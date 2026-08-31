La ministra Sira Rego ve "imprescindible" acoger a los menores de Ceuta en la Península

La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, ha considerado este lunes "imprescindible" acoger en la Península a los menores migrantes que se encuentran en Ceuta para "destensionar" la situación de crisis de la ciudad autónoma y "garantizar los cuidados".

En una comparecencia en la Comisión de Infancia y Juventud del Congreso de los Diputados para dar cuenta de la crisis migratoria en Ceuta y la acogida de menores, Rego ha cifrado en 1.478 los menores migrantes que están en centros de protección en la ciudad autónoma y ha informado de que 500 niñas migrantes "están a la espera de que el presidente de Ceuta dé su consentimiento" para su traslado a pequeños centros de la Península distribuidos en distintas partes del país.

Rego ha subrayado que otra posibilidad para los traslados son los acuerdos bilaterales de cooperación entre comunidades porque la tutela de los niños no acompañados es competencia de las autonomías "que pueden acordar bilateralmente una acogida urgente, sin esperar otros procedimientos", y una tercera opción, la acogida familiar por la que se han pronunciado muchas familias.

Respecto a la reunificación familiar, ha dicho que se ha hecho siempre y se hará cuando es segura, pero ha recalcado que mientras "esos trámites se resuelven, estos niños no pueden quedar desamparados", sino que hay que protegerlos y Ceuta "no puede cargar sola con este peso" porque "no es justo ni materialmente posible".

"Que la frontera geográfica esté allí no significa que la responsabilidad sea sólo de los ceutíes, la infancia es una responsabilidad y un asunto de país", ha recalcado.

Además, ha defendido que el hecho de que un Estado "no pueda coger a un niño, meterlo en un autobús y expulsarlo sin escucharlo, sin saber a dónde lo devuelve, no es una debilidad burocrática", sino una "conquista democrática".

Rego ha apuntado además que antes del 30 de julio España había ya enviado a Marruecos alrededor de 600 expedientes para verificar la situación de estos menores y la respuesta ha sido el "silencio".

"Los niños y las niñas no son invasores"

Rego ha comenzado su intervención destacando que "los niños y las niñas no son invasores", sino sujetos de derechos y que ninguno de los que ha llegado a Ceuta provocó la crisis, sino que son víctimas "explotación, abandono y abuso".

"Señalar a un niño no es proteger una frontera, es ocultar los intereses geopolíticos que los están utilizando para lanzar amenazas y sembrar el caos. Por eso nuestra primera obligación es no confundir a los responsables con las víctimas", ha recalcado.

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La ministra Sira Rego ha avisado de que no aceptará que la infancia sea criminalizada, ni que la comisión se convierta en una "cámara de resonancia del racismo" por lo que no discutirá "si un niño merece tener derechos".

También ha sostenido que el "el odio no resuelve una emergencia" y ha cargado contra quienes hablan de cacerías o de expulsiones colectivas en redes.

"Impedir que los voluntarios de Cruz Roja pueden repartir comida no es defender Ceuta, sumarse a los grupos ultra que llegan a la ciudad para quemar y destruir las pocas pertenencias de las personas migrantes no es defender Ceuta y, por supuesto, organizar rondas, rondas para perseguir y cazar personas no es defender Ceuta", ha subrayado la ministra.