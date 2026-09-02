El director de la Policía afirma que el informe sobre Ceuta no señala a Marruecos y que él no lo conocía

El director general de la Policía, Francisco Pardo, ha respondido a la petición de información hecha por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre un informe remitido a la Audiencia Nacional por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) que supuestamente apuntaba, según ha publicado El Español, a la responsabilidad de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos en el cruce masivo de migrantes el 30 y 31 de julio.

En una respuesta remitida a los medios por Interior, Pardo señala que la jueza de la Audiencia Nacional que instruye el procedimiento penal, María Tardón, “dio órdenes a los investigadores de no facilitar a sus superiores información alguna sobre la elaboración y contenido de dicho informe”, por lo que asegura que él mismo no tuvo conocimiento previo de este documento.

Ha sido este miércoles cuando la magistrada ha autorizado al equipo investigador a remitir el informe a sus superiores. Tras recabar información de las comisarías generales de Información y de Extranjería y Fronteras, el director general de la Policía ha trasladado a Interior que “no existe informe policial alguno que atribuya a las Fuerzas de Seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido” los días 30 y 31 de julio en Ceuta, según fuentes del ministerio.

Esta versión contrasta con la información publicada por El Español, que asegura haber tenido acceso a las conclusiones de un informe del CENIF, unidad dependiente de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional. Según este medio, el documento sostiene que la entrada masiva no fue espontánea, sino que respondió a un proceso planificado, y atribuye a agentes marroquíes uniformados y de paisano labores de dirección y control sobre el terreno. El diario afirma además que el informe describe cómo gendarmes marroquíes habrían dado indicaciones a los migrantes y gestionado el flujo de personas a Ceuta, mientras otros individuos de paisano daban instrucciones a los propios policías marroquíes.

Interior también se ha referido al aviso que el CENIF remitió a los puestos fronterizos el día 29 de julio. Según Pardo, se trató de una “alerta de riesgo frecuente que no incluyó alusión alguna a una posible entrada masiva el día siguiente”.

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Sin embargo, el contenido de ese aviso, al que ha tenido acceso El Confidencial, sí advertía de “un riesgo potencial de entradas irregulares en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, previsto para el día 30 de julio 2026”.

El documento añadía que las posibles consecuencias de la sentencia del Tribunal Supremo 814/2026, relativa a la aplicación de la Ley de Extranjería en los accesos irregulares por vía marítima, y el antecedente existente previo a la celebración del Día del Trono de Marruecos en 2018, sumada a la información obtenida en redes sociales, hacían necesaria la “realización de una previsión de escenarios”.

En esta previsión, uno de los escenarios contemplaba un “riesgo extremo” de entradas a nado y saltos de la valla “de forma coordinada”, aunque asignaban a esa posibilidad una probabilidad “media-baja”.