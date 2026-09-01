El Gobierno alemán responsabiliza a Rusia del ataque híbrido con drones en Leipzig

El Gobierno alemán responsabilizó este martes a Rusia del ataque híbrido con drones sobre el aeropuerto de Leipzig, en el que se encontraron sistemas no tripulados con explosivos el pasado 4 de agosto.

"El Gobierno federal llega a la conclusión de que Rusia es responsable del ataque híbrido perpetrado en Leipzig el 4 de agosto", dijo el ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, en una rueda de prensa en Berlín junto al titular de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul.

Wadephul anunció, como consecuencia, el cierre del consulado de Rusia en Bonn, en el oeste de Alemania, y además, se cancelará el contrato del centro cultural ruso "Casa Rusa" en Berlín.

Además, Berlín reforzará los "controles de entrada para los ciudadanos rusos y aumentamos la presión sobre la flota fantasma rusa", precisó el jefe de la diplomacia germana.

Antes, Dobrint, que aseguró que las investigaciones sobre el caso continúan, pero el Ejecutivo germano llegó esa conclusión sobre la autoría de Rusia en vista de la información de que disponen las fuerzas policiales y los servicios de inteligencia, que "acredita una responsabilidad rusa".

"No consideramos Leipzig un hecho aislado, sino que lo vemos en conexión con otras acciones híbridas", abundó el titular de Interior del Gobierno que dirige el canciller Friedrich Merz.

Según Dobrindt, los denominados "agentes de bajo nivel" habrían perpetrado el intento de atentado en el aeropuerto de la ciudad oriental de Leipzig, donde se encontró un dron cargado con explosivos.

Tras el hallazgo en la noche del 4 de agosto pasado en el aeropuerto de Leipzig de un dron dotado de una carga explosiva y la supuesta colisión, poco después, de un segundo vehículo aéreo no tripulado con un avión de carga de DHL, investigadores descubrieron diez días más tarde un tercero de esos aparatos, así como explosivos, informaron la semana pasada las cadenas públicas regionales WDR y NDR y el diario Süddeutsche Zeitung.

Rutte dice que la OTAN seguirá reforzándose tras ataques como el de Leipzig

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró este martes que la Alianza seguirá reforzando su capacidad "para disuadir y defender a todos los aliados frente a cualquier amenaza, incluidas acciones malintencionadas como las observadas en Leipzig".

"Las pruebas son claras. Y acojo con satisfacción las medidas anunciadas por Alemania en respuesta a ello. La OTAN seguirá reforzando nuestra capacidad para disuadir y defender a todos los aliados frente a cualquier amenaza, incluidas acciones maliciosas como las observadas en Leipzig y en otros lugares de la Alianza", escribió Rutte en sus redes sociales.

El secretario general de la OTAN compartió esta declaración tras hablar con el canciller de Alemania, Friedrich Merz, cuyo Ejecutivo atribuyó este martes a Rusia el ataque híbrido con drones sobre el aeropuerto de Leipzig, en el que se encontraron sistemas no tripulados con explosivos el pasado 4 de agosto.

"La OTAN se muestra plenamente solidaria con Alemania tras el ataque híbrido ruso perpetrado en Leipzig. Los intentos de Rusia de intimidarnos, de socavar nuestra unidad y nuestra voluntad de apoyar a Ucrania son inútiles y fracasarán. Nuestro apoyo a Ucrania es inquebrantable, al igual que nuestro compromiso firme con la defensa colectiva de la OTAN", dijo Rutte.

Von der Leyen: ataques híbridos como el de Rusia en Leipzig no quedarán sin respuesta

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, expresó este martes la "plena solidaridad" de la UE con Alemania y afirmó que los ataques híbridos "no quedarán sin respuesta".

"Esta mañana hablé con el canciller Merz para discutir el ataque híbrido en el aeropuerto de Leipzig. Le aseguré que la UE se encuentra en plena solidaridad con Alemania ante este ataque de Rusia. Mantendremos a la UE unida a pesar de estos actos escalados y graves", dijo Von der Leyen en una publicación en sus redes sociales.

La presidenta de la Comisión sostuvo que el bloque comunitario se encuentra unido en su "determinación de resistir la agresión rusa". "Disuadiremos a cualquiera que busque socavar nuestra libertad y seguridad. Rusia busca sembrar desconfianza y miedo en nuestras sociedades. Pero fracasará. Y estaremos junto a Ucrania todo el tiempo que sea necesario", agregó.

La mandataria alemana discutirá mañana miércoles este asunto con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, al igual que en el próximo consejo de ministros de Exteriores de la UE, donde se contemplarán "sanciones adicionales".

Von der Leyen añadió además que el Gobierno alemán "ha tomado medidas claras enérgicas" en el asunto.

Rusia responderá a decisiones "antirrusas" y acusa a Alemania de implicación en la guerra

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Rusia aseguró este martes que responderá a "todas las decisiones antirrusas" de Alemania, a la que acusó de estar totalmente implicada en los ataques "terroristas" ucranianos contra territorio ruso.

"Moscú responderá a todas las decisiones antirrusas", dijo María Zajárova, portavoz de Exteriores, en declaraciones a la agencia Interfax. Añadió que "Berlín está metido hasta el cuello tanto en la instigación del conflicto ucraniano como en la participación en atentados terroristas contra la población civil", en alusión a los ataques con drones de Kiev contra la retaguardia rusa.

En cuanto al cierre de la Casa Rusa, comentó: "Buscaban una excusa (...) La Casa Rusa no les dejaba tranquilos. Por eso buscaron algo a lo que agarrarse".