Jesús Núñez, sobre el señalamiento de Sánchez a Rusia e Israel: "Es una incoherencia obvia"

Un mes después de que se produjera la entrada masiva de migrantes en Ceuta, la crisis sigue copando el debate político. Por ello, gran parte de la entrevista del presidente del Gobierno en la Cadena SER, ha girado en torno a este tema. Pedro Sánchez ha aprovechado los micrófonos antes de su comparecencia en el Congreso el próximo 3 de septiembre para señalar a los culpables de lo que sucedió los pasados 30 y 31 de julio.

Cabría pensar que entre ellos estuviese Marruecos, pero Sánchez ha apuntado en otra dirección y ha cargado contra Rusia e Israel, a los que acusa de, a través de las redes sociales, difundir bulos que tergiversaron la sentencia del Tribunal Supremo acerca de las ‘devoluciones en caliente’. “Hubo redes rusas e israelíes que difundieron esos bulos y atacaron al Gobierno de España y los europeos en un tema corrosivo como la migración irregular que divide y polariza a muchas sociedades europeas”, ha señalado Sánchez.

En cambio, el presidente ha mostrado una actitud completamente distinta respecto a Marruecos, del que ha dicho que la relación en materia migratoria es “francamente positiva”, destacando que el país vecino ofreció en aquel momento una “cooperación instantánea, inmediata”.

Para analizar este señalamiento a Rusia e Israel —y la ausencia de Marruecos en el reparto de responsabilidades—, infoLibre ha hablado con Jesús A. Núñez Villaverde, especialista en temas de seguridad, construcción de la paz y prevención de conflictos, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

“Puede haber muchos países interesados en afectar a los intereses de España, pero desde luego no hay ninguno de todos los que se puedan citar que destaque más que el propio Marruecos”, apunta.

Marruecos, el actor que no encaja en el relato de Sánchez

El presidente del Gobierno intenta difundir la idea de que Marruecos no es el culpable de lo acontecido en Ceuta, a pesar de que un gran número de voces políticas de todo signo, como la de Ernest Urtasun, ministro de Cultura; Pablo Fernández, secretario de Organización y portavoz de Podemos; o Borja Sémper, portavoz del PP, hablan de “inacción” por parte de Marruecos en el asunto.

Núñez también menciona esa pasividad de Marruecos durante el cruce de la frontera de más de 70.000 personas, sobre todo al remarcar que un acontecimiento de tal magnitud “no puede ocurrir sin su conocimiento”. Además, pone en duda la cooperación de Rabat destacada por Sánchez en la entrevista, algo que no parece sostenerse ante la rotura continua de compromisos y consensos “planteando reivindicaciones soberanistas sobre Ceuta y Melilla, como han venido haciendo varios ministros”, y añade que es algo “que no se espera de un socio fiable”.

“En estos últimos días empiezan a definir [desde Marruecos] que el responsable de lo que ha ocurrido en Ceuta es la propia España, intentando torpedear la modernización y el crecimiento de Marruecos”, añade.

“Evidentemente hay algo que no encaja en toda esa historia, ni por lo que ocurrió hasta ese día ni por lo ocurrido desde entonces hasta hoy, que ni siquiera ha llevado a llamar a la embajadora marroquí para pedir explicaciones sobre ese tipo de declaraciones”, lamenta.

Pero, aparte de lo mencionado, el codirector del IECAH repasa otros factores que han podido influir en esta crisis, siendo el primero de ellos Estados Unidos: “Desde mi punto de vista, hay que incluirlo en cualquier cosa que hable de actores externos que intentan de un modo u otro castigar a España”.

De hecho, este país fue al que señaló directamente el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en su comparecencia en el Congreso al hablar de la desinformación en la crisis de Ceuta: "No es casualidad que entre el 27 de julio y el 10 de agosto el 52% de la conversación en la red social X sobre este tema fuera en español, pero cerca del 40% en inglés. Los usuarios estadounidenses fueron el segundo colectivo más activo después de los españoles y lo que se exportó no era información".

Además de mantener una buena relación con Marruecos –al que define como el país más importante fuera de la OTAN–, Estados Unidos ha tenido varios desencuentros con España, tanto por su relación con Palestina y oposición al genocidio en Gaza, como por la negativa de Sánchez a aumentar al 5% el gasto del PIB en defensa, tal y como proponía Donald Trump.

El estado actual de las relaciones entre España e Israel es otro factor a tener en cuenta. “Israel puede tener también un interés de castigar a España a través de Marruecos”, afirma Núñez, que subraya que “la evidencia parece clara si pensamos en las posturas del Gobierno español en relación con el genocidio que Israel está cometiendo en Gaza y el hecho de que Israel está intensificando de manera muy clara las relaciones con Marruecos, en el marco de los llamados ‘Acuerdos de Abraham’, con transferencias de tecnología de doble uso o suministro de sistemas de armas”.

La entrada de Rusia en esta ecuación es la que menos cuadra al también colaborador de infoLibre. “Quizá no sea una lectura tan inmediata, más allá de que a Moscú le interesa, obviamente, una Unión Europea disfuncional y generar desestabilización. Propagar campañas de desinformación y bulos es algo que viene haciendo Moscú desde hace tiempo en diferentes países y, por lo tanto, cabe pensar que también en España. Pero nada de eso tiene sentido si no pensamos en Marruecos como el principal responsable”.

“Escapar de la petición de explicaciones” a Marruecos

Tras este análisis, Núñez insiste en que el principal culpable de la cuestión es Marruecos, exponiendo como una “incoherencia obvia” las declaraciones de Pedro Sánchez este lunes cuando el pasado 31 de julio hablaba de un "ataque a la integridad territorial de España".

“Difícilmente se explica que a partir de ahí no haya respondido de manera más clara a lo que está ocurriendo ni haya planteado a Marruecos ninguna petición de explicaciones, ni le ha hecho ver que cuando se trazan determinadas líneas rojas eso tiene consecuencias”, sostiene.

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“Marruecos está intentando dar la vuelta a la situación y, sin embargo, el Gobierno español mantiene que es un socio fiable y colabora plenamente con nosotros”, agrega.

Critica así la apelación de Sánchez a Rusia e Israel, escudándose en las “redes sociales”, las cuales, subraya Núñez Villaverde, “nos dejan ante la imposibilidad de definir exactamente al responsable, contando con que los ciberataques, en muchos casos, juegan con la ventaja de la dificultad enorme para definir su origen”.

¿La razón, entonces, de estas explicaciones de Sánchez, según el codirector del IECAH?: “Para escapar de la petición de explicaciones sobre la implicación de Marruecos”.