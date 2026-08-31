La SER despide a Javier Ruiz al inicio de la nueva temporada tras asumir la dirección de La Séptima 

La Cadena SER ha prescindido de Javier Ruiz. El periodista, al frente de Hora 25 de los Negocios, no ha tenido oportunidad de despedirse de sus oyentes. La noticia, adelantada por elplural.com y confirmada por infoLibre, sigue en el tiempo al anuncio de su fichaje por La Séptima, la nueva cadena de TDT que empezará sus emisiones el próximo 5 de noviembre.

El despido, presentado por la cadena como una decisión adoptada “de mutuo acuerdo”, ha tenido lugar después de que el periodista, conocido por sus posiciones progresistas, hubiese aceptado incorporarse a la nueva televisión. La SER nunca consideró incompatible con su puesto la presentación de Mañaneros 360 (La 1), ni que otros periodistas de la radio de Prisa hiciesen programas para La Sexta (Aimar Bretos) o para TVE (José Luis Sastre).

El cese, como confirmó la SER, va acompañado de la desaparición de Hora 25 de los Negocios. "Si te cargas el sitio para el tío que te hace la economía, pues obviamente te sobra el tío que te hace la economía", resumen a infoLibre fuentes conocedoras de lo ocurrido.

Estas mismas fuentes apuntan a un componente ideológico en la salida de Ruiz. "Todos los que huelen a mínimamente progresistas se están cayendo", afirman, y citan junto a él los casos de Àngels Barceló y Guillermo Rodríguez, el que fuera director de informativos. Mencionan además la salida de Bernardo Guzmán, director de Radio Valencia, “el hombre que ha puesto contra las cuerdas a Carlos Mazón”, subrayan. Las fuentes describen el resultado como la conversión de la SER en una emisora de izquierdas “muy suavita, muy moderadita y muy anti-Pedro Sánchez”.

Ni la Cadena SER ni el Grupo Prisa atendieron la llamada de infoLibre para dar su versión de lo ocurrido. En otras ocasiones, la SER desmintió haber iniciado ningún giro a la derecha y atribuyó los cambios de tertulianos a un intento de dar más pluralidad a los comentarios porque había una sobrepresentación de puntos de vista progresistas.

La emisora difundió un comunicado reproduciendo estas palabras de Ruiz: “La SER ha sido siempre mi casa y el amor que tengo por esta compañía es indestructible. Ojalá volvamos a encontrarnos en algún momento”. Por su parte, Jaume Serra, director general de Radio y Negocio Audiovisual de Prisa Media, le agradeció el trabajo de todos estos años: “Ha sido extraordinario para conseguir explicar y acercar la información económica a los oyentes”.

Tres décadas

Ruiz, que dejó en julio el programa que lideraba en La 1 para asumir la dirección editorial de la nueva televisión, llevaba más de tres décadas ligado a la emisora. Se incorporó a sus servicios informativos en 1995. Cinco años después pasó a ser redactor de Hoy por hoy junto a Iñaki Gabilondo y ocupó también la corresponsalía en Nueva York.

Luego fue redactor jefe de los servicios informativos de la cadena antes de ponerse en 2008 al frente del programa Hora 25 de los Negocios.

La salida de Ruiz se ha confirmado dos meses después de que Àngels Barceló anunciara que dejaba la dirección del programa estrella de la cadena y líder hasta ahora de la radio española. Barceló comunicó su decisión el 22 de mayo, tras meses de tensiones con Fran Llorente, director de contenidos designado por Joseph Oughourlian, presidente y cabeza visible del fondo buitre Amber, primer accionista de Prisa. infoLibre desveló en marzo que Barceló no contaba con el respaldo de Oughourlian.

La periodista se despidió de la audiencia con una frase que resumía el momento. “Yo ya soy la página de la izquierda y ahora toca completar la página de la derecha”, dijo al cierre de su último programa.

Seis días después de conocerse la renuncia, la cadena anunció que Aimar Bretos, hasta entonces director de Hora 25, sería el sustituto de Barceló al frente de Hoy por hoy y que José Luis Sastre, subdirector del programa, pasaría a dirigir Hora 25. Ambos se estrenaron este lunes en sus nuevos destinos, precisamente el mismo día en que se confirmó la abrupta salida de Javier Ruiz de la emisora.

El giro editorial que preocupa al Gobierno

Estos cambios siguen en el tiempo a un deterioro de la relación entre el Gobierno y Prisa. Fuentes de Moncloa confirmaron en su momento a infoLibre que el Ejecutivo daba por agotados los intentos de reconducir esa relación con la matriz de El País y la Cadena SER.

El endurecimiento de la línea editorial del periódico, tras la destitución de Pepa Bueno como directora, y la salida de Barceló de la SER se enmarcan, según esas fuentes, en una reorientación ideológica impulsada por Oughourlian. El gestor de fondos francoarmenio controla un 29,5% de las acciones del grupo.

Oughourlian redujo además el consejo de administración de Prisa de 14 a 11 miembros para sacar del órgano a Andrés Varela Entrecanales, accionista y uno de los promotores de La Séptima, la empresa que se ha hecho con la licencia de un nuevo canal de televisión en abierto y al frente de la cual se encuentra José Miguel Contreras, el principal accionista de infoLibre.

Estos cambios en El País y la Cadena SER, que incluyeron la salida de Prisa de los directivos que, como Contreras, eran partidarios de la creación de La Séptima en un contexto de clara hegemonía de la derecha en el ecosistema mediático español, anticipan un año de una feroz campaña electoral que culminará en 2027 con la celebración de elecciones generales.

Desviación

En una reciente entrevista publicada por infoLibre, Contreras aseguró que en España existe “una desviación y una desproporción manifiesta” entre medios conservadores y ultraconservadores frente a los ligados al progresismo, y que ese sesgo conservador ha crecido incluso en medios que antes no lo tenían.

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Según él, hace veinte años el mapa televisivo tenía cierto equilibrio: Antena 3 y Telecinco con un perfil conservador, Cuatro y La Sexta con uno progresista, y una televisión pública neutral. Sostiene que ese equilibrio “hoy en día no existe” y que el sector está dominado por grupos con discursos conservadores, un fenómeno que extiende también al mundo digital.

“La práctica totalidad de los medios digitales, de las radios y de las televisiones trabajan alineados con la derecha política en guerra abierta contra el actual Gobierno de coalición”, afirmó en otra entrevista, para acto seguido rematar: “Salvo algunos periódicos digitales, los medios privados tienen una única línea editorial: el antisanchismo”.

Esta es una situación que, en su opinión, “se arrastra de años atrás”, si bien se ha visto “agudizada” con la “incorporación al antisanchismo de medios tradicionalmente progresistas que ahora no se distinguen de los medios conservadores tradicionales”. “Hablamos de grandes periódicos, cadenas de radio y de televisión que ejercen de medios con falsa bandera progresista, intentando llevar a votantes progresistas a militar en el antigubernamentalismo”, avisó.