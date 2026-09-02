La Xunta excluye de las ayudas a la conciliación a las familias que contrataron campamentos municipales

La Consellería de Política Social publica este 1 de septiembre en el Diario Oficial de Galicia (DOG) de forma retroactiva las condiciones para que las familias que contrataron hace meses campamentos de verano puedan acceder ahora a las ayudas de su Bono Concilia. Como avanzó la propia Conselleira el 5 de agosto, con los campamentos ya iniciados, a diferencia de años anteriores serán excluidas de las ayudas las familias que contratasen campamentos municipales o de otras administraciones y solo tendrán derecho a subvención las que contrataron campamentos privados.

El Gobierno gallego publica en el DOG este 1 de septiembre las condiciones retroactivas de su Bono Concilia, meses después de que las familias contratasen los campamentos

La Xunta solo informó de la restricción de las condiciones de la ayuda cuando las familias ya habían contratado el servicio, al igual que sucedió con las subvenciones del pasado año para comprar libros de texto, cuando el Gobierno gallego tuvo que legislar de urgencia después de vetar los pagos en efectivo cuando esas compras ya estaban realizadas.

El DOG de este 1 de septiembre señala que es subvencionable la asistencia a campamentos “organizados por cualquier persona física o jurídica privada”. La convocatoria del pasado año solo excluía de las ayudas los campamentos organizados por la propia Consellería de Política Social dentro de su Campaña de verano, pero la de este año añade expresamente que también quedan fuera de la subvención “cualquier otro organizado directa o indirectamente por cualquier Administración pública”.

El DOG también informa de que el plazo para solicitar el bono comenzará el próximo miércoles 9 de septiembre a las 9 de la mañana, justo en el momento en que empieza el primer día del curso escolar. Terminará un mes más tarde, el 9 de octubre, pero las ayudas se otorgan hasta que se agota el dinero, no a las familias más necesitadas sino a las más rápidas.

BNG, PSdeG y Sumar criticaron la decisión de la Xunta por “privatizadora” y “clasista”

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Según la argumentación de la Xunta, los campamentos organizados por las administraciones ya cuentan con subvenciones para su propia celebración, por lo que subvencionar también a las familias supondría una doble ayuda. Sin embargo, ese argumento y la restricción fueron desvelados por Política Social cuando buena parte de las familias ya no tenían margen de maniobra, con los campamentos ya contratados.

La decisión de la Xunta ya fue criticada durante el pasado mes de agosto por BNG, PSdeG y Sumar como “privatizadora” y “clasista”, así como por su “falta de transparencia” al comunicarse de forma retroactiva.

Lo ocurrido ahora es similar a lo acontecido hace un año, cuando la Xunta vetó el pago en efectivo de los libros de texto después de que las compras ya hubiesen sido realizadas

Lo ocurrido ahora es similar a lo acontecido cuando la Xunta anunció el pasado año la desgravación de libros de texto. El Gobierno gallego no advirtió a las familias de que el material escolar no se podía pagar en efectivo, algo de lo que solo informó cuando las compras ya estaban realizadas. Así que se vio obligado a aprobar una ley urgente antes de que comenzase la campaña de la declaración de la Renta para permitirlo “excepcionalmente” el pasado año y validar así los gastos ya realizados por las familias.