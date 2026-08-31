Sánchez descarta la participación de Marruecos en la crisis de Ceuta y señala a Israel y Rusia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes que no existe "ninguna información" de las Fuerzas de Seguridad, del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ni de otros servicios de inteligencia que apunte a una posible participación de las autoridades marroquíes en la crisis migratoria de Ceuta de finales de julio. El jefe del Ejecutivo también ha vinculado la difusión de bulos con redes “asociadas tanto a Rusia como a Israel y a una internacional ultraderechista”, a la que ha acusado de utilizar la migración para atacar a España y a Europa.

En su entrevista de arranque de curso político en la cadena SER, Sánchez ha defendido además que la relación con Marruecos en materia migratoria es "francamente positiva" y ha recordado que las autoridades del país vecino realizaron un amplio despliegue policial en la zona de Castillejos cuando se desencadenaron las entradas a la ciudad autónoma.

El jefe del Ejecutivo ha reconocido, no obstante, que tanto el CNI como la Policía Nacional disponían en los días previos de "informes de situación" que advertían de un aumento de los flujos migratorios irregulares, aunque ha insistido en que ninguno anticipaba la "magnitud" ni la "gravedad" de lo sucedido los días 30 y 31 de julio.

Según ha explicado, antes de la crisis se celebraron distintas reuniones entre las instituciones ceutíes y la Administración General del Estado, encabezadas por la Delegación del Gobierno, en las que se compartió información sobre ese incremento de los intentos de entrada.

Sánchez ha señalado que se trataba de datos similares a los registrados otros veranos, cuando también se producen "picos" migratorios, por lo que ha rechazado que existan contradicciones entre las declaraciones realizadas en las últimas semanas por distintos miembros del Gobierno sobre la existencia de avisos previos.

"No hubo ninguna información que compartiera la magnitud de la crisis", ha afirmado antes de recordar que, pese a ello, se reforzaron los controles fronterizos y se preparó el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) ante la previsión de nuevas llegadas. "Evidentemente nadie predijo que íbamos a tener una avalancha de esas características", ha añadido.

Sobre el origen exacto de lo sucedido, Sánchez ha reconocido que el Ejecutivo todavía no dispone de una explicación definitiva. "Desgraciadamente no lo tenemos. Seguimos investigando en ello", ha afirmado.

El Gobierno descarta traslados a la península

El presidente también ha descartado trasladar a la península a parte de los migrantes que permanecen en Ceuta y ha asegurado que "en los próximos días" la ciudad tendrá capacidad suficiente para alojarlos gracias a la habilitación de unas 6.000 plazas.

El Gobierno calcula que permanecen en Ceuta alrededor de 5.000 personas de las que entraron a finales de julio, entre ellas unos 1.200 menores. Sánchez ha explicado que la prioridad del Ejecutivo es que los expedientes de estos últimos puedan resolverse también en la ciudad autónoma.

Según las cifras ofrecidas por el presidente, entre el 30 y el 31 de julio entraron alrededor de 70.000 personas, de las que aproximadamente el 90% regresó a Marruecos durante los días siguientes. Desde el 10 de agosto, otras 3.222 personas habrían retornado voluntariamente.

Sánchez ha señalado además que "la mayor parte" de quienes accedieron de forma irregular lo hicieron por motivos económicos, por lo que "muy previsiblemente" serán devueltos a Marruecos.

El rey visitará Ceuta y Melilla

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el rey Felipe VI visitará las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla porque hay "argumentos" y "se dan las condiciones" para ello, si bien no ha confirmado fecha a la espera de concretar con Zarzuela. Además, ha puesto énfasis en que él ha sido el primer presidente en ejercicio que más ha acudido a Ceuta y Melilla en los ochos años que lleva gobernando, mientras que el jefe del Estado, proclamado en 2014, no lo ha hecho todavía, con gobiernos del PP ni con los suyos.

Durante la entrevista, el jefe del Ejecutivo situó en “20 años” el tiempo que Felipe VI lleva reinando, aunque el monarca fue proclamado en 2014 y, por tanto, suma algo más de 12 años en el trono. Lo que sí se acerca a las dos décadas es el periodo transcurrido desde la última visita de un jefe del Estado a Ceuta, realizada por Juan Carlos I en 2007.

Aunque ha advertido de que él no va a revelar las conversaciones que mantiene con el rey, sí que se ha mostrado contundente al aseverar que hay "argumentos y razones suficientes" para que el jefe del Estado visite "por fin" Ceuta y Melilla.

Ceuta desplaza a miles de migrantes en la calle a los barrios periféricos y pobres de mayoría musulmana Ver más

En cuanto al momento concreto para estas visitas, ha puntualizado que será "cuando se den las condiciones para ello" y sin querer revelar si Felipe VI comparte su opinión, remitiéndose a la Casa del Rey, ha añadido que los viajes serán coordinados por el Gobierno con Zarzuela.

Además, Pedro Sánchez ha destacado que él ha acudido más veces a ambas ciudades que algunos que van a "reivindicar" el islote Perejil, como el expresidente José María Aznar, como si aquel conflicto con Marruecos fuera "un hito histórico del que tengamos que sentirnos orgullosos"

Y ha aprovechado para criticar el papel de Aznar, que visitó Ceuta la semana pasada, porque en su opinión "estos que van a sembrar cizaña no han hecho otra cosa en la vida que sembrar cizaña, no solamente como expresidentes del gobierno, sino también como presidentes del Gobierno".