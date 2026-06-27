José Miguel Contreras: "Hay manifiestamente un hueco libre para una nueva televisión"

En más de 45 años de trayectoria profesional vinculada al mundo de la televisión, el periodista y ejecutivo de la televisión José Miguel Contreras (Madrid, 1958) ha participado en la creación de media docena de canales de televisión. Desde hace cinco años ha promovido junto a otros profesionales la creación de una nueva cadena de televisión nacional que considera “necesaria, casi indispensable”. Cree que el actual modelo televisivo español “lleva anclado más de veinte años sin haberse adaptado a los cambios sociales y tecnológicos vividos durante este período”. José Miguel Contreras es, además, uno de los principales accionistas de infoLibre.

La séptima cadena de TV

“En estos momentos se está conformando el equipo de arranque de lo que será la séptima cadena nacional de televisión en España, que verá la luz en otoño. Sabemos el límite máximo que marca el concurso que dio lugar a esta concesión pública. Tiene que estar en emisión antes del 28 de noviembre, pero no puede estar antes de lo que ya se conoce como el día R, que es un día en el que todos los españoles que quieran acceder a las nuevas señales de ultra alta definición y también a este nuevo canal, tendrán que resintonizar los televisores. Ese día que no está aún fijado. Lo decide la Administración junto a todos los operadores televisivos. No sabremos la fecha exacta, pero creemos que más o menos será en otoño, entre mediados de octubre y mediados de noviembre. Es lo que tenemos calculado como día de arranque de esta nueva oferta televisiva”.

Hay un hueco

“Es un proyecto muy difícil, muy complicado. Hoy en día el mercado publicitario en televisión está bajando y ya hay prácticamente 30 cadenas de televisión en abierto operando en España. Por tanto, el proyecto es bastante disuasorio y mucha gente que incluso ha criticado el concurso, aunque en realidad no se han querido presentar porque no creían en que podían llevarlo adelante. Nosotros partimos de la base de que hay manifiestamente un hueco libre para una nueva televisión que represente nuevos valores, que represente nuevas formas de entender el negocio televisivo, sabiendo que es muy difícil, que es muy complicado. Creemos que, si hacemos un modelo televisivo industrialmente diferente a como se ha hecho hasta ahora y además unos contenidos también diferentes a los que hasta ahora se operan, puede que realmente haya un hueco que permita la viabilidad del nuevo canal”.

La programación

"Va a ser un canal fundamentalmente de actualidad y fundamentalmente en directo. De actualidad, en el sentido más amplio que pueda uno imaginarse. Todas aquellas cuestiones que sean de interés público formarán parte de los contenidos del canal. La cuestión de los presentadores, que siempre es lo que más morbo y atención despierta, a día de hoy no hay un solo nombre firmado. Se está en una fase de otear el mercado, de ver la disponibilidad que existe. Tenemos la sensación de que vamos a poder ofertar un grupo de profesionales de primer nivel que realmente le den solidez y hagan el proyecto muy convincente, muy atractivo y muy ambicioso, que es en definitiva lo que pretendemos”.

Panorama mediático español

“En España existe claramente una desviación y una desproporción manifiesta entre medios conservadores y ultraconservadores y medios más ligados al mundo progresista. Esto es una realidad. Incluso hemos podido observar en los últimos tiempos un crecimiento aún mayor del sesgo conservador en medios que antes no tenían esa línea. En el caso de la televisión, hace casi 20 años se articuló un modelo en el que había unas cadenas importantes (Antena 3 y Telecinco) que mostraban un punto de vista más conservador, otro grupo de cadenas (Cuatro y Lasexta) que presentaban un punto de vista más progresista y una televisión pública claramente situada en un lugar fuera de todo sesgo político, abierta a todo tipo de opiniones y de discursos. Esto hoy en día no existe. El modelo está claramente desequilibrado. El desarrollo económico ha llevado a que prácticamente el sector televisivo está dominado por grupos que trasladan discursos marcadamente conservadores. Y exactamente igual ocurre en todo el mundo digital. Esto es una realidad, yo creo que absolutamente indiscutible”.

Una marca, como ecosistema de medios

“El nuevo canal se articulará en torno a la creación de un nuevo grupo de comunicación. Seguramente, hacer solo un canal de televisión en abierto hoy en día podría llevar a un desastre económico. La nueva comunicación, la nueva manera que tiene la gente de acceder a los contenidos de actualidad no tiene que ver solo con la televisión. Tiene que ver con un desarrollo digital muy potente y creciente, al que también se dirigen cada vez más la televisión y la publicidad. Por tanto, es importante entender que el nuevo proyecto, la nueva marca, no va a ser un canal de televisión, va a ser un ecosistema de medios diferentes en los que los diferentes contenidos que seamos capaces de crear se van a difundir. Contenidos dirigidos al mayor número posible de seguidores a través del mayor número de vías y de ventanas posibles”.

Una identidad clara

“Sería un error manifiesto hacer una apuesta partidista cerrada. Si se quiere tener éxito, si se quiere llegar a una mayoría amplia, tienes que tener una posición que permita que el mayor número posible de gente se incorpore. ¿Esto quiere decir que es un canal o un grupo de comunicación o un medio sin personalidad, sin identidad? Pues no, todo lo contrario. Lo que sí queremos es que sea una identidad no vinculada, desde luego, a partidos políticos ni a ideologías concretas, sino a una manera de entender el mundo. Desde esta perspectiva, sí apostaremos por la modernidad, apostaremos por la innovación, apostaremos por la diversidad, apostaremos por la ilusión, por el entendimiento colectivo, por encontrar espacios de creación de ilusiones de cara al futuro, de abrirnos no solo a la política, abrirnos a la cultura, abrirnos al entretenimiento, al humor, a todo aquello que interesa a gente que no le guste un mundo tenebroso, un mundo oscuro, un mundo de confrontación permanente, un mundo de gritos y que busque un espacio donde realmente la comunicación le aporte y no le reste ganas de compartir un espacio colectivo”.

Una apuesta competitiva

“Con el proyecto de la nueva cadena nacional de televisión pretendemos eso, lo decimos, que se considere la séptima cadena nacional. Por tanto, nuestras expectativas de audiencia están en meternos en ese grupo. Esto no es un proyecto de un pequeño canal de nicho en la TDT de los que existen. Se va a hacer una inversión significativa y potente que obliga a tener unas audiencias importantes y reseñables por el tipo de contenidos que vamos a hacer, que van a ir dirigidos sobre todo a gente urbana, a gente con una mentalidad joven, aunque no necesariamente deban tener esa edad, a una manera ilusionante de entender el mundo y con una mente abierta. Claramente nuestros rivales de audiencia serán en el sector público La 2 y en el sector privado Cuatro y LaSexta. En ese mundo nos tenemos que mover. ¿Cuánto tardaremos en llegar a competir en audiencia con ese tipo de canales? Es una incógnita. Esperemos que sea lo antes posible, pero nuestra aspiración, desde luego, es formar parte de esa competencia”.

Tiempos políticos convulsos

“Parece indudable que la nueva cadena de televisión va a ver la luz en un momento de especial intensidad, que será el arranque de la nueva temporada política. Ahora estamos justo en el final de un periodo político especialmente convulso, casi diría violento en términos del debate público. Por otro lado, suele ser bastante habitual y ya estamos acostumbrados. La oposición ha intentado en las tres temporadas anteriores, siempre lo mismo, derribar al gobierno antes del verano. Una vez más, no lo ha conseguido. Una vez más, el Gobierno sigue, por lo que hemos oído esta semana al presidente del Gobierno en el Parlamento”.

Secuestro emocional

“Se ha visto un crecimiento enorme de la tensión política trasladada tanto desde el mundo de los partidos de la derecha como de sus medios de comunicación afines. Y esta sensación general de desasosiego creo que impregna ahora mismo nuestra sociedad. La polarización está entrando en una especie de secuestro emocional, como decía Daniel Goleman hace unos años. Cuando las pasiones predominan sobre la razón es muy difícil entenderse, es muy difícil hablarse y es muy difícil distinguir lo que es un estado de ánimo de los hechos reales. Cuando los medios de comunicación y los políticos lo que trasladan no son opiniones concretas o relatos de los hechos, sino estados de ánimo para mucha gente supone un impacto muy vívido. Es algo que sientes en tu piel y es muy difícil que te digan que eso es sólo una percepción. Lo que ocurre es que ese sentimiento no tiene por qué coincidir con los hechos reales de lo que está pasando. Y esta disociación entre el estado de ánimo y la realidad es lo que deberían los medios de comunicación aclarar, separar la opinión de lo que son los hechos reales”.

La corrupción en el foco

“La corrupción es evidente que es noticia. Ha habido un caso particularmente relevante, el caso Ábalos, que recientemente ha sido sentenciado de forma más que contundente. ¿Hasta qué punto la corrupción está sobredimensionada teniendo en cuenta que no se habla de otro tema? Desde la oposición y desde numerosos medios de comunicación se han marcado el objetivo de acabar con este gobierno sea como sea. La relevancia de la corrupción en España se ha extendido de una manera muy por encima de la realidad. La percepción que mucha gente tiene de que la corrupción es la base ahora mismo de la vida política es completamente desmesurada y en algunos casos, manifiestamente falsa. Existen casos de supuesta corrupción que, a juicio cada vez de más especialistas, parecen montajes políticos con participación activa del mundo judicial”.

A la caza de Zapatero

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“Admiro profundamente la trayectoria política de Zapatero y tengo un enorme aprecio por su figura personal. Desde este sesgo de partida, que lo aclaro de principio, tengo que decir que hasta ahora no he visto ni una sola prueba tangible, ni un solo hecho que implique que haya cometido ningún tipo de acto delictivo. Quien parta del prejuicio contrario, desde la convicción de su culpabilidad, sólo podrá exponer insinuaciones, especulaciones o lejanas referencias de terceros. Lo que me parece indiscutible es que se está produciendo una cacería personal en toda regla. Estamos hablando de un ciudadano, sin responsabilidad política alguna, al que se está sometiendo a una masacre pública, junto a su familia. Se han invadido y difundido ilegalmente sus comunicaciones personales y sus actividades privadas mucho más allá de los supuestos hechos por los que se le investiga. La responsabilidad es del aparato judicial o del aparato policial, con el enardecido apoyo de la derecha española. Me parece que es una ruptura del orden de valores y del orden de legalidad impropia de una democracia”.

Adelanto electoral

“A los pocos días del comienzo de la legislatura, PP y Vox pidieron ya un adelanto electoral al considerar ilegítimo el Gobierno, pese a estar apoyado por la mayoría del parlamento español. Desde entonces, la exigencia de nuevas elecciones se ha convertido en un ruido de fondo de toda la actividad política. La exigencia es un poco absurda porque el Gobierno liderado por Pedro Sánchez no tiene mayoría para mantenerse a no ser que el resto de los partidos le apoyen. Con lo cual, digan lo que digan, hagan la declaración que hagan, manifiesten lo que quieran, este gobierno caerá en el momento que uno de los grupos que le apoyó en la investidura decida promover una moción de censura con VOX y con el PP. El día que eso pase caerá el Gobierno. Hasta ahora, ningún grupo, más allá de hacer sonoras proclamas o de pedirle a Pedro Sánchez que dimita, ha dado el paso. De momento, no hay ninguna sospecha ni ningún indicio de que eso vaya a ocurrir de manera inmediata”.

Los medios y su poder electoral

“La conexión y la interrelación entre los medios de comunicación y la política es prácticamente total. Los medios han perdido mucha capacidad económica para poder ser independientes, a la vez que otros muchos no desean serlo. Los medios en su conjunto tienen una gran capacidad de crear estados de ánimo que posicionen a la gente en un lugar determinado. Cada vez más, parecen haber renunciado a explicar la realidad con la claridad suficiente para que los ciudadanos actúen racionalmente. Hoy, se establece una batalla entre dos formas de entender el periodismo. Por un lado, aquellos medios que promueven la extensión de estados de ánimo casi siempre vinculados a la creación del caos, del miedo, de la inseguridad, de la amenaza y, en definitiva, de la angustia permanente. Por otro, medios que apuestan por contar la realidad, por analizarla, por explicarla. Esta pelea entre la emoción y la razón seguramente es la gran batalla a estas alturas de la historia de nuestra civilización”.