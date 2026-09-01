La Delegación del Gobierno desmiente haber impedido los actos de apoyo a Ceuta del Ayuntamiento de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid aseguró a última hora de este martes que la Delegación del Gobierno “no ha autorizado” la concentración en apoyo a Ceuta convocada para este miércoles a las 20:00 en la plaza de Cibeles. Desde el Consistorio que dirige José Luis Martínez-Almeida han denunciado "este intento del Gobierno de Sánchez de boicotear las muestras ciudadanas de apoyo al pueblo de Ceuta".

La Delegación del Gobierno, sin embargo, niega que haya desautorizado el acto. Su posición es que un ayuntamiento no puede promover una concentración al amparo del derecho fundamental de reunión cuando actúa como Administración, por lo que la comunicación presentada por el Consistorio no puede tramitarse por el procedimiento previsto para manifestaciones ciudadanas.

Eso no impide, subraya la Delegación, que el Ayuntamiento celebre la convocatoria. Puede hacerlo como acto institucional, dentro de sus competencias y bajo su responsabilidad, sin que la Delegación tenga que autorizarlo previamente.

“La información difundida por el Ayuntamiento de Madrid y publicada por algunos medios de comunicación en la tarde de hoy no se corresponde con el contenido del escrito remitido a distintos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid”, señala la Delegación en un comunicado. “La Delegación del Gobierno no ha prohibido la celebración de los actos convocados en apoyo a Ceuta, que podrán desarrollarse con normalidad si han sido organizados por un Ayuntamiento o comunicados a esta Delegación por un particular”.

El organismo recuerda además que las manifestaciones en España no están sometidas a autorización previa, sino a un régimen de comunicación. “El artículo 21 de la Constitución Española y la Ley Orgánica 9/1983 establecen un régimen de comunicación previa. Por tanto, resulta incorrecto afirmar que la Delegación ‘no autoriza’ la manifestación”, sostiene.

La discrepancia, por tanto, es de naturaleza jurídica. “Los ayuntamientos y sus alcaldes, cuando actúan en representación de la Administración municipal, no son titulares del derecho fundamental de reunión, como ha sentenciado en numerosas ocasiones el Tribunal Constitucional. Por esa razón, la comunicación presentada por varios ayuntamientos no puede tramitarse conforme al procedimiento previsto para manifestaciones y concentraciones ciudadanas”, explica el comunicado.

Amenazas y violencia, la realidad que obliga a los voluntarios en Ceuta a retirarse Ver más

La Delegación recalca que esa consideración “no tiene ninguna relación con el contenido, el lema o la finalidad del acto” y añade que el propio escrito remitido a los consistorios señala expresamente que estos pueden organizar “dentro de sus competencias y bajo su responsabilidad” cuantos actos institucionales consideren oportunos, incluido el convocado en apoyo a Ceuta.

Si la concentración fuera promovida por una persona física, una asociación, un partido político o cualquier otra persona jurídica legitimada, sí podría comunicarse a la Delegación del Gobierno al amparo de la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión. Según la Delegación, así ha ocurrido ya en una treintena de municipios. El organismo asegura además que ha dado traslado de la convocatoria a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que puedan adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de su celebración.

“En resumen: la Delegación del Gobierno no ha prohibido el acto ni ha impedido que se celebre. Únicamente ha aclarado que, cuando es convocado por un Ayuntamiento, debe tener la consideración de acto institucional y no de manifestación ejercida al amparo del derecho fundamental de reunión”, concluye el escrito.