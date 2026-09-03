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DIRECTO Sigue aquí la comparecencia de Sánchez en el Congreso sobre la crisis en Ceuta

CRISIS EN CEUTA

El Gobierno convocó a la embajadora marroquí por declaraciones de ministros sobre Ceuta

  • La reacción se produjo después de que varios ministros marroquíes catalogaran Ceuta y Melilla como territorio ocupado
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este jueves en el Congreso de los Diputados para informar de la gestión de la crisis en Ceuta.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este jueves en el Congreso de los Diputados para informar de la gestión de la crisis en Ceuta. EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha informado este jueves de que el Ejecutivo convocó el pasado 21 de agosto a la embajadora marroquí en España por las declaraciones "inaceptables" de dos ministros de su país sobre Ceuta y Melilla.

La reacción se produjo después de que el ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, reivindicara los “derechos históricos y geográficos” de Marruecos sobre Ceuta y Melilla y planteara abrir con España un diálogo para lograr su “retorno al seno de la patria”. Aquella misma noche, Exteriores rechazó “tajantemente” cualquier cuestionamiento de la soberanía española y recordó que ambas ciudades forman parte de la integridad territorial de España y de la Unión Europea.

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Hasta ahora, sin embargo, el Gobierno se había limitado a señalar públicamente que había trasladado ese rechazo a Rabat “por los canales diplomáticos”, sin aclarar si había convocado formalmente a la embajadora marroquí, Karima Benyaich. La tensión aumentó días después, cuando el ministro de Asuntos Islámicos, Ahmed Toufiq, aludió ante el rey Mohamed VI a la “lucha sagrada” para liberar las “ciudades ocupadas”, en referencia a Ceuta y Melilla.

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