de que el ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, reivindicara los “derechos históricos y geográficos” de Marruecos sobre Ceuta y Melilla y planteara abrir con España un diálogo para lograr su “retorno al seno de la patria”. Aquella misma noche, Exteriores rechazó “tajantemente” cualquier cuestionamiento de la soberanía española y recordó que ambas ciudades forman parte de la integridad territorial de España y de la Unión Europea.

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Hasta ahora, sin embargo, el Gobierno se había limitado a señalar públicamente que había trasladado ese rechazo a Rabat “por los canales diplomáticos”, sin aclarar si había convocado formalmente a la embajadora marroquí, Karima Benyaich. La tensión aumentó días después, cuando el ministro de Asuntos Islámicos, Ahmed Toufiq, aludió ante el rey Mohamed VI a la “lucha sagrada” para liberar las “ciudades ocupadas”, en referencia a Ceuta y Melilla.